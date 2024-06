Miguel Paucar wird als neues Mitglied im Advisory Board von Lancaster Resources das Unternehmenswachstum und die nachhaltige Betriebsführung positiv mitgestalten

Miguel hat 28 Jahre Erfahrung in Management und Betriebsführung bei bedeutenden Gold-, Diamant-, Kupfer-, Basismetall- und Lithiumexplorern.

Vancouver, British Columbia – 17. Juni 2024 / IRW-Press / Lancaster Resources Inc. (CSE: LCR) (OTCQB: LANRF) (FWB: 6UF0) (Lancaster), ein auf kritische Rohstoffe spezialisiertes Explorationsunternehmen, freut sich bekanntzugeben, dass Herr Miguel Paucar, B.Sc., M.Sc. den Beirat des Unternehmens verstärken wird. Mit mehr als 28 Jahren umfassender Erfahrung im internationalen Bergbausektor verfügt Miguel über ein breites Fachwissen und Know-how, das er seiner Projekttätigkeit in unterschiedlichen geographischen Regionen wie Südafrika, Australien, Chile, Mexiko, Peru und Brasilien verdankt. Seine Karriere umspannt wichtige Funktionen im obertägigen und untertägigen Bergbau sowie im Bereich der Geomechanik.

Besonders erwähnenswert ist Miguels Posten als Mining Director bei der Firma Sigma Lithium, wo er von 2021 bis 2022 die bedeutenden Fortschritte im Bereich der Lithiumgewinnungstechnologien und nachhaltigen Betriebspraxis verantwortete. Unter seiner Führung setzte das Unternehmen wichtige Initiativen wie etwa die 100%ige Nutzung erneuerbarer Energien und Wasserrückgewinnung sowie die vollständige Vermeidung von Bergeteichen und gefährlichen Abfällen bei der Produktion des sogenannten Quintuple Zero Green Lithium.

Sein breiter Erfahrungsschatz erstreckt sich auch auf das Management bedeutender Betriebsstätten und Projekte im Zusammenhang mit anderen Rohstoffen wie Gold, Kupfer, Diamanten und Basismetallen. Es ist davon auszugehen, dass sich Miguels strategisches Know-how sehr positiv auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz und Umweltcompliance bei Lancaster Resources auswirken wird.

Mit einem Bachelor-of-Science-Abschluss in Bergbautechnik an der Universidad Nacional in Peru und einem Master-of-Science-Abschluss an der École Nationale Supérieure des Mines de Nancy in Frankreich kann Miguel fundierte fachliche und strategische Qualifikationen vorweisen.

Ich freue mich schon sehr darauf, mich an der Erschließung von Lancasters Lithiumsoleprojekt Alkali Flat in New Mexico zu beteiligen. Dieses Projekt entspricht meiner beruflichen Vision und meinem Bekenntnis zu nachhaltigen Bergbaupraktiken, und es ist mir eine große Freude, zum Erfolg dieses Projekts beizutragen, so Miguel Paucar.

Lancaster Resources wird bei der weiteren Exploration und Erschließung von potenzialreichen Lithiumprojekten sowie Projekten in anderen Bereichen maßgeblich von Miguels Fachwissen und Vision profitieren. Es wird erwartet, dass er bei der weiteren Umsetzung der strategischen Unternehmensziele und bei den Initiativen auf dem Gebiet der nachhaltigen Ressourcenentwicklung eine entscheidende Rolle spielen wird.

Über Lancaster Resources Inc.

Lancaster Resources (CSE: LCR | OTCQB: LANRF | FRA: 6UF0) beschäftigt sich aktiv mit der Exploration von Lithium und anderen kritischen Mineralien. Das Vorzeige-Lithiumprojekt Alkali Flat in Lordsburg in New Mexico umfasst etwa 5.200 ac, einschließlich 260 Mineralschürfrechte im Kern der Salztonebene Alkali Flats Playa. Das Projekt soll mittels direkter Lithiumextraktionstechnologie, die mit Solarenergie betrieben wird, klimaneutrales Lithium produzieren. Das Portfolio von Lancaster beinhaltet auch das Konzessionsgebiet Piney Lake Gold in Saskatchewan, das Konzessionsgebiet Trans-Taiga Lithium in der Lithiumregion James Bay in Quebec sowie die Uranprojekte Catley Lake und Centennial East im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Lancaster wird von einem kompetenten Management- und Technikteam geleitet, das gemeinsam an über 40 Mineralentdeckungen beteiligt war und über umfangreiche Erfahrungen bei der Erschließung von Lithium-Sole-Projekten sowie bei der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten auf internationaler Ebene verfügt.

Penny White, President und Chief Executive Officer, Lancaster Resources Inc.

penny@lancasterlithium.com

Tel: 604 923 6100

www.lancaster-resources.com

