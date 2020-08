MindMed ernennt Experten für psychedelisch assistierte Therapie, Dr. Peter Gasser, zum klinischen Berater für Projekt Lucy

New York (New York), 6. August 2020. Mind Medicine Inc. (DE: MMQ) (MindMed), das führende Pharmaunternehmen für Psychedelika, hat den renommierten Experten für psychedelisch assistierte Therapie, Dr. Peter Gasser, als Berater für sein LSD-Experimentaltherapieprogramm des Projekts Lucy engagiert.

Dr. Gasser hat durch klinische Forschung und die Anwendung von nicht zugelassenen Arzneimitteln an Patienten in der Schweiz Pionierarbeit für die legale, medizinische Anwendung von Psychedelika geleistet. Dr. Gasser fungiert seit 1997 als Präsident der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Psycholytische Therapie. Durch die Anwendung von nicht zugelassenen Arzneimitteln an Patienten in der Schweiz besitzt Dr. Gasser mehrere individuelle Behandlungsgenehmigungen für die Behandlung von Patienten mit MDMA und LSD.

Dr. Gasser und Dr. Matthias Liechti vom Universitätsspital Basel führen eine Phase-2-Studie zur LSD-gestützten Therapie von Angststörungen durch. MindMed erwarb zuvor die Exklusivlizenz für diese laufende Phase-2-Studie im Rahmen seines Kooperationsabkommens mit dem Universitätsspital Basel.

Das Ziel des Projekts Lucy von MindMed besteht darin, eine Phase-2b-Wirksamkeitsstudie am Menschen zu starten, wobei der Schwerpunkt auf experimentellen Dosen von LSD zur Behandlung von Angststörungen liegt, die von einem Therapeuten verabreicht werden.

Dr. Gasser ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der psychedelisch assistierten Therapie und es ist eine Ehre für uns, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn wir das Projekt Lucy zu einem erstklassigen kommerziellen Arzneimittelentwicklungsprogramm weiterentwickeln, sagte JR Rahn, Mitbegründer und Co-CEO von MindMed. Die umfassende Erfahrung und die Geschichte von Dr. Gasser bei der Behandlung von Patienten als Therapeut durch sogenannte Compassionate Use-Programme (Anm.: die Anwendung von nicht zugelassenen Arzneimitteln in Härtefällen) in der Schweiz sind auch für das Unternehmen von Interesse und werden für unsere Patienten von großem Nutzen sein.

Dr. Gasser leistete Pionierarbeit bei der Anwendung von nicht zugelassenen Arzneimitteln an Patienten für eine psychedelisch assistierte End-of-Life-Therapie in der Schweiz. In dieser Woche genehmigte der kanadische Gesundheitsminister die Anwendung von nicht zugelassenen Arzneimitteln an Patienten zur Psilocybin-unterstützten Therapie für unheilbar kranke Patienten.

Rahn fügte hinzu: Die Erkenntnis von Health Canada, dass psychedelische Substanzen einen medizinischen Wert und potenziellen Nutzen für Patienten aufweisen, ist für uns alle im Bereich der von Psychedelika inspirierten Medizin äußerst ermutigend. Es braucht ein ganzes Dorf an engagierten Regierungsbeamten, Wissenschaftlern, Therapeuten und Unternehmern, um wirkungsvolle Veränderungen für die Patienten herbeizuführen, und wir hoffen, dass zusätzliche klinische Studien die Aufsichtsbehörden dazu zwingen werden, weiterhin Arzneimittel auf Psychedelika-Basis zuzulassen, um den Millionen von Patienten, die an psychischen Erkrankungen und Sucht leiden, zu helfen.

Mind Medicine (MindMed) Inc. ist ein neuropharmazeutisches Unternehmen, das von Psychedelika inspirierte Medikamente entwickelt und einsetzt, um die Gesundheit zu verbessern, das Wohlbefinden zu fördern und menschliches Leid zu lindern. Das Unternehmen hat Studien eingeleitet bzw. leitet derzeit Studien ein, die der Bewertung potenzieller Therapien zur Behandlung von Patienten mit ADHS, Angststörungen, Cluster-Kopfschmerz und Suchtmittelmissbrauch dienen. Das Führungsteam von MindMed bereichert diesen revolutionären Ansatz in der Entwicklung von Psychedelika der nächsten Generation mit seiner umfangreichen biopharmazeutischen Branchenerfahrung. Die Aktien von MindMed werden an der Börse NEO Exchange unter dem Börsensymbol MMED gehandelt. Die Aktien von MindMed können auch in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol OTC: MMEDF und in Deutschland unter dem Börsensymbol DE:BGHM gehandelt werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.mindmed.co.

