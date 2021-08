Metamorphose eines Erstlingswerks

Wie aus 230 Seiten Belletristik ein visionärer Ratgeber wurde

Hätten Sie’s gewusst? Die Zahl der Buchkäufer ist seit Jahren rückläufig. Mit einem Anteil von 31,1% an den Warengruppen Belletristik, Kinder- und Jugendbuch, Ratgeber, Sachbuch ist die Belletristik quasi der Platzhirsch.

Wobei dieser Begriff sämtliche Werke, die zur Unterhaltungsliteratur zählen, umfasst. Das gilt für Schriften in Prosa wie Romane, Novellen und Kurzgeschichten. Im Jahre 2020 sind 69180 Buchtitel einschließlich Fach- und Wissenschaftsbuch auf dem deutschen Markt erschienen, davon 13880 Belletristiktitel.

Honi soit qui mal y pense oder ein Schelm, der Böses dabei denkt! Denn in Wirklichkeit sind zahlreiche Titel nur in der falschen Rubrik gelandet und manches Sachbuch oder gesellschaftspolitische Werk hinterlässt dann beim Leser Enttäuschung, weil dieser unter Belletristik ein locker-flauschiges, eben romanhaftes Erlebnis erwartet hatte.

Der Autor Anton Siebler-Stroganoff und sein Verlag IDEA haben nun konsequent gehandelt und

HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt

von der Belletristik-Zwangsjacke befreit. Das im Juni 2020 erstmals erschienene Werk erhielt auf A (wie AMAZON) bis T (wie THALIA) exzellente Bewertungen und ist auch bei Online-Anbietern in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Slowakei, in Tschechien, Finnland, Ungarn, Schweden, Polen, dem UK, ja sogar in Australien, Brasilien, Japan und den USA präsent.

Inhaltlich bietet das Buch nicht nur konkrete Anleitungen zu einem besseren Leben, sondern auch umfassendes Wissen – weg vom Mainstream der Dystopie, hin zu einer anzustrebenden Utopie. Konkret beschrieben umfasst diese Zukunftsvision gleichermaßen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Umwelt. Sie überwindet Lebenspessimismus und Nihilismus unserer Zeit und liefert hochinteressante Erkenntnisse. So ist „Heiter leben – freudig sterben“ unendlich viel mehr als schlichter Ratgeber, Lebenshilfe oder Sinnsuche.

Am Ende reibt sich der neugierige Leser verwundert die Augen, ob er/sie nun ein Sachbuch, Science Fiction oder gar Poesie verschlungen hat. Kurzweilig zu lesen allemal, neue Erkenntnisse gewonnen garantiert.

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps für jetzt, danach und eine bessere Welt 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis. Als „Sahnehäubchen“ liefert der Autor Anton Siebler-Stroganoff noch jedem Leser eine individuelle Signatur per Internet unter www.heiterleben.one, kostenlos, versteht sich.

