Merten M-Pure Ocean Plastic Serie von Schneider Electric beim German Innovation Award ausgezeichnet

Tech-Konzern erhält „Special Mention“ im Bereich „Excellence in Business to Business“

Am 23. Mai fand im Berliner Futurium die Verleihung des beliebten German Innovation Award 2023 statt. Ausgezeichnet wurden Produkte, Technologien oder Dienstleistungen, die innovative Wege einschlagen und einen Mehrwert für Nutzende und die Umwelt bringen. Die Schalter und Steckdosen der M-Pure Ocean Plastic-Reihe von Tech-Konzern Schneider Electric beeindruckten die Jury mit ihrem nachhaltigen Material aus recycelten Fischernetzen. Sie wurden in der Kategorie „Materials & Surfaces“ mit der Auszeichnung „Special Mention“ im Bereich „Excellence in Business to Business“ prämiert. Dieses Label hebt innovative Produkte mit besonderen und wohldurchdachten Teilaspekten oder Detaillösungen hervor.

Nachhaltigkeit ist für Schneider Electric seit vielen Jahren fest in der Unternehmens-Strategie verankert. Die nachhaltige Beschaffung von Materialien steht hierbei im Fokus. Der Tech Konzern hat es sich zur Aufgabe gemacht, weniger natürliche Ressourcen zu verbrauchen und baut zudem aktiv eine umweltfreundlichere Lieferkette auf. Die zehn Hauptprodukte der M-Pure Ocean Plastic-Reihe werden aus Akulon® RePurpose hergestellt, ein Material, welches zu 50 Prozent aus recycelten Fischernetzen besteht, die an Stränden, Küsten oder auch direkt bei Fischern eingesammelt wurden. Die mattschwarzen Schalter und Steckdosen der Merten M-Pure Serie gehören zu den ersten Produkten aus dem Bereich der Elektroinstallation, die aus ausgedienten und recycelten Fischernetzen hergestellt werden.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

