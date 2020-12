Metallpreise starten hoch ins neue Jahr

Impfstoffe gegen den Covid-19-Virus und eine damit verbundene verbesserte Wirtschaftslage sollten auch im neuen Jahr den Metallpreisen einen Auftrieb verleihen.

Allein aus fundamentaler Sicht – bei den meisten Metallen ist das Angebot größer als die Nachfrage – könnte es preislich, vielleicht am ehesten zum Jahresende 2021 zu einigen Rücksetzern kommen. Aber Chinas Wirtschaft erholt sich und setzt auch mehr auf Qualität, sprich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien, somit auf Wind- und Sonnenenergie sowie auf Elektromobilität. Hinzu kommen die Investitionen, die der neue Fünf-Jahres-Plan Chinas mit sich bringen wird und einen erhöhten Rohstoffbedarf nach sich ziehen wird.

Dafür wird unter den Metallen besonders Kupfer und auch Nickel nachgefragt werden. Denn Elektrofahrzeuge brauchen in der Herstellung mehr Kupfer und auch Nickel als herkömmliche Fahrzeuge. Gängige Lithium-Ionen-Akkus kommen nicht ohne Nickel aus und es ist hochwertiger Nickel nötig. Die Stahlbranche verbraucht zudem heute rund 70 Prozent der Nickelproduktion. Und mit einer Erholung der Wirtschaft geht ein steigender Stahlverbrauch einher.

Die Elektromobilität funktioniert nur mit Kupfer. Die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen werden steigen, laut Wood Mackenzie von aktuell fünf Prozent auf rund 50 Prozent bis 2040. Kupfer sollte also in den kommenden Jahren sehr begehrt sein. Damit sollte die Zukunft von Gesellschaften, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, gut aussehen.

Filo Mining – https://www.youtube.com/watch?v=sQccLv55XIw&t=2s – gehört mit seiner Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in Chiles Region III und der angrenzenden argentinischen Provinz dazu. Die angezeigte Mineralressource beträgt 425 Millionen Tonnen Gestein mit 3,1 Milliarden Pfund Kupfer, 147 Millionen Unzen Silber und 4,4 Millionen Unzen Gold.

Auch Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=Zll4uT2KEd8&t=2s – verfügt über Kupfer- und Silberressourcen. Beim großen San Martin-Projekt im Nordosten Perus wird die Gesellschaft mit einem Partner zusammenarbeiten. Hannan Metals verfolgt daneben weitere Projekte wie beispielsweise ein Zinkprojekt in Irland.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Filo Mining und Hannan Metals.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

