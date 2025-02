MicroVision stärkt seine Finanzposition durch Schuldenabbau und bis zu 17 Mio. $ an frischem Kapital

REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 3. Februar 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Solid-State-Lidar- und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) für die Automobilindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Finanzposition durch den Abschluss einer Vereinbarung mit High Trail Capital über die Beschaffung von frischem Kapital in Höhe von bis zu 17 Mio. $ und die Verringerung künftiger Barverpflichtungen aus seiner vorrangig besicherten Wandelanleihe in Höhe von 75 Mio. $ gestärkt hat.

Die Stärkung unserer Finanzposition durch eine neue Kapitalspritze und einen Schuldenabbau hilft uns bei unseren Bemühungen, Umsatzmöglichkeiten bei mehreren Industriekunden im Schwermaschinensegment wahrzunehmen und abzusichern. Wie letzten Monat angekündigt, haben wir die Produktionskapazitäten bei unserem Fertigungspartner erhöht, um auch Großaufträge von Industriekunden im Jahr 2025 und Folgejahren zufriedenstellend abwickeln zu können, so Chief Executive Officer Sumit Sharma. In dieser für MicroVision äußerst spannenden Phase sind wir auch weiterhin bestrebt, zahlreiche Partnerschaften mit Industriekunden abzusichern und unsere Partnerschaften mit Automobilerstausrüstern weiter zu festigen. Es kommen laufend Anfragen herein und wir rechnen im Laufe dieses Jahres mit weiteren Anfragen. In dieser entscheidenden Phase schätzen wir die Partnerschaft mit High Trail sehr.

Sharma weiter: Bei unseren MAVIN- und MOVIA S-Produkten arbeiten wir weiterhin aktiv mit namhaften internationalen Fahrzeugherstellern zusammen. Hier sind wir an sieben volumenstarken Ausschreibungen und kundenspezifischen Entwicklungsuntersuchungen für zukünftige Fahrzeugprogramme beteiligt. Ich denke, dass wir mit der Größe, Leistung und den Spezifikationen unseres Lidar-Systems in Kombination mit unserer integrierten Wahrnehmungssoftware bei den Automobilherstellern nach wie vor die erste Adresse im Hinblick auf Lösungen sind. Angesichts der jüngsten Zeitpläne der Automobilhersteller in puncto Produktionsbeginn und der Chance, im Jahr 2025 wiederkehrende Einnahmen von unseren Industriekunden in beachtlicher Höhe zu erwirtschaften, ist MicroVision am Markt bestens positioniert. Zu Jahresbeginn 2025 sind wir nach wie vor das einzige vielseitige Unternehmen mit erheblichem Umsatzpotenzial aus dem Industriesegment, und im Automobilbereich erwarten wir in den nächsten Jahren noch deutlich höhere Umsätze.

Mit der Ankündigung dieser Transaktion hat sich unsere Gesamtverschuldung nun um einen Nennbetrag von 12,25 Mio. $ bzw. über 27 % der Wandelschuldverschreibung verringert. Darüber hinaus beschert uns diese neue Beteiligungsrunde unseres strategischen Finanzierungspartners bis zu 17 Millionen $ an frischem Eigenkapital und auch ein Teil der verbleibenden Rückzahlungen wird aufgeschoben. Damit kann MicroVision seine Bilanz stärken und das Unternehmen in eine gute Ausgangslage für die laufenden Kundenverhandlungen bringen, erklärt Chief Financial Officer Anubhav Verma. Aus unserer Sicht tragen unsere solide Bilanz und unser strategischer Finanzierungspartner entsprechend dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit von MicroVision am aktuellen Markt und seine Geschäftsaussichten zu verbessern.

WestPark Capital, Inc. und D. Boral Capital LLC waren im Rahmen der Transaktion gemeinsam als Lead Agents tätig.

Wichtigste Eckdaten zu den Transaktionen

Im Zusammenhang mit der vom Unternehmen am 23. Oktober 2024 ausgegebenen vorrangig besicherten Wandelanleihe in Höhe von 45 Mio. $ werden Barzahlungen in Höhe von insgesamt ca. 9,6 Mio. $, die im Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 1. Mai 2025 fällig gewesen wären, in rund 11,7 Mio. Stammaktien des Unternehmens umgewandelt. Darüber hinaus hat sich der Inhaber der Wandelschuldverschreibung gemäß einer Vereinbarung vom 3. Februar 2025 bereit erklärt, die vom 1. Juni 2025 bis zum 1. August 2025 fälligen Zahlungen aufzuschieben und diese Zahlungen stattdessen anteilig auf die vom 1. September 2025 bis zum 1. März 2026 fälligen Zahlungen zu verteilen. Das Unternehmen und der Inhaber der Wandelschuldverschreibung haben am 3. Februar 2025 einen Wertpapierkaufvertrag unterzeichnet, mit dem das Unternehmen Stammaktien im Wert von rund 8 Mio. $ mit einem Abschlag von 12,5 % auf den Marktpreis sowie Warrants für den Erwerb von Stammaktien im Wert von zusätzlich bis zu 9 Mio. $ zu einem Ausübungspreis von 1,57 $ pro Aktie an den Inhaber der Wandelschuldverschreibung ausgegeben hat. Die entsprechenden Warrants werden fünf Jahre nach dem ursprünglichen Ausübungsdatum getilgt.

Offenlegungen

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Außerdem dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat und keinem Rechtssystem verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder des jeweiligen Rechtssystems rechtswidrig wäre.

Zusätzliche Informationen, einschließlich der vollständigen Bedingungen der Finanztransaktion, sind im aktuellen Bericht enthalten, der von MicroVision mittels Formular 8-K bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

Über MicroVision

Mit Niederlassungen in den USA und Deutschland ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt das Unternehmen seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und für nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. Das Unternehmen setzt dabei seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt ein.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com, oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich der erwarteten Vorteile und des Abschlusses von Finanzierungstransaktionen, der Einbindung von Kunden und der Erfolgswahrscheinlichkeit, der Umsatz- und Cash-Chancen, der Marktposition, des Produktvolumens, der Leistung und der Fähigkeiten sowie des erwarteten Umsatzes, der Ausgaben und des Cash-Einsatzes sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, gehören: das Risiko mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen, seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung von Produkten und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; mögliche Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner für Investoren:

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

703-297-6917

jchristensen@darrowir.com

MVIS@darrowir.com

Mediensprecher:

Marketing@MicroVision.com

QUELLE: MicroVision, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MicroVision, Inc.

Robyn Komachi

6244 185th Avenue NE, Suite 100

98052 Redmond, WA

USA

email : marketing@microvision.com

Pressekontakt:

MicroVision, Inc.

Robyn Komachi

6244 185th Avenue NE, Suite 100

98052 Redmond, WA

email : marketing@microvision.com

