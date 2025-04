MicroVision kündigt Retail Investor Day in Redmond (WA) am 20. Mai 2025 an

Redmond, WA / Access Newswire / 8. April 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, veranstaltet am Dienstag, den 20. Mai 2025, den MicroVision Retail Investor Day in Redmond, Washington.

Beim MicroVision Retail Investor Day werden Aktionäre die Gelegenheit haben, das Führungsteam des Unternehmens, einschließlich des neuen Chief Technology Officer Glen DeVos, zu treffen und ihm Fragen zu stellen. Die Führungskräfte werden über Fortschritte im Produktportfolio von MicroVision, die Erweiterung der Geschäftsstrategie des Unternehmens und neue Marktchancen sprechen.

Die Veranstaltung bietet interaktive Live-Produktdemonstrationen, technologische Deep Dives, Management-Präsentationen und eine Frage-und-Antwort-Runde.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Klicken Sie HIER, um eine Einladung zur persönlichen Teilnahme in Redmond, Washington, anzufordern. Die Video-Highlights vom MicroVision Retail Investor Day sind innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung HIER abrufbar. Informationen, die im Rahmen der Townhall-Session und des interaktiven Mittagessens übermittelt werden, sind Informationen, die MicroVision öffentlich gemeldet hat.

Agenda in Redmond (Washington) am Dienstag, den 20. Mai 2025:

– 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr: Interaktive Live-Produktdemonstrationen.

– 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Townhall-Session mit Erläuterungen und Präsentation des Managements

– 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: Interaktives Mittagessen.

Analysten und Investoren können HIER vorab Ihre Fragen an das Management einreichen.

Über MicroVision

MicroVision fördert die weltweite Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen, um Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Dank der hervorragenden Ingenieurkompetenz in Redmond, Washington und Hamburg, Deutschland, entwickelt und bietet MicroVision eine integrierte Lösung, die auf seinem Wahrnehmungs-Softwarepaket aufbaut und Anwendungssoftware integriert und Daten aus differenzierten Sensorsystemen verarbeitet. Die firmeneigenen Technologielösungen von MicroVision bieten verbesserte Sicherheit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Robotik, automatisierte Lagerhaltung und Landwirtschaft, sowie für die Automobilindustrie, wobei es fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren beschleunigt, und für militärische Anwendungen. MicroVision ist tief in der MEMS-basierten Laserstrahlabtastungstechnologie verwurzelt, die MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen integriert, und verfügt über das Fachwissen, um sichere Mobilität in der Geschwindigkeit des Lebens zu ermöglichen.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com, oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOVIA und MOSAIK sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Ansprechpartner für Investoren

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

MVIS@darrowir.com

Mediensprecher

Marketing@MicroVision.com

QUELLE: MicroVision, Inc

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

