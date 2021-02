Mein Herz in Deiner Hand – 45 sehr persönliche Briefe an Jesus

Ute Eppich spricht in „Mein Herz in Deiner Hand“ in jedem Brief ein Thema an, das gläubige Menschen oft verunsichert oder beschäftigt.

Dieses neue Buch beinhaltet Briefe, wie man sie an einen guten Freund oder geliebten Menschen schreibt. Mit einfachen Worten und sehr persönlich spricht die Autorin in jedem Brief ein Thema an, das gläubige Menschen oft verunsichert oder beschäftigt. In den Briefen an Jesus geht es um Themen wie Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit, der freie Wille, Jesu Liebe zu den Menschen und die Liebe christlicher Menschen zu ihm. Die Autorin schreibt in den Briefen auch von der Schwäche mancher Menschen und über die Freude, die Christen aus der Verbindung mit Jesus erwächst.

Aus jedem Brief in der Sammlung „Mein Herz in Deiner Hand“ von Ute Eppich spricht ihre Liebe zu Jesus und jeder Brief ist unterschrieben mit „Deine Ute“. Trotz oder gerade wegen der Einfachheit der Sprache und des sehr persönlichen Stils der Autorin ist diese Sammlung ein Buch voller Tiefe und Ernsthaftigkeit. Man spürt, dass der Autorin das große Thema „Liebe zu Jesus“ am Herzen liegt und sie ihre Ideen gerne mit anderen Menschen teilt, um diese zu inspirieren.

„Mein Herz in Deiner Hand" von Ute Eppich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21354-8 zu bestellen.

