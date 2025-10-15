  • Merkle CAE Solutions: Kunststoffsymposium 2025

    Nachhaltige Kunststoffentwicklung im Fokus

    BildNach dem großen Erfolg der Kunststoff-Symposien 2018 und 2019 bei Merkle CAE Solutions, laden in diesem Jahr GARDENA Manufacturing GmbH, Merkle CAE Solutions GmbH, die Hochschule Aalen und die PLEXPERT GmbH zum fachlichen Austausch. Im Rahmen des Invest-BW-Forschungsprojekts „SusPlasPro – Ganzheitliches Circular Engineering für nachhaltige Kunststoffprodukte“ findet am 19. und 20. November 2025 in Heidenheim ein zweitägiges Symposium, rund um den zukunftsweisenden Einsatz von Post-Consumer-Rezyklaten (PCR), statt.

    Im Fokus stehen Strategien und Technologien zur Entwicklung nachhaltiger Kunststoffprodukte mit reduziertem CO?-Fußabdruck – ein Thema, das nicht nur die Forschung, sondern vor allem auch die Industrie bewegt. Konstrukteure, Entwicklungsingenieure, und Projektverantwortliche erhalten praxisnahe Einblicke in aktuelle Forschungsergebnisse, sowie industriell bewährte Anwendungen.

    Nachhaltige Kunststoffprodukte gestalten
    Den Auftakt bildet am 19. November 2025 ab 14 Uhr ein Einsteigerseminar für Fachkräfte, die sich mit den Grundlagen nachhaltiger Kunststofftechnik vertraut machen möchten. Der Symposiums-Tag am 20. November bietet ab 9:00 Uhr ein vielfältiges Vortragsprogramm mit Beiträgen aus Forschung und Industrie.

    Mitmachen & profitieren
    Interessierte können sich ab sofort anmelden – gerne auch mit einem eigenen Vortrag. Industrievertreter, die einen Fachbeitrag leisten, erhalten kostenfreien Zugang zum Symposiums-Tag am 20.11.2025.

    Datum:
    19. und 20. November 2025

    Veranstaltungsort:
    Merkle CAE Solutions GmbH, Friedrichstraße 1, 89518 Heidenheim

    Teilnahmegebühren bei Anmeldung bis 30.09.2025:
    o Einsteigerseminar (19.11.): 397 EUR
    o Fachvorträge (20.11.): 397 EUR
    o Kombipaket: 667 EUR

    Teilnahmegebühr bei Anmeldung ab 01.10.2025:
    o Einsteigerseminar: 497 EUR
    o Fachvorträge: 497 EUR
    o Kombipaket: 897 EUR

    Anmeldung und weitere Informationen unter:
    https://www.merkle-cae.de/kunststoffsymposium-2025

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Merkle CAE Solutions GmbH
    Herr Stefan Merkle
    Friedrichstraße 1
    89518 Heidenheim
    Deutschland

    fon ..: 07321 9343-0
    web ..: https://www.merkle-cae.de
    email : kontakt@merkle-partner.de

    Das Unternehmen Merkle CAE Solutions GmbH in Heidenheim wurde 1989 als Merkle & Partner GbR von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet. Merkle CAE Solutions GmbH zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftliche Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die ca. 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuelle Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

    Pressekontakt:

    KOKON – Marketing
    Frau Marion Gräber
    Weveldweg 7
    86697 Oberhausen

    fon ..: 0175 1661622
    email : info@kokon-marketing.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Busch Vacuum Solutions auf der K 2025: Innovative Vakuumlösungen für eine nachhaltige Kunststoffverarbeitung
      Vom 8. bis 15. Oktober 2025 präsentiert Busch Vacuum Solutions auf der K 2025 in Düsseldorf Vakuumtechnologien für alle Prozessschritte der Kunststoffverarbeitung....

    2. OMP schafft es im Ranking des „Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions Report 2025“ in vier Anwendungsfällen in die Top Two
      ANTWERPEN, BELGIEN / ACCESS Newswire / 6. Mai 2025 / OMP, ein international führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, hat in vier von fünf Anwendungsfällen die zweithöchste Punktezahl in...

    3. Hybrid Power Solutions meldet wichtige Updates zur Absichtserklärung mit Green Maple Energy Solutions Limited in Nigeria
      Vancouver, British Columbia – 9. Oktober 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von sauberen Energielösungen,...

    4. Carl Data Solutions ernennt führenden IIoT-Experten zum Vice President für Technology & Business Solutions
      Vancouver, BC, Kanada, 3. Februar 2022 – Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FWB:7C5, OTC:CDTAF) (Carl Data Solutions oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der prädiktiven Analytik, das künstliche...

    5. Fortuna veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 am 7. Mai 2025; Telefonkonferenz um 12 Uhr Eastern Time am 8. Mai 2025
      Vancouver, 22. April 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – gibt bekannt, dass es seinen Jahresabschluss und seine MD&A für das erste Quartal am Mittwoch,...

    6. Rockstone Research über MGX Renewables Inc./ Zinc8 Energy Solutions Inc.: Der grösste staatliche US-Energieversorger verkündet Partnerschaft mit Zinc8 Energy Solutions
      Kooperationsabkommen mit der New York Power Authority zur Kommerzialisierung der Zink-Luft-Batterietechnologie www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49805/IRW3.001.jpeg An der Seite vom ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore unterzeichnete der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, am...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.