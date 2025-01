Military Metals legt technischen Report über sein Antimon- und Gold-Vorzeigeprojekt Trojárová in der Slowakei vor

Vancouver, BC – 23. Januar 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sichbekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeige-Antimon-Gold-Grundstück Trojárová (Trojárová oder das Grundstück) im Westen der Slowakei eingereicht hat. Weitere Informationen zu Trojárová finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.militarymetalscorp.com/european/#Trojarova.

Scott Eldridge, CEO von Military, kommentiert: Der technische Bericht zu Trojarova ist jetzt auf unserer Website und auf SEDAR verfügbar, damit die Menschen darauf zugreifen und ihn einsehen können. Der Bericht beschreibt die reiche Geschichte der lokalen Bergbauregion, einschließlich des nahe gelegenen ehemaligen Produzenten Pezinok, der drei Kilometer von Trojarova entfernt liegt. In den 1980er Jahren wurde die Slowakei zum größten Antimonproduzenten Europas und das Land ist für seine hochwertigen Antimonvorkommen bekannt. Die Produktion in Pezinok wurde 1991 eingestellt, ebenso wie die Erschließung von Trojarova aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Antimon. Wir freuen uns darauf, den Wert zu erschließen, während wir die Vorteile der Brachfläche des Grundstücks untersuchen.

Das slowakische technische Team von Military ist dabei, die Übersetzung der historischen Bohrprotokolle von Trojárová abzuschließen, in denen 14.330 Meter gebohrt wurden, und verschiedene damit zusammenhängende Daten wie die Koordinaten der Bohrkragen usw. zu digitalisieren und zu georeferenzieren. Diese Daten werden dem Team von SLR Consulting zur Verfügung gestellt, das auf der Grundlage dieser historischen Daten ein geologisches/Lagerstättenmodell erstellt und dann das Militär hinsichtlich der erforderlichen Bestätigungsbohrungen berät, damit die historisch dokumentierte Antimon-Gold-Mineralisierung als aktuelle Mineralressource eingestuft werden kann (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Januar 2025 unter www.militarymetalscorp.com/military-metals-selects-slr-consulting -for-resource-estimation-at-its-flagship-trojarova-antimony-gold-property-in-slovakia/).

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

