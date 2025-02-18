Miata durchteuft 30 m mit 4,06 g/t Au in Jons Trend, Sela Creek, Suriname

VANCOUVER, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSXV: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus seinem laufenden Diamantbohrprogramm über 25.000 m in seinem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) in Suriname bekannt zu geben.

Zu den jüngsten Ergebnissen gehört eines der bisher ergiebigsten Bohrlöcher in Sela Creek: Bohrloch 26DDH-JT-019 durchteufte 30,0 m mit 4,06 g/t Au, einschließlich 14,0 m mit 8,20 g/t Au, in einem neigungsabwärts verlaufenden Step-out ausgehend von der bereits gemeldeten hochgradigen Mineralisierung in Jons Trend. Das Bohrloch durchteufte auch mehrere weitere mineralisierte Zonen ober- und unterhalb des Spitzen-Intervalls, was die Interpretation von Miata bekräftigt, dass Jons Trend ein ausgedehntes gestapeltes und strukturell kontrolliertes Goldsystem darstellt.

Das Unternehmen kann somit hochgradige Zonen wesentlich besser prognostizieren und gezielt ansteuern. Drei der vier besten bisher gemeldeten Bohrergebnisse aus dem Korridor Jons Trend-Big Berg wurden in den letzten vier Monaten bekannt gegeben. Mit dem Fortschreiten der Bohrungen entwickelt das technische Team von Miata ein zunehmend präziseres Verständnis der strukturellen Kontrollen, die mit der höhergradigen Mineralisierung verbunden sind.

Die Step-out-Bohrungen in Big Berg stützen zudem die Hypothese eines breiteren Korridors, nach welcher Jons Trend und Big Berg tatsächlich Teil einer einzigen, größeren Mineralisierungszone mit einer Streichlänge von 1.300 Metern sind. Bohrloch 26DDH-BB-013, ca. 150 m westlich des Hauptentdeckungsgebiets von Big Berg in Richtung Jons Trend angesetzt, durchteufte 16,5 m mit 2,15 g/t Au. Mit dem Ergebnis wird die signifikante Mineralisierung auf den Bereich zwischen den beiden Zonen erweitert, die sowohl seitlich als auch in der Tiefe offen bleiben.

Highlights:

· Bohrloch 26DDH-JT-019 durchteufte 30,0 m mit 4,06 g/t Au ab 117,0 m, einschließlich:

§ 14,0 m mit 8,20 g/t Au

§ 4,6 m mit 14,83 g/t Au

§ 1,2 m mit 36,20 g/t Au

§ 3,2 m mit 11,24 g/t Au

· Bohrloch 26DDH-JT-019 durchteufte auch weitere mineralisierte Intervalle, einschließlich:

§ 13,8 m mit 1,11 g/t Au ab 8,7 m, einschließlich:

· 4,5 m mit 2,12 g/t Au

§ 15,75 m mit 1,78 g/t Au ab 209,0 m, einschließlich:

· 7,0 m mit 3,56 g/t Au

· Bohrloch 26DDH-BB-013, gebohrt zwischen Jons Trend und Big Berg, durchteufte:

§ 16,5 m mit 2,15 g/t Au ab 110,0 m, einschließlich:

· 1,5 m mit 3,87 g/t Au

· 3,0 m mit 4,68 g/t Au

· 2,75 m mit 3,63 g/t Au

· Bohrloch 26DDH-BB-012 durchteufte eine weitere Mineralisierung und liefert unterstützenden geologischen Kontext für das laufende Step-out-Programm in Big Berg.

· Der Korridor Jons Trend-Big Berg stellt nunmehr einen ca. 1.300 m langen mineralisierten Trend dar, der sowohl seitlich als auch in der Tiefe offen ist.

· Miata hat etwa 50 % seines vollständig finanzierten Bohrprogramms für 2026 über 25.000 m abgeschlossen, wobei die Bohrungen an mehreren Zielen in Sela Creek fortgesetzt werden.

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Abbildung 1. Übersichtskarte des Korridors von Jons Trend und Big Berg mit Kennzeichnung der Oberflächenexpression der mineralisierten Zonen und der jüngsten Bohrlochansätze.

JT-019 ist ein außergewöhnliches Bohrloch und ein wichtiges Ergebnis für unser wachsendes Verständnis der hochgradigen Architektur in Jons Trend, erklärte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata. Das Bohrloch durchteufte 30 Meter mit 4,06 Gramm Gold pro Tonne, einschließlich 14 Metern mit 8,20 Gramm pro Tonne, in einem neigungsabwärts verlaufenden Step-Out ausgehend von der bereits gemeldeten hochgradigen Mineralisierung. Insbesondere durchteufte es auch mehrere weitere mineralisierte Zonen ober- und unterhalb des Spitzen-Intervalls. Dies ist nun der vierte Abschnitt im Korridor Jons Trend-Big Berg mit mehr als 100 Grammmeter Gold, wobei drei dieser Ergebnisse allein in den letzten vier Monaten gemeldet wurden. Wir sind davon überzeugt, dass dies Ausdruck sowohl der Stärke des mineralisierten Systems als auch unseres sich rasch verbessernden Verständnisses darüber ist, wo sich innerhalb dieses Systems höhergradige Zonen befinden.

Auch Big Berg spielt eine immer wichtigere Rolle in der Geschichte von Sela Creek. BB-013 wurde etwa 150 Meter westlich des Hauptentdeckungsgebiets von Big Berg in Richtung Jons Trend gebohrt und durchteufte 16,5 Meter mit 2,15 Gramm Gold pro Tonne. Damit wurde ein weiterer bedeutender Goldabschnitt im Bereich zwischen den beiden Zonen nachgewiesen, was unsere Interpretation eines breiteren, 1.300 Meter langen mineralisierten Korridors weiter untermauert. Da inzwischen etwa die Hälfte unseres 25.000-Meter-Programms abgeschlossen ist, die Bohrungen an mehreren Zielen weiterlaufen und die Untersuchungsergebnisse mehrerer vor kurzem abgeschlossener Bohrlöcher noch ausstehen, sind wir der Ansicht, dass Sela Creek durch die Bohrungen weiter an Dynamik gewinnt.

Korridor Jons Trend-Big Berg:

Mit den Bohrungen wird weiterhin die hochgradige Goldmineralisierung im Bereich des Korridors Jons Trend-Big Berg identifiziert, einem etwa 1.300 m langen mineralisierten Trend, der sowohl seitlich als auch in der Tiefe offen bleibt. Jons Trend besteht aus steil einfallenden Gangzonen in flacher Tiefe, die in Richtung Nordwest-Südost verlaufen und sich durch breite mineralisierte Abschnitte auszeichnen, die hochgradige Zonen enthalten.

Bohrungen in Jons Trend:

Bohrloch 26DDH-JT-019 wurde vom Zentrum von Jons Trend aus in nordwestlicher Richtung ausgeführt, um die neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung zu erkunden, die bereits in Bohrloch 26DDH-JT-008 durchteuft wurde und einen Abschnitt von 31,75 m mit 4,62 g/t Au, einschließlich 23,75 m mit 5,73 g/t Au, ergab.

Bohrloch 26DDH-JT-019 durchteufte das beste Ergebnis der letzten Bohrungen, nämlich:

· 30,0 m mit 4,06 g/t Au ab 117,0 m, einschließlich:

o 14,0 m mit 8,20 g/t Au

o 4,6 m mit 14,83 g/t Au

o 1,2 m mit 36,20 g/t Au

o 3,2 m mit 11,24 g/t Au

Bohrloch 26DDH-JT-019 durchteufte auch weitere mineralisierte Intervalle, nämlich:

· 13,8 m mit 1,11 g/t Au ab 8,7 m, einschließlich:

o 4,5 m mit 2,12 g/t Au

· 15,75 m mit 1,78 g/t Au ab 209,0 m, einschließlich:

o 7,0 m mit 3,56 g/t Au

Der Spitzen-Abschnitt in JT-019 lagert in stark gefaltetem Quarz-Biotit-Schiefer mit ausgeprägter Kieselerde-, Chlorit- und Biotit-Alteration. Die Mineralisierung ist mit dichten, geschichteten Schergängen und foliationsparallelen, durch Dehnung entstandenen Quarzgängen vergesellschaftet, die ca. 1 % Sulfide, unter anderem Pyrit und Pyrrhotit, und stellenweise sichtbares Gold enthalten.

Diese Ergebnisse stützen weiterhin die Interpretation von Jons Trend als eine gestapelte, strukturell kontrollierte Goldlagerstätte, in der sich hochgradige Zonen innerhalb breiterer mineralisierter Abschnitte entwickeln. Das Ergebnis bekräftigt zudem das zunehmende Verständnis von Miata hinsichtlich der Kontrollen der Mineralisierung in Jons Trend, was die laufende Bohrplanung im gesamten Projekt Sela Creek weiterhin unterstützt.

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Abbildung 2. Querschnitt von Jons Trend mit schwarz hervorgehobenem Verlauf von Bohrloch JT-019.

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Abbildung 3. Bohrkern des mineralisierten Abschnitts in JT-019, der den durchgängigen Goldgehalt über die gesamte Gangzone veranschaulicht.

Bohrungen in Big Berg:

Die jüngsten Bohrungen in Big Berg umfassten die Step-out-Bohrlöcher 26DDH-BB-011 bis BB-013. Die Bohrlöcher BB-011 und BB-012 wurden südöstlich des Hauptentdeckungsgebiets von Big Berg mit einem Step-out von ca. 150 m bzw. 75 m gebohrt. Bohrloch BB-013 wurde ca. 150 m westlich des Hauptentdeckungsgebiets in Richtung Jons Trend gebohrt und war darauf ausgelegt, die potenzielle Kontinuität der Mineralisierung zwischen zwei Zonen zu erkunden.

Bohrloch 26DDH-BB-013 durchteufte das beste Ergebnis der letzten Bohrungen in Big Berg, nämlich:

· 16 m mit 2,15 g/t Au ab 110,0 m, einschließlich:

o 1,5 m mit 3,87 g/t Au

o 3,0 m mit 4,68 g/t Au

o 2,75 m mit 3,63 g/t Au

Bohrloch 26DDH-BB-011 durchteufte ebenfalls die Mineralisierung, nämlich:

· 4,5 m mit 1,61 g/t Au ab 133,0 m, einschließlich:

o 3,0 m mit 2,19 g/t Au

Bohrloch 26DDH-BB-012 durchteufte weitere mineralisierte Intervalle:

· 1,5 m mit 0,74 g/t Au ab 138,0 m

· 7,65 m mit 0,50 g/t Au ab 144,0 m, einschließlich:

o 1,0 m mit 1,11 g/t Au

Die Spitzen-Abschnitte der Step-out-Bohrungen in Big Berg zeichnen sich durch starke Deformationszonen innerhalb von gekerbtem Quarz-Granat-Biotit-Schiefer aus, in denen mächtige, durch Dehnung entstandene Quarz-Biotit-Chlorit-Gänge lagern. Diese Gänge enthalten sichtbares Gold mit geringen Mengen an Sulfiden, im Allgemeinen weniger als 0,5 %.

Das Ergebnis von BB-013 erweitert die bedeutende Mineralisierung ca. 150 m westlich des Hauptentdeckungsgebiets von Big Berg in Richtung Jons Trend und belegt erneut die Interpretation von Miata, dass die beiden Zonen Teil desselben größeren mineralisierten Korridors sind.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2026 hat Miata etwa die Hälfte seines geplanten Bohrprogramms über 25.000 m in Sela Creek abgeschlossen, wobei die Bohrungen in mehreren Zielgebieten fortgesetzt werden, unter anderem in Jons Trend, Big Berg, Puma West, Stranger, Cambior und Golden Hand. Die Ergebnisse für mehrere vor kurzem fertiggestellte Bohrlöcher stehen noch aus.

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Abbildung 4. Querschnitt von Big Berg mit Darstellung von BB-013 (links), gebohrt 150 m westlich der Hauptentdeckungszone.

Tabelle 1. Neueste Goldanalysen

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ziel wahre Mächtigkeit (m)

26DDH-BB-011 133 137,5 4,5 1,61 Big Berg 4,2

einschließlich 133 136 3 2,19 2,8

und 159,6 160,6 1 0,76 0,9

und 164,6 167 2,4 0,50 2,3

26DDH-BB-012 138 139,5 1,5 0,74 Big Berg 1,3

und 144 151,65 7,65 0,50 6,6

einschließlich 148,5 149,5 1 1,11 0,9

26DDH-BB-013 56 58 2 0,66 Big Berg 1,3

und 63 65,6 2,6 0,79 1,7

einschließlich 63 64 1 1,27 0,6

und 100 101 1 0,66 0,6

und 110 126,5 16,5 2,15 10,6

einschließlich 110 111,5 1,5 3,87 1,0

einschließlich 114,5 117,5 3 4,68 1,9

einschließlich 123,75 126,5 2,75 3,63 1,8

26DDH-JT-019 8,7 22,5 13,8 1,11 Jons Trend 5,8

einschließlich 14 18,5 4,5 2,12 1,9

und 81 82,5 1,5 0,83 1,3

und 96 98 2 0,97 1,7

und 117 147 30 4,06 23,0

einschließlich 117 131 14 8,20 8,0

einschließlich 121,4 126 4,6 14,83 3,5

einschließlich 123,8 125 1,2 36,20 0,9

einschließlich 127,8 131 3,2 11,24 2,5

einschließlich 127,8 129 1,2 18,03 0,9

und 157,75 172 14,25 0,53 10,9

einschließlich 162 163 1 2,22 0,4

und 177,4 180,55 3,15 0,59 2,4

und 209 224,75 15,75 1,78 11,1

einschließlich 211 218 7 3,56 4,9

und 236 237 1 0,90 0,7

und 249,5 251,12 1,62 0,60 1,1

Aktualisierte Tabelle zu den Bohrlochstandorten:

Bohrloch-Nr. Easting* Northing Höhenlage (m) Azimut** Neigung Länge (m)

26DDH-BB-011 755,790 417,347 120 0 -48 198,25

26DDH-BB-012 755,765 417,431 134 0 -55 243,13

26DDH-BB-013 755,499 417,440 115 5 -48 150,30

26DDH-JT-019 755,014 418,044 107 295 -50 266,93

Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

Live-Webinar für Investoren:

Miata wird ein Live-Webinar für Investoren veranstalten, um Aktionäre, Investoren, Analysten und andere Interessierte über den aktuellen Stand des laufenden Explorationsprogramms des Unternehmens im Goldprojekt Sela Creek in Suriname zu informieren.

Im Rahmen des Webinars werden Mitglieder des Senior Managements und des technischen Teams von Miata die jüngsten Bohrergebnisse des Unternehmens, die laufenden Explorationsaktivitäten für das Jahr 2026 sowie die wichtigsten Prioritäten für die Weiterentwicklung von Sela Creek zu einem Goldsystem mit Distriktgröße erörtern. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Live-Fragerunde statt.

Details zum Webinar

Datum: Dienstag, 14. Juli 2026

Uhrzeit: 13:00 Uhr PT/16:00 Uhr ET/22:00 Uhr CET

Anmeldung: us06web.zoom.us/webinar/register/WN_t4xXJUpeTYunI8LVT7lx5Q

Eine Aufzeichnung des Webinars wird den registrierten Teilnehmern im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC)

Die Bohrlochproben werden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm Gold pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 g/t Gold wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am rund 215 km²großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationskonzessionsgebiete befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

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Nikki McEachnie

Director of Investor Relations

nikki@miatametals.com

1-778-486-1500

Zukunftsgerichtete Aussagen

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