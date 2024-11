Mind. -25%* zur Black Week bei Little John Bikes auf E-Bikes, Fahrräder, Zubehör sowie JobRad & Bikeleasing.

Zur Black Week mit Little John Bikes in neue Galaxien starten & mind. -25%* auf E-Bikes, Fahrräder & Zubehör sparen, gilt auch für JobRad / Bikeleasing.

Zur Black Week vom 22.11. bis zum 2.12.2024 sind die Galaxien greifbar nah mit unschlagbaren Angeboten der TOP-Fahrrad und E-Bike Modelle sowie Zubehör Artikel. Und das Beste: Die Aktion gilt auch für Bikeleasing bzw. JobRad! Mit dieser Flexibilität kann das Traum-Bike entweder direkt gekauft oder ganz bequem geleast werden, um das grenzenlose Universum auf zwei Rädern zu erkunden.

Zur Auswahl stehen die Top-Bike Marken wie Cannondale, Diamant, Focus, Ghost, Haibike, Husqvarna, Kalkhoff, Raymon, Trek, Winora und vielen mehr. Deshalb findet jeder das passende Bike, der unter anderem ein Abenteuer im Gelände oder das perfekte City-Bike für den täglichen Arbeitsweg sucht.

5 Sterne gibt’s für diese Produkt-Highlights:

Cannondale Topstone 3 Gravelbike: Perfekt für Abenteuer abseits der Straßen – mit diesem Gravelbike wird nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg erlebt.

Husqvarna Hard Cross HC2 E-Mountainbike: Der zuverlässige Begleiter für jedes Terrain. Mit Power und Fahrspaß durch jedes Gelände.

Diamant Topas Grande Finale Citybike: Für die Stadt und alles, was dazugehört – komfortabel, stilvoll und funktional.

Doch das ist nur der Anfang! Bei Little John Bikes gibt es auch das passende Zubehör, das für die nächste Radtour benötigt wird. Ein Schloss als Schutz gegen Diebstahl, zum Beispiel das ABUS Bordo Alarm 6000KA/90 Faltschloss. Oder ein Helm wie der ABUS MoDrop Helm in Velvet Black, der für mehr Sicherheit beim Radfahren sorgt. Für die dunkle und kalte Jahreszeit hält der Filialist unter anderem auch die erforderliche Beleuchtung oder Taschen sowie Handschuhe bereit.

Umfassende Serviceleistungen

Die Bike-Experten von Little John Bikes bieten eine kompetente Beratung rund um das breite Sortiment, aber auch zu Themen wie Ergonomie oder Werkstatt-Leistungen, um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. So findet jeder das Bike, das zu ihm passt und genießt dank kostenloser Inspektionen auch nach dem Kauf grenzenlosen Fahrspaß.

Filialbesuch oder online bestellen

In der Black Week gibt es die große Chance, das passende Fahrrad oder E-Bike zu einem galaktisch günstigen Preis zu ergattern. Entweder vor Ort in den über 60 Little John Bikes Filialen oder bequem per online Bestellung.

Alle Mega Deals im Überblick: littlejohnbikes.de/produkte/sale/

Warum Little John Bikes?

Little John Bikes ist nicht einfach nur ein Händler. Little John Bikes ist das Servicenetzwerk.

360° Servicevorteile:

Konstante Qualität:

zertifizierte Werkstätten mit Shimano Service Center Status.

Beratung vom Profi:

Große Auswahl und Markenqualität: Wir finden genau das richtige Bike!

Träume werden wahr:

Bikeleasing oder flexible Finanzierung machen’s möglich.

VeloCard bei jedem Neurad:

kostenlose Inspektionen, exklusive Rabatte und weitere Vorteile.

Ergonomie-Beratung:

Gesund unterwegs mit dem perfekten Setup (Bike + Ausstattung).

*Rabatt gilt auf die UVP des Herstellers, auch auf Leasingräder und nur solange der Vorrat reicht.

Aktionszeitraum: 22.11. bis 02.12.2024. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabatten.

Ausgenommen sind Bikes der Marke Tenways. Ein Angebot von: Little John Bikes GmbH, Heidestraße 3, 01127 Dresden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Herr Sascha Leps

Heidestraße 3

Dresden 01127

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 0

web ..: https://www.littlejohnbikes.de

email : marketing@litteljohnbikes.com

Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.

Als Spezialist im Megatrend „E-Bike“ verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen.

Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.

Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Herr Sascha Leps

Heidestraße 3 3

Dresden 01127

fon ..: 03515634970

