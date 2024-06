Metasphere Labs schließt eine endgültige Vereinbarung mit ARCannabis zur Entwicklung eines virtuellen VR-Shops ab

Vancouver, British Columbia – 21. Juni 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. (vormals Looking Glass Labs Ltd., Metasphere oder das Unternehmen) (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FWB: H1N) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 21. Juni 2024 einen endgültigen Software-Entwicklungsvertrag mit ARCannabis BC Ltd (ARCannabis), einem bekannten Cannabis-Einzelhändler mit Sitz in British Columbia, unterzeichnet hat. Ziel dieser Partnerschaft ist es, das Online-Cannabis-Einkaufserlebnis durch den Einsatz einer fortschrittlichen Virtual-Reality-Technologie (VR) zu verbessern.

Gemäß der Vereinbarung wird Metasphere Labs einen hochmodernen virtuellen VR-Shop für ARCannabis unter Einsatz von ThreeJS oder Unreal Engine entwerfen, entwickeln und bereitstellen, um eine immersive 3D-Benutzeroberfläche zu schaffen. Der virtuelle Shop wird über die Browser Google Chrome, Safari und Microsoft Edge zugänglich sein und den Kunden ein nahtloses und ansprechendes Einkaufserlebnis bieten.

Der neue virtuelle VR-Shop wird in das bestehende Backend-Warenkorbsystem von ARCannabis auf Basis der Cova-Softwareplattform integriert, sodass ein reibungsloser Übergang und eine verbesserte Funktionalität gewährleistet werden. Die Kunden werden die gleichen Funktionen wie im aktuellen Online-Shop genießen, können aber zugleich in eine vollständig immersive virtuelle Einkaufsumgebung eintauchen. Darüber hinaus wird das Design des Shops vorbehaltlich der entsprechenden Nutzungsbedingungen eine Integration in offene Metaversum-Umgebungen und Spieleplattformen wie Fortnite ermöglichen und somit seine Zugänglichkeit und seinen Anreiz erhöhen.

Wir sind begeistert, mit ARCannabis zusammenzuarbeiten, um ihre Vision eines virtuellen VR-Shops zum Leben zu erwecken, so Natasha Ingram, CEO von Metasphere Labs. Unsere Expertise in der Entwicklung von immersiven Metaversum-Umgebungen passt perfekt zu ARCannabis innovativem Ansatz für den Einzelhandel. Diese Zusammenarbeit wird einen neuen Maßstab für das Online-Einkaufserlebnis in der Cannabis-Branche setzen.

Die Entwicklung des virtuellen VR-Shops soll bis zum 1. September 2024 erfolgen, woraufhin in einer 30-tägigen Testphase gewährleistet werden soll, dass alle vereinbarten Spezifikationen und Funktionalitäten erfüllt wurden. Das Projekt hat einen Wert von 8.000 $ und spiegelt das Engagement von Metasphere Labs wider, hochwertige, innovative Lösungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu liefern.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Metasphere Labs, um das Einkaufserlebnis unserer Kunden zu verbessern, so Joe Le, Mitbegründer von ARCannabis. Dieser virtuelle VR-Shop wird nicht nur unsere Produkte auf einzigartige und ansprechende Weise präsentieren, sondern auch unser Bekenntnis für die Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bekräftigen.

Diese Vereinbarung stärkt die Position von Metasphere Labs als führendes Unternehmen in der Entwicklung von immersiven und interaktiven virtuellen Umgebungen. Der Innovations- und Exzellenzanspruch des Unternehmens stellt seinen weiteren Erfolg in der wachstumsstarken Web3- und Metaversum-Branche sicher.

Weiterführende Informationen über ARCannabis und seine Produkte erhalten Sie unter arcannabis.ca/about-us/

Über Metasphere Labs:

Die in Vancouver (British Columbia) ansässige Firma Metasphere Labs entwickelt Lösungen für das Metaversum, für DAOs, für die Gamifizierung und für das Web3. Sie sieht es als ihre Aufgabe, sich den gesellschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu stellen und einen positiven Einfluss auf den Planeten zu nehmen.

Nähere Informationen erhalten Sie über CEO Natasha Ingram per E-Mail an info@metasphere.earth.

Über ARCannabis.

ARCannabis betreibt eine Kette legaler Cannabisläden in Vancouver, die die Einwohner von British Columbia mit dem hochwertigsten Cannabis für den Freizeitgenuss auf dem Markt versorgt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Entwicklung des AR-Ladens, andere offene Metaverse-Projekte und die Entwicklung von Virtual World-Projekten.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf die sich diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf den NFT-, Metaverse- und Blockchain-Märkten zu konkurrieren, dass ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens zur Verfügung stehen, dass günstige Marktbedingungen herrschen und dass seine Produkte vom Markt angenommen werden.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind; darunter: das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT-, Metaverse- und Blockchain-Angeboten; die Kosten für die Entwicklung und Gestaltung von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen zu gewinnen und zu halten, um die digitalen Angebote des Unternehmens zu entwickeln; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem Markt für die Entwicklung von NFTs, Metaversen und Online-Spielen, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Inhaltserstellungs- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern könnten; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Metasphere Labs Inc.

Natasha Ingram

1890 – 1075 West Georgia Street

V6E 3C9 Vancouver, BC

Kanada

email : info@metasphere.earth

