Millennial Lithium Corp. Unternehmensupdate für Pilotanlage Produktionsbetrieb auf Pastos Grandes-Projekt, Salta, Argentinien

Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) („Millennial“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) freut sich, ein Unternehmens-Update zum Flaggschiff-Projekt Pastos Grandes in Salta, Argentinien, zu geben. Das Unternehmen ist gerade dabei, seine Lithiumkarbonat-Pilotanlage in Betrieb zu nehmen, die eine Auslegungskapazität von 3 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Monat hat.

Farhad Abasov, President und CEO, kommentierte: „Millennial ist mit den Fortschritten seiner Pilotanlage zur Teich-Lithium-Konzentration zufrieden, die eine Beschickungsquelle mit 3 % Li erreichen und wir sind mit den ersten Fortschritten des Prozesses durch den Lösungsmittel-Extraktions (SX)-Teil der Pilotanlage zufrieden. Unser Ingenieursteam hat sehr gute Arbeit geleistet, indem es einige kleinere Probleme identifiziert und behoben hat. Obwohl einige Optimierungen an bestimmten Anlagenkomponenten notwendig waren, waren die Auswirkungen auf den Projektzeitplan insgesamt minimal. Wir freuen uns darauf, Anfang 2021 Lithiumcarbonat in Batteriequalität zu produzieren und unser Prozessdesign für die kommerzielle Anlage abzuschließen. Millennial ist weiterhin gut finanziert und setzt seine Finanzierungsbemühungen fort, um die Erschließung des Projekts Pastos Grandes voranzutreiben. Trotz der COVID-19-Beschränkungen und Verlangsamungen hat das Unternehmen seine Arbeit mit einer Reihe von Abnehmern und strategischen Investoren weiter vorangetrieben. Wir sind mit allen unseren Unternehmensprogrammen auf einem guten Weg.

Mit Hilfe der saisonal hohen Verdunstungsraten haben einige der Konzentrationsbecken des Unternehmens im Verdunstungsteichstrang einen Li-Gehalt von 3 % erreicht und die Sole wird zur Verarbeitung in die Pilotanlage geleitet. Die erste Verarbeitungsstufe, die Lösungsmittelextraktion (SX), dient dazu, Bor (B) aus der Sole zu entfernen. Die erste Charge, die verarbeitet wurde, enthielt eine anfängliche Borkonzentration von ca. 120 mg/l, weit unter den modellierten Werten für die Verunreinigung; nach der SX-Behandlung hatte sich das Bor deutlich auf weniger als 5mg/L bis 6 mg/L reduziert, weit innerhalb des Auslegungsbereichs für das Produktionsfließbild und die Pilotanlage, was darauf hinweist, dass das SX-System sehr gut funktioniert. Die Hauptchemie der Sole aus den Teichen, insbesondere die B-, K-, Ca-, Mg- und SO4-Konzentrationen, entsprechen den Prozess- und Anlagenauslegungsparametern.

Geringfügige vorbetriebliche Designanpassungen an den Karbonisierungsreaktoren der primären Solereinigung, den Filtersystemen, dem Hauptreaktor für die Lithiumkarbonatfällung und dem CO2-Reinigungssystem sind im Gange und führten zum Austausch mehrerer Komponenten, um die Rückgewinnung zu optimieren. Die Optimierung der Reaktoren und Tanks soll bis Ende des vierten Quartals 2020 abgeschlossen sein, wobei die Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität nun für das erste Quartal 2021 geplant ist. Upgrades und Infrastrukturverbesserungen im ICP-Labor des Unternehmens vor Ort wurden ebenfalls abgeschlossen, um genaue analytische Daten für die verarbeitete Sole und die Feststoffe zu gewährleisten. Millennial setzt den Hochlauf der Pilotanlage mit einer erheblichen Personalaufstockung fort, einschließlich der Einstellung erfahrener Prozessingenieure, Aufsichtspersonen und Bediener sowie zusätzlicher Labormitarbeiter und einer erweiterten Belegschaft für die Kalkungsanlage. Als Teil der Unternehmensinitiative, die Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens und der lokalen Gemeinden zu fördern, wird das Personal weiterhin geschult und geschult, um den Betrieb der Anlage zu erleichtern, mit dem Ziel, voll qualifiziertes Personal für den zukünftigen kommerziellen Betrieb bereitzustellen. Ein umfassendes Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltprotokoll sowie ein Schulungsprogramm wurden für alle Stufen der Anlage implementiert.

Den Lesern wird empfohlen, die Millennial-Website (www.millenniallithium.com) zu besuchen und sich das aktuelle Video der Pilotanlage anzusehen.

Das Unternehmen möchte außerdem die Gewährung von 4.500.000 Incentive-Aktienoptionen an bestimmte leitende Angestellte, Direktoren, Berater und Mitarbeiter des Unternehmens (die „Optionen“) bekannt geben, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und sind zu einem Preis von $2,75 pro Stammaktie ausübbar. Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, Chief Operating Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101 geprüft.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

„Farhad Abasov“

Präsident, CEO und Direktor

