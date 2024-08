Michael Weyrauch erobert New York

Verkaufstrainer Michael Weyrauch erobert New York! Mit einem fesselnden Vortrag im Lee Strasberg Theatre, begeistert er das Publikum.

Michael Weyrauch, einer der führenden Verkaufstrainer und Neugründer der Marke LoveSelling, hat sich in der Branche einen Namen gemacht. Seine Methode, die auf den Säulen Storytelling, Dramaturgie, Inszenierung und Persönlichkeit basiert, hat ihm eine treue Anhängerschaft und breite Anerkennung eingebracht.

Im Jahr 2025, kurz vor seinem 40. Geburtstag, wird Weyrauch als Top-Speaker nach New York eingeladen, um im renommierten Lee Strasberg Theatre and Film Institute einen Vortrag zu halten. Diese Einladung ist eine besondere Ehre, da er die Bühne mit anderen herausragenden Redner*innen und auch namhafte Schauspieler*innen des Instituts teilt. Die Veranstaltung verspricht, ein Höhepunkt des Jahres zu werden und bietet eine einmalige Gelegenheit, Weyrauchs innovative Ansätze und inspirierende Geschichten live zu erleben.

Weyrauch ist für sein kraftvolles Storytelling bekannt, das seine Zuhörer fesselt und nachhaltige Veränderungen in ihren Verkaufsstrategien bewirkt. Sein Auftritt in New York unterstreicht seine internationale Anerkennung und seinen Einfluss in der Verkaufstrainingsbranche. Mit diesem Vortrag wird er nicht nur seine Methoden, sondern auch seine Leidenschaft für das Verkaufen und das Lehren eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Als neu Gründer der Marke LoveSelling hat Michael Weyrauch eine neue Ära im Verkaufstraining eingeläutet. LoveSelling steht für eine Verkaufskultur, die Empathie, Authentizität und emotionale Verbindungen in den Mittelpunkt stellt. Seine Vision ist es, das Verkaufstraining zu humanisieren und Verkäufer*innen Werkzeuge zu geben, die sie noch erfolgreicher und erfüllter machen.

Der Ursprung von LoveSelling geht auf Horst-Uwe Köhler zurück, der als Urvater dieses Konzepts/ Marke gilt. Köhler legte den Grundstein für eine Verkaufskultur, die auf echten menschlichen Verbindungen basiert. Weyrauch hat diese Vision weiterentwickelt und erfolgreich in die moderne Verkaufspraxis integriert.

Weyrauchs bevorstehender Auftritt in New York markiert einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere und zeigt, dass seine Ansätze und Philosophien auch international große Beachtung finden.

