Millennial Potash informiert über den aktuellen Stand des Hafen- und Kraftwerksbaus auf dem Kaliprojekt Banio

13. November 2024. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) freut sich, ein Update zum Aufbau der Infrastruktur auf dem Kaliprojekt Banio in Gabun bereitzustellen, den das Management von MLP kürzlich beobachtet hat. Sowohl auf der Baustelle des Hafens von Mengali, der nördlich der Stadt Mayumba liegt, als auch auf der Baustelle des neuen Wärmekraftwerk, das südlich von Mayumba liegt, sind Fortschritte zu verzeichnen. Die Hafenanlage und das Elektrizitätswerk stellen entscheidende Infrastrukturverbesserungen für die Region dar und sind für den Erfolg des Kaliprojekts Banio des Unternehmens unerlässlich.

Farhad Abasov, Millennials Chair oft he Board of Directors, kommentierte: Millennial ist sehr erfreut, wesentliche Fortschritte sowohl beim Hafen von Mengali als auch beim neuen Wärmekraftwerk auf unserem Kaliprojekt Banio in der Nähe von Mayumba melden zu können. Diese infrastrukturellen Entwicklungen sind von entscheidender Bedeutung, um das Projekt voranzubringen und die wirtschaftliche Rentabilität unserer vorgeschlagenen Lösungsbergbau- und konventionellen Verarbeitungsmethoden für die Kaliproduktion zu verbessern. Der Bau des Hafens und des Kraftwerks sowie die damit verbundene Infrastruktur werden die Risiken im Zusammenhang mit dem zukünftigen Abbau, der Verarbeitung und dem Transport erheblich verringern. Millennial wird die Bemühungen der gabunischen Regierung zur Entwicklung der Infrastruktur im Süden Gabuns weiterhin unterstützen und die Aktionäre über den Fortschritt dieser Projekte auf dem Laufenden halten.

Hafenanlage

Der Hafen von Mengali ist eine Schlüsselkomponente des Grande-Mayumba-Programms, eines Joint-Venture-Unternehmens zwischen der Republik Gabun und der African Conservation Development Group (siehe afcondev.com/grande-mayumba) zur nachhaltigen Entwicklung des südlichen Gabuns, einschließlich des Hafens von Mengali in Mayumba (siehe MLP-Pressemitteilung vom 21. Juni 2023). Derzeit führt Covec Gabon, ein internationales Bauunternehmen, die Erdarbeiten für den Hafen durch. Die Entwicklung erfolgt in mehreren Phasen, beginnend mit Phase 1, die einen 130 m langen Kai umfasst, der für Schiffe mit einem Tiefgang von 3 m ausgelegt ist und Platz für Lastkähne und Landungsboote bietet. In Phase 2 wird der Kai auf über 300 m erweitert, um Hochseeschiffe zu unterstützen und das Beladen großer Schiffe an einer Tiefwasseranlegestelle zu erleichtern. Künftige Phasen umfassen den Bau eines Mineralien-Terminals, eines Lagerbereichs und eines Stapler-Reclaimers mit einem Fördersystem mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Stunde für die Beladung großer Hochseeschiffe (OGVs, Ocean-Going Vessels).

Der Hafen von Mengali soll die nachhaltige Entwicklung des Gebiets Mayumba durch die Schaffung von Industrie und Arbeitsplätzen in der Region und durch die Bereitstellung von Exportlogistik für die Industrie im gesamten Süden des Landes unterstützen. Der Strategieplan der gabunischen Regierung zielt darauf ab, die Möglichkeiten in der Region zu fördern, einschließlich der Entwicklung eines Tiefwasserhafens, der industriellen Entwicklung, des Bergbaus, der nachhaltigen Landwirtschaft und des Ökotourismus. Der Hafen von Mengali in Mayumba wird voraussichtlich eine wichtige infrastrukturelle Verbindung für das Kaliprojekt Banio von Millennial Potash darstellen und den effizienten Export von Kali in großen Mengen auf die Märkte in Übersee ermöglichen.

Kraftwerk

Die Bauarbeiten für ein Wärmekraftwerk südlich von Mayumba, in der Nähe des Flughafens, haben begonnen. Die derzeitigen Arbeiten umfassen den Bau der Fundamente auf dem Gelände der Anlage. Das Kraftwerk, das aus Franceville verlegt wird, soll noch in diesem Jahr per Binnenschiff im Hafen von Mengali eintreffen und bis Mitte 2025 installiert und in Betrieb genommen werden. Das Kraftwerk ist ein öffentlich-privates Partnerschaftsprojekt (PPP) zwischen der gabunischen Regierung, Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) und Gabon Power Company (siehe MLP-Pressemitteilung vom 5. Juli 2023).

Das Wärmekraftwerk wird zunächst eine installierte Leistung von 8,5 MW haben und kann auf bis zu 50 MW erweitert werden. In Mayumba wird ein Umspannwerk mit einer 20-kV-Verteilungsleitung errichtet und eine Übertragungsleitung zur Stadt Tchibanga, etwa 70 km östlich von Mayumba, als Teil der Regierungsinitiative zur Versorgung der südlichen Gemeinden mit Strom gebaut. Der Bau der ersten Phase des Wärmekraftwerks Mayumba mit einer Leistung von 8,5 Megawatt wird voraussichtlich im Juli 2025 abgeschlossen sein. Die ersten Arbeiten am Kraftwerk begannen im Juli 2024 mit dem Ausbau von Straßen und verschiedenen Netzen (VRD) sowie der dazugehörigen Infrastruktur. Das Kraftwerksprojekt steht unter der Leitung des Bauunternehmens Nuez et Fils, und die Gesamtinvestitionen werden auf rund 75 Milliarden CFA (ca. 125 Mio. USD) geschätzt.

Das neue Kraftwerk in Mayumba stellt einen bedeutenden infrastrukturellen Fortschritt für die Region dar, und es wird erwartet, dass diese neue zuverlässige Stromquelle die regionale Entwicklung fördern wird.

Das Unternehmen gewährt insgesamt 1.350.000 Incentive-Aktienoptionen, die über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie ausübbar sind.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter Tel.: (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotashcorp.com.

MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

Chair of the Board of Directors

#300-1455 Bellevue Ave

West Vancouver BC V7T 1C3

T. 604 662 8184

www.millennialpotash.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“ oder „geplant“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „könnten“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, sind damit zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gemeint. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf künftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentumsrechten und Bergbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen der örtlichen Gemeinde oder der indigenen Gemeinschaft, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineralliegenschaften oder die Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Gabun oder anderen Ländern, die sich auf das Unternehmen oder seine Liegenschaften oder die kommerzielle Nutzung dieser Liegenschaften auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kali oder kalibezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Royalties, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Ländern sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Kaliprojekts Banio können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen oder die Finanzierung des Kaliprojekts Banio sicherzustellen, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, umweltbezogenen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

