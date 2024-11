Michael Hahn Immobilien: Persönliche Beratung und Expertise – Erfolgreich seit über einem Jahrzehnt

Michael Hahn Immobilien ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das Dienstleistungen rund um den Kauf und Verkauf von Immobilien in der Region Köln, Bonn sowie für den Rhein-Sieg-Kreis anbietet. Das Immobilienunternehmen stellt umfassende persönliche Beratungen zur Verfügung – und das von der ersten Anfrage bis zum Vertragsabschluss. Die Firma steht für eine professionelle Immobilienberatung mit jahrelanger Erfahrung, Expertise und viel Einsatz. Auftraggeber können von den detaillierten Marktkenntnissen des Inhabers und einem maßgeschneiderten Service profitieren.

Die Immobilienfirma wurde 2011 in Much von Michael Hahn gegründet, der über eine langjährige Berufserfahrung im Vertrieb verfügt und bereits seit mehreren Jahren als Immobilienmakler aktiv ist. Aufgrund des erfolgreichen Wachstums der Firma wurde 2024 eine weitere Filiale in Köln-Riehl eröffnet. Michael Hahn ist geprüfter MarktWert-Makler und besitzt ein hervorragendes Know-How über Sach- und Ertragswerte von Immobilien. Er ist ein erfolgreicher Absolvent der Sprengnetter Akademie und berät Kunden individuell bei der Wahl ihrer nächsten Immobilie.

In der Firma von Michael Hahn wird eine moderne Maklersoftware verwendet, die detaillierte Auskunft über Immobilien gibt und jegliche Aktivitäten, wie Telefonate, Anfragen und Besichtigungstermine dokumentiert. Somit bleibt das Team kontinuierlich auf dem neuesten Stand und Verwaltungsaufwände können effektiv reduziert werden. Auftraggeber haben das Recht, diese Daten zu jeder Zeit einzusehen, um sich über den Stand der Immobilie zu informieren. Die Nutzung der Software spart viel Zeit und erleichtert den aufwändigen Datenaustausch deutlich.

Der Schlüssel zum Erfolg der Michael Hahn Immobilienfirma liegt in der transparenten Vorgehensweise des Teams. Da alle Schritte gründlich dokumentiert werden, wird ein Höchstmaß an Sicherheit für Kunden erreicht. Kunden werden bei Michael Hahn Immobilien nicht nur beim Kauf einer Immobilie unterstützt, sondern auch beim Verkauf, Vermietung und Wertermittlung. Ebenfalls greift das Team Auftraggebern bei der Beschaffung unterschiedlicher Unterlagen unter die Arme, wie zum Beispiel der Bonitätsprüfung. Michael Hahn Immobilien steht ein weites Spektrum an Kooperationspartnern zur Verfügung, von denen auch Kunden Nutzen machen können.

Im Hinblick auf Eigentümerservice stehen Auftraggebern verschiedene Leistungen bereit. Michael Hahn Immobilien ermittelt den Verkaufswert der Immobilie, bei der sowohl der Zustand, die Umgebung als auch die Preisvorstellung potenzieller Käufer berücksichtigt wird. Eine realistische Preisangabe hilft beim schnellen Verkauf und verhindert einen Wertverlust. Zusätzlich erstellt die Firma ein anspruchsvolles Exposé, damit die Immobilie möglichst viel Aufmerksamkeit erhält. Michael Hahn Immobilien kennt sich bestens mit Vermarktungskanälen aus, die auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Somit wird sichergestellt, dass nur Leute mit ernsthaftem Kaufinteresse Kontakt mit dem Auftraggeber aufnehmen.

Michael Hahn Immobilien kann entweder über E-Mail oder Telefon erreicht werden. Des Weiteren gibt es zwei Büros in Much und Köln-Riehl.

MHI Immobilien GmbH

Herr Michael Hahn

Niederheimbach 4

53804 Much

Deutschland

fon ..: 02245 / 610108

web ..: https://www.michael-hahn-immobilien.de/

email : info@michael-hahn-immobilien.de

