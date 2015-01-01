Mensch oder KI? Vortrag zeigt, wie echte Menschen hinter perfekten Fassaden erkennbar bleiben

Bestsellerautorin Tatjana Strobel am 9. April in Beromünster (CH) über Menschenkenntnis in Zeiten von KI und perfekt inszenierten Persönlichkeiten.

Künstliche Intelligenz verändert die Wahrnehmung von Wirklichkeit. Texte, Bilder oder Stimmen lassen sich heute täuschend echt generieren. Gleichzeitig präsentieren sich Menschen immer stärker inszeniert – professionell, kontrolliert und oft perfekt gefiltert. Die Frage, wem man wirklich vertrauen kann, wird dadurch zu einer zentralen Herausforderung unserer Zeit.

„Mensch und KI: Das Echte erkennen“

Wie wir alle in einer Welt aus künstlichen Bildern, digitalen Stimmen und perfekter Selbstdarstellung noch echte, authentische Präsenz erkennen können, zeigt Keynote-Speakerin und Bestsellerautorin Tatjana Strobel am Donnerstag, 9. April 2026, im Stiftstheater Beromünster. Bestsellerautorin Tatjana Strobel zählt im deutschsprachigen Raum zu den bekanntesten Expertinnen für Menschenkenntnis, Körpersprache und innere Prozesse.

In ihrem rund 90-minütigen Vortrag präsentiert sie, warum das menschliche Nervensystem oft schneller reagiert als der Verstand und wie sich Authentizität in Mimik, Körpersprache und Mikrospannungen ausdrückt. Dabei wird deutlich, dass Sprache, Atem und Körperspannung häufig mehr über einen Menschen verraten als Worte oder perfekt formulierte Aussagen. Sie widmet sich der Frage, warum in Zeiten Künstlicher Intelligenz die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Menschen immer wichtiger wird. „Vertrauen, Resonanz und persönliche Präsenz sind künftig entscheidende Faktoren fürs Privatleben, Wirtschaft und Gesellschaft“, so Tatjana Strobel.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19.00 Uhr.

Veranstaltungsort ist das Stiftstheater Beromünster, Stift 28, 6215 Beromünster, Schweiz.

Tickets kosten 35 Schweizer Franken und sind über Eventfrog erhältlich.

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist über die Haltestellen Beromünster Post oder Beromünster Flecken möglich. Parkmöglichkeiten befinden sich unter anderem im Ortszentrum, am Parkplatz Rötheli, am Bahnhof sowie beim Oberstufenschulhaus.

Weitere Informationen unter www.tatjanastrobel.de.

Ansprechpartnerin für Medien ist Lucia Elmiger (lucia@creapool.org).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Firehorse Empowerment Ltd / Private Company Limited by Guarantee / eingetragen in England und Wales

Frau Tatjana Strobel

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Frau Lucia Elmiger

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