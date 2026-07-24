Miivo veröffentlicht Unternehmensupdate zur Markteinführung seiner KI-CFO-Produkte

Vancouver, British Columbia / 5. August 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) (Miivo oder das Unternehmen) hat heute wichtige Meilensteine hervorgehoben, die im ersten Halbjahr 2026 seit der Einführung seiner KI-CFO-Produkte erreicht wurden.

In den letzten sechs Monaten hat das Unternehmen drei Produkte auf den Markt gebracht:

o Business Intelligence mit Schwerpunkt auf der Integration Ihrer Buchhaltungssoftware und der Bereitstellung von Echtzeit-Dashboards, die Umsatz, Cashflow, Margen, operative Leistung und KPIs anzeigen. Darüber hinaus werden Risiken aufgezeigt und Maßnahmen zur Steigerung der Rentabilität empfohlen.

o AI Lead Generation identifiziert potenzielle B2B-Kunden, bewertet Interessenten anhand eines idealen Kundenprofils, ergänzt Kontaktdaten, erstellt personalisierte E-Mails für die Kaltakquise und verfolgt Kontaktkampagnen.

o Reputation & Customer Insights überwacht Bewertungen und Erwähnungen auf verschiedenen Plattformen wie Google Reviews, Instagram und Reddit, analysiert die Kundenstimmung, erstellt KI-generierte Antwortentwürfe, die Unternehmen prüfen und veröffentlichen können, und leitet umsetzbare interne Handlungsempfehlungen für den Umgang mit den Bewertungen ab.

· Das Unternehmen konnte in diesem Zeitraum über 3.000 Nutzer für seine Plattform gewinnen und rechnet mit anhaltendem Wachstum.

· Die durchschnittliche Verweildauer der Abonnenten auf der Plattform ist deutlich gestiegen.

· Das Unternehmen hat Firmen dabei unterstützt, ihren Umsatz zu steigern und neue Kunden zu gewinnen.

· Es hat seinen Kundenstamm mit wiederkehrenden Umsätzen ausgebaut.

· Das Unternehmen hat sein Team von Softwareentwicklern erweitert und ein starkes Vertriebsteam mit Fokus auf dem nordamerikanischen Markt aufgebaut.

Diese Meilensteine spiegeln insgesamt die Entwicklung der Unternehmensstrategie wider. Anstatt eine einzige Softwareplattform aufzubauen, entwickelt Miivo ein Portfolio an KI-Produkten, die spezifische geschäftliche Probleme lösen und gleichzeitig mehrere Zugangspunkte zum Miivo-Ökosystem schaffen.

Wir sind mit dem Wachstum, das das Unternehmen in den letzten sechs Monaten verzeichnen konnte, äußerst zufrieden. Ein Großteil des Jahres 2025 war der Konzeption, Entwicklung und gründlichen Erprobung unserer Software gewidmet. Seit der Markteinführung unserer Produkte im Jahr 2026 verzeichnen wir eine enorme Akzeptanz bei den Kunden sowie eine starke Nachfrage auf dem Markt. Wir erfüllen die SOC-Anforderungen und konzentrieren uns weiterhin darauf, uns einen guten Ruf als sichere, zuverlässige und vertrauenswürdige Plattform aufzubauen, die Unternehmen dabei unterstützt, KI mit Vertrauen zu integrieren. Da Unternehmen zunehmend KI-Technologien einsetzen, ist es unsere Mission, eine Lösung zu bieten, die Innovation mit höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit verbindet.

Marktchancen

Weltweit gibt es über 400 Millionen kleine und mittlere Unternehmen, und KI entwickelt sich rasch zu einem unverzichtbaren Betriebswerkzeug, das längst keine optionale Technologieinvestition mehr ist. Die KI-Agenten von Miivo lassen sich in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und automatisieren bestimmte Geschäftsfunktionen. McKinsey & Co, ein führendes Unternehmensberatungsunternehmen, schätzt, dass generative KI einen jährlichen Produktivitätsgewinn von 200 bis 340 Milliarden US-Dollar erschließen könnte, sobald Unternehmen KI-Finanzfunktionen einsetzen. Angesichts der sich immer weiter beschleunigenden Verbreitung geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Nachfrage zunehmend auf spezialisierte KI-Lösungen verlagern wird, die messbare Geschäftsergebnisse ohne langwierige Implementierungszyklen liefern.

Über Miivo AI Inc.

Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) entwickelt KI-basierte Lösungen, die kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern, Geschäftsprozesse zu automatisieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio an KI-Produkten ermöglicht Miivo Unternehmen die Integration von KI in bestehende Arbeitsabläufe – mit praktischen Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die betriebliche Leistung zu verbessern und langfristiges Wachstum zu fördern.

Im Namen des Board of Directors

Alexander Damouni, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel: +1 (604) 377-0403

E-Mail: info@miivo.ai

Website: www.miivo.ai

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie des Unternehmens, zu Produktentwicklungsinitiativen, zum Ausbau seines Portfolios an KI-Produkten, zur Entwicklung von KI-Agenten, zum Kundenwachstum, zu wiederkehrenden Umsätzen, zu strategischen Partnerschaften, zur Expansion nach Nordamerika sowie zu den Prioritäten des Unternehmens für den Rest des Jahres 2026.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für angemessen hält, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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