Merck Finck nimmt die Plattform FinaDesk in Betrieb

Bankkunden profitieren im Onlinebanking zukünftig von den innovativen FinaSoft-Modulen

In Kooperation mit den Partnern Bank-Verlag und FinaSoft hat die Münchner Merck Finck Privatbankiers AG ihr Onlinebanking modernisiert und optimiert. Insbesondere der Umfang der Wertpapierinformationen und Reportingmöglichkeiten wurde ausgebaut. Das Ergebnis ist eine für die Kunden intuitive und übersichtliche Darstellung des Gesamtvermögens auf allen Endgeräten. Darüber hinaus wurden eine interaktive Anzeige aller relevanten Vermögens-, Performance- und Segmentierungsdetails mit umfassenden Drill-Down-Möglichkeiten sowie Darstellungen nach Assetklassen implementiert. Die optimal auf die Bedürfnisse der Endkunden abgestimmte Lösung ermöglicht auch kundenindividuelle Ansichten.

Dr. Martin Deckert, COO Merck Finck Privatbankiers AG, äußert sich zufrieden über die Art der Durchführung des Projekts und das erzielte Ergebnis: „Die FinaDesk Plattform war eine sehr gute Basis, um unsere Vorstellungen umzusetzen. Die Anbindung an unsere Infrastruktur hat ebenso reibungslos funktioniert wie die Umsetzung unserer Wünsche hinsichtlich der Visualisierung. Mit den neuen Möglichkeiten der Depotdarstellung bieten wir unseren Kunden ein attraktives neues Angebot.“

Michael Eichler, Geschäftsführer Bank-Verlag, ergänzt: „FinaDesk wird komplett in unserer hochsicheren Infrastruktur betrieben und ist technisch vollständig in das Online-Banking integriert. Damit sind eine schnelle Umsetzung und ein sicherer Betrieb immer gegeben, was sich bisher bei allen gemeinsamen Einführungen bestätigt hat. „

„Wir freuen uns, dass Merck Finck nun auch FinaDesk nutzt, und wir so helfen können, Transparenz für die Kunden zu schaffen“, schließt Christian Hank, Geschäftsführer FinaSoft GmbH, an und verweist schließlich noch auf eine Besonderheit der Zusammenarbeit in

Covid19-Zeiten: „Das Projekt wurde komplett virtuell durchgeführt und dennoch in Time und Budget in nur wenigen Wochen abgeschlossen.“

Die Planungen, die aktuelle Lösung weiter auszubauen und die vorhandenen Möglichkeiten der Plattform auch den Beratern der Bank zur Verfügung zu stellen, laufen bereits.

