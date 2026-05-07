MicroVision und Avular wollen in Zusammenarbeit die Integration von autonomer Sensorik und Drohnen für Infrastrukturanwendungen der nächsten Generation vorantreiben

Integrierte Lidar- und modulare Drohnenplattformen ermöglichen skalierbare Autonomie, Kartierung und Navigation in komplexen realen Umgebungen

REDMOND, WA UND EINDHOVEN, NIEDERLANDE / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / MicroVision, Inc. (Nasdaq:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungslösungen, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Avular Innovations B.V. bekannt, um die Technologien dieses Unternehmens zu integrieren und die Entwicklung autonomer Systeme der nächsten Generation für zivile Infrastruktur und globale kommerzielle Anwendungen zu beschleunigen. Durch die Kombination der leistungsstarken Solid-State-Lidar-Technologie von MicroVision, die auf reduzierten Energieverbrauch und erhöhte Betriebseffizienz optimiert ist, mit den modularen Drohnenplattformen und der Systemintegrationskompetenz von Avular schaffen die beiden Unternehmen eine flexible, skalierbare Lösung, die darauf ausgelegt ist, reale operative Herausforderungen auf globalen Märkten zu bewältigen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen, darunter die autonome Missionsausführung in Umgebungen ohne GPS-Empfang, hochauflösende 3D-Modellierung und Geländekartierung, Kollisionsvermeidung in dichten und komplexen Umgebungen sowie sicheres Starten und Landen an unbekannten Orten. Gemeinsam wollen die Unternehmen den Einsatz fortschrittlicher autonomer Drohnentechnologien in den Vereinigten Staaten und Europa beschleunigen und damit eine Vielzahl von kritischen kommerziellen Anwendungen im Bereich der zivilen Infrastruktur und der öffentlichen Sicherheit abdecken, darunter virtuelle Infrastruktur, Verkehrsmanagement, Rettungsdienste und Anlagensicherheit.

Diese Zusammenarbeit spiegelt die wachsende Nachfrage nach intelligenten Wahrnehmungssystemen wider, die in komplexen, realen Umgebungen eingesetzt werden können, sagte Glen DeVos, CEO von MicroVision. Durch die Kombination unserer Wahrnehmungstechnologie mit den fortschrittlichen Drohnenplattformen von Avular ermöglichen wir Stakeholdern ein neues Maß an Situationsbewusstsein, Autonomie und operativer Leistungsfähigkeit.

Gemeinsames Demonstrationsprogramm zur Veranschaulichung der operativen Auswirkungen

Im ersten Schritt werden MicroVision und Avular ein gemeinsames Demonstrationsprogramm starten, bei dem die Lidar- und Wahrnehmungssoftware von MicroVision in eine Drohnenplattform von Avular integriert wird. Die Demonstrationen sollen die Leistungsfähigkeit unter realistischen Einsatzbedingungen validieren und gleichzeitig Möglichkeiten für die Programmfinanzierung und einen breiteren Einsatz in westlichen Märkten schaffen.

Über die ersten Demonstrationen hinaus werden die Unternehmen gemeinsam Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten in zahlreichen Märkten verfolgen. MicroVision wird die Aktivitäten in den Vereinigten Staaten leiten und dabei sein Netzwerk und seine Marktexpertise nutzen, während Avular die europäischen Initiativen leiten wird, unterstützt durch die technischen Fähigkeiten von MicroVision. Die Zusammenarbeit umfasst auch die Erkundung gemeinsamer kommerzieller Möglichkeiten, einschließlich der potenziellen Einführung ihrer kombinierten Lösung auf dem US-Markt, unterstützt durch MicroVisions Expertise in den Bereichen Regulierung und Marktzugang.

Beschleunigung von Innovationen durch komplementäre Stärken

Im Rahmen der Vereinbarung:

– wird Avular das Design des Drohnensystems, den Drohnen-Flugstack einschließlich autonomer Navigationsfähigkeiten sowie die Integration leiten

– wird MicroVision Lidar-Hardware, Wahrnehmungssoftware und autonome Kartierungsfunktionen bereitstellen

– wird ein gemeinsamer Lenkungsausschuss die Strategie, die Umsetzung und die Einbindung der Stakeholder leiten

Aufgestellt für die Zukunft autonomer Systeme

Angesichts der steigenden Nachfrage nach autonomen Sensor- und Navigationstechnologien versetzt diese Zusammenarbeit beide Unternehmen in die Lage, skalierbare, serienreife Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden betrieblichen Anforderungen gerecht werden.

Bei dieser Vereinbarung geht es darum, über eigenständige Technologien hinaus integrierte, einsatzfähige Systemen zu entwickeln, sagte Albert Maas, CEO von Avular. MicroVision bringt ein Maß an Präzision, Leistung und Reife in der Wahrnehmungstechnologie mit, das für den Einsatz in der Praxis entscheidend ist. Durch die Kombination seiner branchenführenden Lidar- und Softwarefähigkeiten mit unseren fortschrittlichen Drohnenplattformen entwickeln wir hochgradig anpassungsfähige Lösungen, die in dynamischen Umgebungen eingesetzt werden können und die nächste Generation autonomer Operationen wirklich unterstützen.

Über MicroVision

MicroVision definiert die nächste Generation Lidar-basierter Wahrnehmungslösungen für die Automobil-, Industrie- sowie Sicherheits- und Verteidigungsmärkte. Während die Branche sich vom Proof-of-Concept hin zu Wertschöpfung, Einsatz und Kommerzialisierung bewegt, liefert MicroVision integrierte Hardware- und Softwarelösungen, die auf Leistung in der Praxis, Zuverlässigkeit auf Automobilniveau und wirtschaftliche Skalierbarkeit ausgelegt sind. Mit Entwicklungszentren in den USA und Deutschland ist MicroVision angesichts der Tiefe und Breite seines Portfolios Branchenführer. Das Portfolio umfasst sowohl Kurz- als auch Langstrecken-Lidar-Lösungen, darunter Festkörpersensoren mit unterschiedlichen Wellenlängen, fortschrittliche Sensorarchitekturen, kosteneffizientes Design-to-Cost-Engineering und offene Softwarelösungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.microvision.com, auf Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/microvision/.

Über Avular

Avular ist auf fortschrittliche Drohnen- und mobile Roboterplattformen spezialisiert und unterstützt Anwendungen in industriellen und kommerziellen Märkten. Nachdem die Industrie mit wachsenden Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel, Sicherheitsrisiken und der Notwendigkeit eines reibungslosen Betriebs konfrontiert ist, liefern die Robotiklösungen von Avular Antworten auf diese Probleme und tragen dazu bei, die Gesellschaft am Laufen zu halten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.avular.com/, auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/avular/ und auf Instagram unter www.instagram.com/avularrobotics/.

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Darrow Associates Investor Relations

MVIS@darrowir.com

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Heidi Davidson

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(914) 441-6862

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+31 40 304 1586

QUELLE: MicroVision, Inc.

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