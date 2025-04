Miata Metals nimmt den Handel am OTCQB-Markt unter dem Symbol MMETF auf

Vancouver, BC (14. April 2025) – Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (OTCQB:MMETF) (FSE: 8NQ) („Miata“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab heute am OTCQB Venture Market („OTCQB“) unter dem Symbol „MMETF“ gehandelt werden. Diese strategische Notierung an der OTCQB, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird, ist ein wichtiger Schritt, um die Präsenz und Zugänglichkeit von Miata für Investoren in den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Miata wird weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel „MMET“ gehandelt.

Die Aktien von Miata sind weiterhin für die stückelose Lieferung und die Verwahrungsdienste der Depository Trust Company (DTC“) zugelassen, um die elektronische Abwicklung von Übertragungen von Stammaktien in den Vereinigten Staaten zu erleichtern und den derzeitigen und künftigen Aktionären einen bequemeren Handel zu ermöglichen.

Die Finanzinformationen und Echtzeit-Notierungen der Stufe 2 für das Unternehmen stehen den Anlegern auf der OTC Markets-Website www.otcmarkets.com zur Verfügung.

„Die Aufnahme des Handels an der OTCQB in Verbindung mit der DTC-Zulassung erweitert die Zugänglichkeit und Attraktivität von Miata für ein breiteres US-Investorenpublikum erheblich“, sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. „Unser erstes Bohrprogramm ist bereits in vollem Gange und die ersten Bohrergebnisse werden in Kürze erwartet. Miata freut sich darauf, diese aufregende Gelegenheit einem breiteren Anlegerpublikum zugänglich zu machen

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (OTCQB:MMETF) (FSE: 8NQ) konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralgrundstücken in Suriname, Südamerika. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am~ 215km2 Sela Creek Goldprojekt in Suriname, mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an diesem Projekt, sowie eine 70%ige Beteiligung am Nassau Goldprojekt in Suriname.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter „erwartet“, „wird“ und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miata Metals Corp.

Dr. Jacob Verbaas

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@miatametals.com

Pressekontakt:

Miata Metals Corp.

Dr. Jacob Verbaas

#2133 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : info@miatametals.com

