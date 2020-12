Mehr Wohlbefinden durch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel bietet der Herbashop-Wellness aus München

Als selbstständiges Mitglied von Herbalife Nutrition bietet Stephanie van der Merwe aus München zahlreiche Produkte zur gesunden Nahrungsergänzung in ihrem Onlineshop „Herbashop-Wellness“.

Unter dem Motto „Ernährung für mehr Wohlbefinden“ vertreibt Stephanie van der Merwe aus München eine breite Produktpalette an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Mit ihrem Herbashop-Wellness möchte sie sich als selbstständiges Mitglied von Herbalife Nutrition um das Wohlbefinden ihrer Kunden und Kundinnen kümmern. Schnell und günstig können hier Basisprodukte zur Unterstützung einer gesunden Ernährung, Produkte zur Gewichtskontrolle, Energie-, Sport- und Fitnessprodukte, Vitamine oder Herbalife-Pflegeprodukte bestellt werden. Ab 75EUR Bestellwert ist die gesamte Bestellung versandkostenfrei.

Das Sortiment bietet alles rund um eine gesunde Nahrungsergänzung, die auf spezifische Ernährungsbedürfnisse abzielt. Herbalife Proteinshakes, Tees oder Aloe Konzentrate lassen sich gut in die tägliche Ernährung integrieren und unterstützen schonend das Gewichtsmanagement und die gesunde Ernährung. Alle Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen – von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Auslieferung des fertigen Resultats. So ist die Hochwertigkeit der Nahrungsergänzungsmittel von Herbalife stets gewährleistet.

Herbashop-Wellness liefert außerdem jegliches Zubehör wie Shakerflaschen, Trinkflaschen oder Tablettenbehälter und Messlöffel. Wer beim Stöbern durch den Shop Fragen zu einzelnen Artikeln oder allgemein zur Nahrungsergänzung von Herbalife hat, dem hilft der bequeme Chat, den Stephanie van der Merwe bietet. Sie leistet auf direktem Wege Hilfestellung und berät ihre Kunden und Kundinnen, um das passende Produkt für individuelle Bedürfnisse zu finden. Auch die Möglichkeit, selbst Mitglied von Herbalife zu werden, besteht – und von unschlagbaren Preisvorteilen zu profitieren. Wer über seine eigene Website bestellt, erhält mindestens 25 Prozent und maximal 50 Prozent Preisnachlass.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herbashop-Wellness

Frau Stephanie Van Der Merwe

Münchener Straße 6c

82024 Taufkirchen

Deutschland

fon ..: 0152/22434704

web ..: http://www.herbashop-wellness.com

email : info@herbashop-wellness.com

Stephanie van der Merwe ist ein selbstständiges Mitglied von Herbalife Nutrition. In ihrem Herbashop-Wellness vertreibt sie zu günstigen Preisen hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für mehr Wohlbefinden.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

