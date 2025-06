META KI-Datenschutz: Wo hört Innovation auf und wo beginnt Manipulation?

Meta will KI mit Nutzerdaten trainieren – still und leise. Datenschützer warnen: Wer seine Privatsphäre schützen will, muss widersprechen. Doch viele wissen nicht einmal, dass sie betroffen sind.

Der Social-Media-Konzern Meta nutzt öffentlich sichtbare Inhalte seiner Nutzer zum Training Künstlicher Intelligenz – Datenschützer und Experten wie Achim Barth schlagen Alarm.

Die Nutzung personenbezogener Daten für Künstliche Intelligenz sorgt regelmäßig für Debatten. Doch selten war der Aufschrei in Europa so groß wie in der letzten Maiwoche 2025: Der US-Konzern Meta kündigte an, künftig öffentliche Inhalte von Facebook- und Instagram-Nutzern zum Training seiner KI-Systeme zu verwenden. Dass dies auf Grundlage eines „berechtigten Interesses“ geschehen solle und Nutzer nur durch aktiven Widerspruch widersprechen könnten, rief Datenschützer, Verbraucherzentralen – und viele verunsicherte Nutzer auf den Plan.

Ein solcher Protest ist nicht neu, doch diesmal ist er besonders brisant. Denn Meta hat einen festen Stichtag gesetzt: Wer nicht bis zum 26. Mai 2025 widersprochen hat, erlaubt damit rückwirkend, dass persönliche Inhalte wie Beiträge, Fotos oder Kommentare für KI-Modelle verarbeitet werden dürfen. Zwar ist ein Widerspruch auch nach diesem Datum noch möglich, betrifft dann aber nur künftige Inhalte – nicht aber bereits Genutztes. Verbraucherschützer beklagen dabei „Dark Patterns“, also bewusst komplizierte Nutzerführung, die Betroffene vom Widerspruch abhalten soll (Wikipedia zu Dark Patterns).

Wenn Widerspruch nur durch Profil-Löschung wirksam wird

Achim Barth, Datenschutzexperte und Redner, sieht in diesem Vorgehen ein ernsthaftes Problem für die digitale Selbstbestimmung. Für ihn ist der Fall ein Paradebeispiel für die Gefahren intransparenter Datenverarbeitung. Er kritisiert nicht per se den Fortschritt, wohl aber den Weg dorthin: „Meta sollte klar benennen, was sie machen wollen – und wenn nötig Geld für Dienste verlangen, statt personenbezogene Daten intransparent zu nutzen.“

In seinem Vortrag „Digital Doof?“ analysiert Achim Barth, wie Online-Plattformen mit Nutzerinformationen umgehen und was das für unsere digitale Mündigkeit bedeutet. Dabei spricht er nicht nur über Technik, sondern auch über Verantwortung:

„Digitale Selbstbestimmung beginnt mit Wissen. Wer nicht versteht, wie mit seinen Daten umgegangen wird, kann sich auch nicht schützen.“

Zwischen digitalem Fortschritt und Privatsphäre

Der aktuelle Fall ist mehr als nur ein Datenschutzproblem. Er zeigt die Grundsatzfrage, wie weit Unternehmen mit datenbasierten Geschäftsmodellen gehen dürfen – und wo klare, verständliche Grenzen gezogen werden müssen. Was nützt der technologische Fortschritt, wenn er auf dem Missbrauch von Vertrauen basiert?

Dabei ist der Schutz persönlicher Informationen nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Wer sich blind auf die Versprechungen großer Konzerne verlässt, läuft Gefahr, seine digitale Freiheit zu verlieren. Die Fähigkeit, Plattformen zu hinterfragen, Mechanismen zu durchschauen und sich aktiv zu schützen, ist heute wichtiger denn je.

Datenschutz ist kein Widerspruch zur Innovation

Ein Ausweg liegt in der Kombination aus Regulierung und Aufklärung. Während gesetzliche Rahmenbedingungen für Fairness sorgen, bleibt die digitale Kompetenz das wichtigste Werkzeug für den Einzelnen. Achim Barth formuliert es so: „Nicht alles, was technisch möglich ist, darf ohne klare Regeln umgesetzt werden – aber nicht alles, was reguliert ist, schützt auch automatisch die Nutzer.“

Dass Meta mit dem KI-Training Fakten schafft, ist ein Warnsignal. Doch es ist auch eine Chance, das Bewusstsein für Datenschutz zu schärfen – nicht nur bei Verbrauchern, sondern auch in Unternehmen, Politik und Bildungseinrichtungen.

Weitere Informationen zur Diskussion rund um KI und Datenschutz bietet der Artikel der Tagesschau zum Meta-Widerspruch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Barth Datenschutz GmbH

Herr Achim Barth

Brunnengasse 3

73650 Winterbach

Deutschland

fon ..: 071140070720

web ..: https://achim-barth.de

email : info@achim-barth.de

Die Barth Datenschutz GmbH berät Unternehmen praxisnah und lösungsorientiert in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit und KI-Compliance. Unter der Leitung von Achim Barth unterstützt das Team über 200 Firmen dabei, rechtliche Vorgaben verständlich umzusetzen – und daraus echte Chancen zu entwickeln. Der Fokus liegt auf konstruktiver Aufklärung, digitaler Souveränität und sicheren Prozessen im Zeitalter künstlicher Intelligenz.

Achim Barth ist geprüfter Datenschutzbeauftragter, zertifizierter IT-Sicherheitsberater und gefragter Vortragsredner. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er Unternehmen dabei, Datenschutz nicht als Hürde, sondern als strategischen Vorteil zu verstehen – besonders im Umgang mit neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz. In Vorträgen, Workshops und als Autor vermittelt er komplexe Themen verständlich, praxisnah und mit dem Fokus auf digitale Selbstbestimmung und sichere Innovation.

Pressekontakt:

Barth Datenschutz GmbH

Herr Achim Barth

Brunnengasse 3

73650 Winterbach

fon ..: +491726004802

email : barth@barth-datenschutz.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle Büroreinigung in Wien: Sauberkeit, die beeindruckt Angekündigter Warnstreik bei der PenCef Pharma GmbH in Berlin-Reinickendorf