Michael Lotfy Gierges ist neuer Executive Vice President Home & Distribution

Sein Fokus liegt auf Innovationen für das Energiemanagement in Privathaushalten

Tech-Konzern Schneider Electric hat Michael Lotfy Gierges als Nachfolger von YiFu Qi für die Position des Executive Vice President im Geschäftsbereich Home & Distribution vorgestellt. Der Amerikaner war bereits über ein Jahr lang als Senior Vice President für den Bereich Power Products in Nord- und Mittelamerika tätig. In diesem Bereich konnte er ein zweistelliges Umsatzwachstum sowie die Markteinführung fünf neuer Produkte für die Elektroindustrie erzielen.

Insbesondere die Entwicklung noch innovativerer Lösungen für das Energiemanagement in Privathaushalten soll unter der Ägide des neuen Executive Vice President vorangetrieben werden. Damit folgt Gierges dem übergeordneten Anliegen des Tech-Konzerns, eine kohlenstofffreie Zukunft zu verwirklichen und Verbraucher zu unterstützen, ihre Energie- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Eine sehr wichtige Aufgabe angesichts der Tatsache, dass der Wohnbereich für rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Vollumfängliches Produktportfolio für das Zuhause der Zukunft

Diese Aufgabe muss nicht nur global, sondern auch regional in Angriff genommen werden: In Deutschland und Österreich verantwortet Konstantin Elstermann als Vice President das Geschäft rund um Home & Distribution. Mit den Marken Merten, Ritto oder ABN hat sich die Impact Company im deutschsprachigen Raum längst als Komplettanbieter für Elektroinstallationslösungen in Wohn- und Zweckbauten etabliert. Das Sortiment umfasst vielfältige Produkte und intelligente Lösungen für Umbau, Renovierungen oder Neubauprojekte, die den Energieverbrauch reduzieren, den Komfort verbessern und die Sicherheit in Wohngebäuden erhöhen.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

