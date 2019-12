Menschen sind unser Kapital. Wichtig ist gutes Zusammenspiel aller Funktionen.

Fortschritt geht nur über neue Lösungen und Produktivitätssteigerungen. Menschen sind unser Kapital. Neu-Erscheinungen:

a) Was ist aktuell

b) Lösungsansätze mit Hinweisen zur Umsetzung

zu a) Was ist aktuell – „Soziale Marktwirtschaft ADE“

Fast alle Veränderungen der Welt liegen heute im Spannungsfeld von Ethik, Ökonomie und Technik. In dem Buch „Soziale Marktwirtschaft ADE“ betrachtet Siegfried Wüst die Leistungen, Patente, Errungenschaften und Firmen, die einst so erfolgreich waren und was aus all dem im 21. Jahrhundert geworden ist.

Der Autor geht der Frage nach, was die Politik heute leistet und wie die einzelnen Felder heutzutage aufgestellt sind. Siegfried Wüst erklärt, dass die Deutschen erkennen müssen, was sie wollen und benötigen. Dies gilt für die Politik und die Wirtschaft in gleichem Maße. Der Autor wendet sich vor allem an Leser, die sich über Deutschland informieren wollen, denen die

deutsche Zukunft am Herzen liegt und die Verantwortung tragen wollen und sollten.

Zu b) Lösungsansätze mit Hinweisen zur Umsetzung – „Mein Führungskräfte Handbuch – Das praxisnahe Handbuch für Führungskräfte und werdende Führungskräfte“

Führungskräfte erfahren in „Mein Führungskräfte Handbuch – Praxis für die Praxis“ von Siegfried Wüst, wie sie das wirkliche Potential ihrer Mitarbeiter nutzen und dadurch bessere Ergebnisse erhalten.

S.Wüst erklärt die Bedeutung von einem guten Zusammenspiel aller Funktionen und Bereiche eines Unternehmens, erläutert, wo man gutes Führungspersonal findet, wie man gute strategische Konzepte entwickelt und wie viel es kostet, wenn man sich auf fragwürdige Führungskräfte einlässt. Er erklärt darin, dass die Personalführungsqualität die Erträge eines Unternehmens zwischen 15% und 45% verbessern kann, dass aber bis zu 60% der Führungskräfte unzureichend führen und so viel Potential verschwendet wird.

Es geht in Wüst`s anschaulichen Handbuch nicht nur um Zahlen, um Geld und mehr Profit, sondern auch um den Wert von Menschen und wie diese, wenn sie richtig ausgebildet und respektiert werden, zu einem profitablen Unternehmen beitragen können. Zahlreiche Erfahrungen mit Führungsaufgaben sind für Siegfried Wüst der Auslöser dafür, in seinem Buch „Mein Führungskräfte Handbuch – Praxis für die Praxis“ sein Wissen weiterzugeben.

Beide Bücher sind erschienen unter

https://tredition.de/autoren/siegfried-wuest-26640/

