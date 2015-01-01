Mein Herz das schlägt für Deutschland Wo sind die Fahnen?

Ein neuer Fußball-Song mit Ironie und Pfiff

Dirk Maverick & Mavericks veröffentlichen kurzfristig ihren WM-Song „Mein Herz das schlägt für Deutschland“.

Die Fußball-WM läuft bereits seit zehn Tagen – doch etwas scheint anders zu sein als früher. Kaum Fahnen an Autos, nur wenige geschmückte Balkone und deutlich weniger schwarz-rot-goldene Begeisterung auf Deutschlands Straßen. Genau diese Beobachtung brachte Dirk Maverick & Mavericks dazu, kurzfristig ihren Song „Mein Herz das schlägt für Deutschland“ neu zu veröffentlichen.

„Beim Sommermärchen 2006 war ganz Deutschland im Ausnahmezustand. Heute scheint die Begeisterung für das eigene Land viel leiser geworden zu sein“, sagt Dirk Maverick. Mit einem Augenzwinkern greift der Song genau dieses Thema auf. Statt erhobenem Zeigefinger besingen Dirk Maverick & Mavericks die kleinen und großen Schwächen Deutschlands – von typisch deutscher Bürokratie bis zu den Eigenarten, über die wir selbst am liebsten schmunzeln. Musikalisch verbindet der Titel eingängigen Country-Schlager-Pop mit guter Laune, Humor und einer großen Portion Heimatgefühl. Statt politischer Statements geht es um Lebensfreude, Zusammenhalt und die Wertschätzung für das eigene Land – gerade in Zeiten, in denen nationale Symbole oft kontrovers diskutiert werden. Doch trotz aller Kritik und aller Witze steht am Ende eine klare Botschaft: Man darf die Macken seines Landes kennen und trotzdem gerne hier leben. Im eingängigen Refrain heißt es: „Mein Herz das schlägt für Deutschland, für Sauerkraut und Bier. Jodeln, Dirndl, Blasmusik – Mensch, ich leb so gerne hier.“

Ein mitreißender Mix aus vertrautem Country-Sound, Party-Stimmung und einem Hauch Volksfest-Atmosphäre. Der Song soll keine politische Diskussion anstoßen, sondern daran erinnern, dass Heimatgefühl, Lebensfreude und ein gesundes Augenzwinkern durchaus zusammenpassen.

Dirk Maverick, einer der bekannten Country-Entertainer Deutschlands, und seine Band Mavericks stehen seit Jahrzehnten für authentische Unterhaltung, starke Live-Shows und Songs, die Menschen verbinden. Fußball Erfahrung hat Dirk 4 Jahre lang durch seine in exklusiven, einmaligen Stadionauftritte bei Bayer 04 Leverkusen sammeln können. Sein Song „Leverkusen“ ist seit 20 Jahren“ DER Soundtrack der Stadt und des Vereins.

Video: https://youtu.be/ZgEOQd8HaWs?si=IbQMG7Ned0DbgB7k

Quelle: Büro Dirk Maverick

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