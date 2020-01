Mersen stellt auf Fachmesse „all about automation“ (AAA) in Hamburg aus

15. – 16. Januar, Messestand EG 400

Mersen, ein führender Hersteller von Komponenten für Schutz, Sicherung und Überwachung von elektrischen Anlagen wie industriellen Schaltkreisen, wird auf der diesjährigen Fachmesse für Automatisierungstechnik „all about automation“ vom 15. bis zum 16. Januar in Hamburg auf einem Gemeinschaftsstand mit den Firmen SIKO, pizzato und VISPA vertreten sein.

Mersen konzentriert sich auf der AAA entsprechend dem erwarteten Fachpublikum auf folgende Schwerpunkte seines umfangreichen Produktportfolios: Sicherungsschaltgeräte und Lasttrennschalter sowie Sicherungen nach IEC, DIN, UL und allen internationalen Normen, was besonders für Exporteure in der Automatisierungsbranche von Interesse ist. Außerdem stellt Mersen flinke Sicherungen für Halbleiter und Batterieschutz vor. Ein weiterer Schwerpunkt sind Überwachungs-, Überspannungs- und Überstromschutzgeräte mit Lebensdauer- und Fernanzeige.

Das Angebot wird abgerundet durch Komponenten für PV-Anlagen bis 1500 VDC für Generatoren und Stringverteilerboxen sowie kompakte Niederspannungslasttrennschalter für den weltweiten Einsatz nach UL und IEC für AC und DC-Anwendungen.

ÜBER MERSEN

Mersen ist ein globaler Experte für elektrische Energie und Hochleistungswerkstoffe und entwickelt innovative Lösungen, um die spezifischen Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen, damit diese ihre Fertigungsleistung in Bereichen wie Energie, Transport, Elektronik, Chemie, Pharma und der Verfahrenstechnik optimieren können.

Der Fachbereich Electrical Power (ep.mersen.com) umfasst zwei Geschäftsbereiche auf dem Markt für elektrische Energie: Schutz und Überwachung von elektrischen Anlagen und Energieverteilungssystemen sowie den Bereich Lösungen für das Energiemanagement vor allem der Leistungselektronik.

Durch enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden gelingt es Mersen, seine Produkte ideal in Kundenanwendungen zu integrieren um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der elektrischen Anlagen und Systeme zu erhöhen.

Schutz und Überwachung von elektrischen Anlagen und Energieverteilungssystemen

Überstromschutz:

Sicherungen und Sicherungsgeräte nach IEC

Sicherungen und Sicherungsgeräte nach UL/CSA

Überspannungsschutz:

Blitz- und Überspannungsschutz

Überwachung:

Niederspannungslasttrennschalter

Sicherungslasttrennschalter

Messwerterfassung

Lösungen für das Energiemanagement:

Superflinke Sicherungen

Gleichstromschutzsysteme für Elektrofahrzeuge und Batterien

Kühlkörper

Laminierte Stromschienen

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren und Filmkondensatoren

Stromübertragung für Schienenfahrzeuge:

Stromabnehmer

Erdungsrückstromeinheiten

Sicherungskästen

Bordschalter

Kontakt

Mersen Deutschland Eggolsheim

Falko Heinrich

Tel.: +49 (0) 9191 7338223

Email: falko.heinrich@mersen.com

Pressekontakt

plusfreemedia GmbH

Götz Bräuninger

Tel.: +49 (0) 6102 882 5355

Email: braeuninger@plusfreemdia.de

