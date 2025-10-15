Merkle CAE Solutions: Kunststoffsymposium 2025

Nachhaltige Kunststoffentwicklung im Fokus

Nach dem großen Erfolg der Kunststoff-Symposien 2018 und 2019 bei Merkle CAE Solutions, laden in diesem Jahr GARDENA Manufacturing GmbH, Merkle CAE Solutions GmbH, die Hochschule Aalen und die PLEXPERT GmbH zum fachlichen Austausch. Im Rahmen des Invest-BW-Forschungsprojekts „SusPlasPro – Ganzheitliches Circular Engineering für nachhaltige Kunststoffprodukte“ findet am 19. und 20. November 2025 in Heidenheim ein zweitägiges Symposium, rund um den zukunftsweisenden Einsatz von Post-Consumer-Rezyklaten (PCR), statt.

Im Fokus stehen Strategien und Technologien zur Entwicklung nachhaltiger Kunststoffprodukte mit reduziertem CO?-Fußabdruck – ein Thema, das nicht nur die Forschung, sondern vor allem auch die Industrie bewegt. Konstrukteure, Entwicklungsingenieure, und Projektverantwortliche erhalten praxisnahe Einblicke in aktuelle Forschungsergebnisse, sowie industriell bewährte Anwendungen.

Nachhaltige Kunststoffprodukte gestalten

Den Auftakt bildet am 19. November 2025 ab 14 Uhr ein Einsteigerseminar für Fachkräfte, die sich mit den Grundlagen nachhaltiger Kunststofftechnik vertraut machen möchten. Der Symposiums-Tag am 20. November bietet ab 9:00 Uhr ein vielfältiges Vortragsprogramm mit Beiträgen aus Forschung und Industrie.

Mitmachen & profitieren

Interessierte können sich ab sofort anmelden – gerne auch mit einem eigenen Vortrag. Industrievertreter, die einen Fachbeitrag leisten, erhalten kostenfreien Zugang zum Symposiums-Tag am 20.11.2025.

Datum:

19. und 20. November 2025

Veranstaltungsort:

Merkle CAE Solutions GmbH, Friedrichstraße 1, 89518 Heidenheim

Teilnahmegebühren bei Anmeldung bis 30.09.2025:

o Einsteigerseminar (19.11.): 397 EUR

o Fachvorträge (20.11.): 397 EUR

o Kombipaket: 667 EUR

Teilnahmegebühr bei Anmeldung ab 01.10.2025:

o Einsteigerseminar: 497 EUR

o Fachvorträge: 497 EUR

o Kombipaket: 897 EUR

Anmeldung und weitere Informationen unter:

https://www.merkle-cae.de/kunststoffsymposium-2025

