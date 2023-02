Mike Dee und seine Original Kultshow – Premiere in Mecklenburg-Vorpommern

Das Show-Comeback nach der Pandemie

Am Samstag, den 13. Mai 2023 ist es soweit, denn dann können sich die Freunde der Live-Musik wieder auf „Mike Dee`s Original Kultshow“ freuen, die erstmalig dann in Wittenburg gastieren wird. Dieses seit 33 Jahren erfolgreiche Event, dass sich großer Beliebtheit bei Jung & Alt erfreut, hat dann Premiere im Landhaus Wittenburg, Steintor 41, in 19243 Wittenburg, wo schon viele namhafte Künstler aufgetreten sind.

Das Landhaus Wittenburg wird von Familie Dobbertin geführt und ist weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt für seine vorzügliche Küche, dem sehr freundlichen und exzellenten Service, sowie den interessanten Veranstaltungen, die dort stattfinden und Gäste aus nah und fern anzieht. Eine weitere Annehmlichkeit vom Landhaus Wittenburg ist, dass man dort auch übernachten kann, da es Hotelzimmer anbietet.

An diesem Abend werden folgende Künstler vor das Mikrofon treten und live singen:

Die sympathische Sängerin Tina Heeschen ist im Schlager, Musical und internationaler Musik zu Hause. Mit ihrer glasklaren Stimme singt sie Coverversionen z.B. von Andrea Berg und Helene Fischer, sowie auch Klassiker wie „Ave Maria“. Wenn Tina Heeschen die Bühne betritt, zieht sie mit ihrer tollen Ausstrahlung das Publikum gleich in ihren Bann.

Pascal Krieger tritt zum ersten Mal in der „Original Kultshow“ auf. Seit vielen Jahren ist der beliebte und erfolgreiche Entertainer ein Garant in der deutschen Popschlager- und Partyszene. Pascal Krieger bringt jedes Publikum zum Tanzen, Mitsingen und macht jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis. Aus den Niederlanden wird die sympathische Allround-Sängerin Silvia Swart anreisen. In ihrem Gepäck hat sie Titel in ihrer Landessprache, internationale Hits in Englisch , aber auch deutsche Lieder, die sie mit ihrer gefühlvollen Stimme präsentiert. Bei ihrem Song „Power Party Polka“ hält es keinen mehr auf den Stühlen, denn dann ist die Stimmung auf dem Höhepunkt.

Durch das Showprogramm führt wie gewohnt der bekannte Lübecker Moderator Mike Dee. In der Showpause und nach dem Finale gibt es flotte Tanzmusik vom Plattenteller für Jung & Alt. Einlass zur Show ist ab 18:00 Uhr. Showbeginn ist ca. 20:00 Uhr. Der Eintritt kostet 19,- Euro pro Person inklusive Verlosung. Karten sind im Landhaus Wittenburg vor Ort erhältlich, über deren Telefonnummer 038852 / 65 50 zu reservieren und können auch über die E-Mail SendestudioLuebeck@gmx.de beim Veranstalter Wolfgang Piontek reserviert werden.

Anmerkung des Berichterstatters:

Da ich persönlich schon einige Male als Gast das Vergnügen hatte „Mike Dee`s Original Kultshow“ an verschiedenen Orten in Norddeutschland zu erleben, kann ich jedem nur empfehlen sich für diese einzigartige und tolle Show frühzeitig Karten dafür zu sichern.

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

