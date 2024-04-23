Millennial schließt Meilensteinzahlung ab und erhöht seinen Anteil am Banio-Kaliprojekt auf 80%

15. April 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Meilensteinzahlung an die Verkäufer des Banio-Kaliprojekts in Gabun geleistet hat und damit eine zusätzliche Beteiligung von 10 % an Equatorial Potash (Equatorial) erworben hat, das über seine gabunische Tochtergesellschaft Mayumba Potasse 100 % des Projekts hält. Die Meilensteinzahlung wurde durch die Einreichung des aktualisierten technischen Berichts zur Mineralressourcenschätzung am 29. Dezember 2025 ausgelöst (siehe Pressemitteilung vom 29. Dezember 2025), der eine Schätzung der gemessenen Mineralressourcen von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, einer Schätzung der angezeigten Mineralressourcen von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie einer Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025). Mit dieser zusätzlichen Beteiligung von 10 % steigt der Gesamtanteil von MLP an Equatorial auf 80 %. Millennial hat einen direkten Weg zum Erwerb der verbleibenden 20 % von Equatorial Potash, indem es eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) abschließt und nach Einreichung der DFS bestimmte Bar- und Aktienzahlungen an die Verkäufer leistet. Die DFS schreitet voran und soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: Wir freuen uns sehr, unseren Anteil am Banio-Kaliprojekt um weitere 10 % auf insgesamt 80 % erhöht zu haben. Millennial treibt die DFS- und ESIA-Studien für das Projekt weiter voran, und beide liegen im Zeitplan für die Fertigstellung bis Ende 2026. Nach Abschluss der DFS und mit einer abschließenden Bar-/Aktienzahlung an die Verkäufer wird der Anteil von MLP am Projekt 100 % erreichen. Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide Finanzierung, um alle geplanten Arbeitsprogramme für die DFS und die ESIA-Studien abzuschließen, die unseren Antrag auf eine Bergbaulizenz Anfang 2027 unterstützen werden.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Triomphe Holdings Ltd., firmierend als Capital Analytica, als unabhängigen Dienstleister beauftragt hat, bestimmte Marketing- und Social-Media-Dienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen, die gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die Börse) und den geltenden Wertpapiergesetzen als Investor Relations gelten.

Capital Analytica mit Sitz in Nanaimo, B.C., ist auf Marketing, Social Media und Öffentlichkeitsarbeit im Bergbau- und Metallsektor spezialisiert. Capital Analytica wird für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten Social-Media-Dienstleistungen, Kapitalmarktberatung und Berichterstattung über das soziale Engagement gegen eine Gebühr von 150.000 Dollar erbringen, die in zwei Tranchen zu zahlen ist. Die anfängliche Laufzeit der Vereinbarung begann am 13. April 2026 und endet am 13. Oktober 2026, mit der Option, die Vereinbarung um weitere sechs Monate zu einem Preis von 75.000 $ zu verlängern, sofern sie nicht gemäß den Vertragsbedingungen vorzeitig gekündigt wird. Das Unternehmen hat Capital Analytica Incentive-Aktienoptionen zum Kauf von 150.000 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 2,10 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 5 Jahren gewährt. Die Aktienoptionen werden gemäß den Börsenrichtlinien bezüglich der Gewährung von Optionen an Investor-Relations-Anbieter unverfallbar.

Gemäß den Bestimmungen des Beratungsvertrags wird Capital Analytica fortlaufende Beratung zu Kapitalmärkten, fortlaufende Beratung zu sozialen Medien hinsichtlich Engagement und Optimierung, Berichte zur Stimmung in sozialen Medien, Berichte zum Engagement in sozialen Medien, Überwachung und Berichterstattung zu Diskussionsforen- en, die Verbreitung von Unternehmensvideos sowie weitere damit verbundene Investor-Relations-Dienstleistungen erbringen.

Jeff French, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht, ist der Geschäftsführer von Capital Analytica und wird für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Capital Analytica und den im Rahmen des Vertrags erbrachten Dienstleistungen verantwortlich sein. Capital Analytica hält derzeit keine direkten oder indirekten Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens und hat auch kein Recht oder die Absicht, solche Beteiligungen zu erwerben, mit Ausnahme der hierin beschriebenen Incentive-Aktienoptionen. Die Kontaktdaten von Capital Analytica lauten wie folgt: Jeff French, E-Mail:jeff@capitalanalytica.com , Telefon: (778) 882-4551.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Zack’s Small Cap Research, einen Geschäftsbereich von Zacks Investment Research, Inc. (Zack’s), als unabhängigen Dienstleister beauftragt hat, Research-Berichte über das Unternehmen zu erstellen und zu verbreiten. Diese Berichte basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, Branchendaten und direkten Gesprächen mit der Unternehmensleitung und sollen Anlegern eine detaillierte, unabhängige Analyse der geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens bieten.

Zack’s mit Sitz in Chicago, Illinois, bietet Dienstleistungen im Bereich der Recherche und Erstellung von Anlageberichten im Bergbau- und Metallsektor an und kümmert sich um deren Verbreitung.

Zack’s wird die Research-Berichte bis zum 28. Februar 2027 erstellen.

Die Vergütung für die Fertigstellung der Forschungsberichte beläuft sich auf insgesamt 35.000 USD und wird in vier gleichen Tranchen zu je 8.750 USD gezahlt: bei Genehmigung der Vereinbarung mit Zack’s durch die Börse sowie die verbleibenden drei Tranchen am 31. Mai 2026, 31. August 2026 und 30. November 2026.

Giles Haycock, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht, ist Geschäftsführer von Zack’s Small Cap und wird für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Zack’s und den im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen verantwortlich sein. Zack’s hält derzeit keine direkten oder indirekten Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens und hat weder das Recht noch die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Kontaktdaten von Zack’s lauten wie folgt: Giles Haycock, E-Mail:ghaycock@zacks.com , Telefon: (312) 630-9880, Geschäftsadresse: 10 S. Riverside Plaza, Suite 1600, Chicago, IL 60606.

Das Unternehmen gewährt insgesamt 1.240.000 Incentive-Aktienoptionen, die über einen Zeitraum von bis zu fünf (5) Jahren zu einem Ausübungspreis von 2,10 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo. (Ontario), einem Direktor des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Investor Relations unter (604) 662 8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

Bleiben Sie über die Entwicklungen bei Millennial Potash auf dem Laufenden und treten Sie unseren Online-Communities bei: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

Vorsitzender des Verwaltungsrats

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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