MESSFLEX für schnelle, exakte Abmessungen: Handwerker-Tool kombiniert Messlatte mit Smartphone und App

Vielfältige Anwendungen von Bildanbringung bis Trockenbau

Mit MESSFLEX launcht die Holl & Span GmbH ein innovatives Tool für DIY- und Profi-Handwerker, das Messlatte, Smartphone und App zu einem multifunktionalen Messwerkzeug vereint. Zu den Funktionen gehören Wasserwaage, Winkel- und Neigungsmesser, Senklot und Taschenlampenmessungen für dunklere Umgebungen. MESSFLEX bietet damit eine günstige Alternative insbesondere zu teuren digitalen Winkelmessern und Lasergeräten.

Bei dem international patentierten Multifunktionstool MESSFLEX handelt es sich um eine 90 cm lange, flexible Polycarbonat-Messschiene mit integrierter Smartphone-Klemmvorrichtung. Das einrastbare Smartphone dient zugleich als Griff und bietet so eine optimale Handhabung für präzise Messungen aller Art. Abstände und Winkel werden so im Handumdrehen ermittelt und über das Endgerät an die App übertragen und gespeichert.

Vielfältige Anwendungen von Bildanbringung bis Trockenbau

MESSFLEX unterstützt unterschiedlichste Anwendungen für Heim- und Handwerker, so z.B. zur schnellen, präzisen Ausrichtung von Bilderrahmen und anderen Wanddekorationen. Die auf der Messschiene aufgedruckte Skala bietet dabei ein verschmutzungsfreies Markieren der gewünschten Achs- und Randabstände. Für Profi-Handwerke ermitteln MESSFLEX u.a. Neigungen oder Gefälle bei Trockenbauarbeiten, etwa zum Übertragen der Dachschräge. Aufgrund der Flexibilität des 360°-Winkelmessers erfolgen Messungen in alle Nischen hinein und um Biegungen herum mit einer Präzision von 0,1 Grad. Ebenso lässt sich mit dem Kombitool die Höhe von Gebäuden, Bäumen und anderen Gegenständen nahezu exakt definieren.

App mit umfangreichen Detaileinstellungen

Über das ansteckbare Smartphone in Verbindung mit der App wird MESSFLEX zum Multifunktions-Tool. So stehen u.a. digitale Wasserwaagen in den Varianten 90°, 180°, 270° und 360° zur Verfügung. Für Oberflächenebenen erfolgt der Übergang vom Winkelmesser zum Werkzeug automatisch. Die Taschenlampenmess-Funktion ermöglicht darüber hinaus erforderliche Abmessungen auch in dunklen Umgebungen. Festgestellt Messergebnisse, wie z.B. die Winkeldifferenz zwischen Ist- und Sollwinkel, werden via Audio-Signal zusätzlich akustisch bestätigt.

Jedes Abmessungs-Tool lässt sich per Touch individuell ansteuern wie auch z.B. Zielwinkel manuell eintragen und bearbeiten. Gemessene Gefälle werden automatisch in Prozent umgerechnet. Im Anschluss speichert die intuitiv bedienbare App die ermittelten Daten ab. Integriert ist ein Speicher für unbegrenzte Winkelwerte im Winkelmesser- und Nivelliermodus.

Bundesweit erhältlich

MESSFLEX ist in Elektronikmärkten, Versandhäusern, Baumärkten, Fachmärkten und Online-Shops für 29,95 EUR verfügbar. Das von der Holl & Span GmbH ,Made in Germany‘ produzierte Messinstrument steht qualifizierten Resellern dabei zum weiteren Vertrieb offen.

MESSFLEX-App Apple-Store: https://apps.apple.com/de/app/messflex-winkelmesser/id1439825258

MESSFLEX -App Google-Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrsoftworx.messflex&hl=de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Holl & Span GmbH

Herr Oliver Holl

Mittelstr. 27

56869 Mastershausen

Deutschland

fon ..: +49-(0)6545-910488

web ..: https://messflex.com

email : info@messflex.com

MESSFLEX ist eine international patentierte Entwicklung der Holl & Span GmbH mit Hauptsitz in Mastershausen im Hunsrück. Gegründet 2018 setzt Startup seinen Fokus darauf, Anwendungen im Handwerk, DIY bis Haushalt einfacher und nutzerfreundlicher auszurichten. Dazu wird traditionelles Werkzeug mit digitaler Technik kombiniert und so die Vorzüge aus beiden Welten vereint. Das Sortiment umfasst Lösungen für das Handwerk und den Hobby-, Bastler- und Künstlerbereich – jeweils ausgestattet mit umfangreichen Zubehör.

