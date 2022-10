Mehr Zimmerbuchungen durch automatisierte E-Mail-Kampagnen

Der Anbieter einer etablierten CRM-Software-Lösung für die Hotellerie Smart Host kooperiert nun mit dem Schweizer Online-Vertriebsspezialisten Bocco Group.

Smart Host baut seine Präsenz in der D A CH-Region weiter aus. Dabei setzt das Unternehmen auch in der Schweiz auf etablierte Partner wie die Bocco Group: „Die starken Ergebnisse unserer automatischen E-Mail-Kampagnen wissen zu überzeugen. So konnten wir die Bocco Group als Reseller in der Schweiz für unsere Lösung gewinnen“, so Marco Tessitore, Chief Sales Officer bei Smart Host. Martin Werlen, Gründer der Bocco Group, fügt hinzu: „Wir hoffen unseren Kunden mit Hilfe von Smart Host zu mehr Buchungen zu verhelfen und somit mögliche Buchungslücken früh zu erkennen und diesen entgegenzuwirken.“

Smart Host arbeitet konsequent an einer Weiterentwicklung seiner innovativen und automatischen Softwarelösungen für Hoteliers. So wurde unter anderem das ureigene Gastprofil vollständig überarbeitet und erweitert. Aber auch der Kern der Smart Host Suite – die automatischen E-Mail-Kampagnen – deutlich verbessert. Mit der Kombination aus einer leicht verständlichen und umfangreichen Darstellung von Gastdaten sowie automatischen E-Mail-Kampagnen, die den althergebrachten Standard-Newsletter ersetzen, kann Smart Host nachweislich zu einer deutlichen Buchungssteigerung führen.

Dabei identifizieren die automatischen E-Mail-Kampagnen den optimalen Zeitpunkt für den Versand einer Werbekampagne pro Gast und berücksichtigen die individuellen Vorlieben, Eigenschaften und das Buchungsverhalten des Gastes.

Die Bocco Group aus Bern berät seit dem Jahr 2005 Hotels in der Schweiz zu Themen rund um den Online-Vertrieb und liefert dazu die notwendige Software sowie die entsprechende Strategie.

Die Smart Host GmbH mit Sitz in Berlin wurde durch den Südtiroler Unternehmer und Online-Marketing-Experten Julian Leitner im Jahr 2016 gegründet.

Das Unternehmen unterstützt Individualhotels mit einer etablierten CRM-Software-Lösung. Damit sorgt Smart Host für eine effektive Nutzung von Gastdaten zur Steigerung der Direktbuchungen und Gästezufriedenheit. Mit Hilfe von umfangreichen Algorithmen geschieht dies automatisiert und mit messbarem Erfolg.

Durch eine regelmäßige Weiterentwicklung sowie feste persönliche Ansprechpartner verändert die Smart Host CRM-Lösung den Rezeptionsalltag nachhaltig. Der Hauptfokus von Smart Host liegt auf der aktiven Unterstützung von Hoteliers, ihre Gäste besser zu kennen, zielgerichteter mit ihnen zu kommunizieren, Arbeitsaufwand zu verringern und für mehr Buchungen und Umsatz zu sorgen.

Die Smart Host CRM-Software ist vollständig DSGVO konform und rechtssicher.



