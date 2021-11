Mindmeister – die Nummer 1 im Mindmapping bekommt Zuwachs

Das beliebte Mindmapping-Tool aus Deutschland bietet umfassende Möglichkeiten für kleine und große Teams. Direkte Anbindung zum Aufgabentool MeisterTask für effektiven Workflow im Unternehmen.

Wenn es darum geht, Ideen zu erfassen, zu teilen und visuell weiterzuentwickeln, ist Mindmeister die beste Wahl. Die Anwendung aus dem Hause Meister ist ein Online-Mindmapping-Tool, mit dem Sie Ideen visuell erfassen, entwickeln und teilen können.

Über 20 Millionen Menschen nutzen bereits unseren preisgekrönten Mindmap-Editor für Brainstorming, Notizen, Projektplanung und viele andere kreative Aufgaben. Mindmeister ist vollständig in Ihren Webbrowser integriert, es sind keine Downloads erforderlich und es müssen keine Updates installiert werden! Egal, ob Sie unter Windows, Mac OS oder Linux arbeiten, Sie können immer direkt über Ihren Webbrowser auf Ihre Mindmap zugreifen.

Was ist Mindmapping?

Mind Mapping ist ein großartiges Werkzeug, mit dem Sie Ihre Gedanken visualisieren und mit anderen teilen können. Darüber hinaus fördert diese Methode den freien Ideenfluss und ist damit das ideale Format für Brainstorming und kreative Problemlösungssitzungen.

Überall zusammenarbeiten

Team-Mind-Mapping war noch nie so einfach. Mit Mindmeister können Sie Ihre Mindmaps mit beliebig vielen Freunden oder Kollegen teilen und in Echtzeit mit ihnen arbeiten. Egal, ob Sie sich in einem persönlichen Meeting befinden oder Tausende von Kilometern entfernt sind, jeder kann die Änderungen an der Mindmap sofort sehen. In unserem integrierten Chat können Mitarbeiter schnell Kommentare zu Themen abgeben, über Ideen abstimmen oder anstehende Änderungen besprechen.

Ausgezeichnete Präsentationen

Eine visuelle Darstellung Ihrer Ideen ist der beste Weg, sie anderen Menschen zu vermitteln. Mit dem integrierten Präsentationsmodus von Mindmeister sind es nur wenige Klicks, um Mindmaps in beeindruckende dynamische Diashows zu verwandeln. Sobald Sie fertig sind, können Sie die Folien in PNG exportieren, die gesamte Präsentation in Ihre Website einbetten oder sogar live an Ihre Online-Mitarbeiter streamen.

Einfaches Projektmanagement

Mindmeister lässt sich nahtlos in Meister Task integrieren, die intuitive Online-Aufgabenverwaltungsanwendung für Teams. Sobald Sie die Brainstorming- und Planungsphase in Mind Meister abgeschlossen haben, können Sie Ihre Ideen einfach per Drag & Drop in ein verbundenes Meister Task-Projekt ziehen und in interaktive Aufgaben umwandeln.

So erstellen Sie eine Mindmap

– Beginnen Sie in der Mitte: Um eine Mindmap zu erstellen, schreiben Sie zuerst das Thema Ihrer Map in die Mitte eines leeren Blattes oder einer digitalen Seite. Das Thema kann ein Schlüsselwort, ein Bild, eine Frage oder ein Problem sein, das Sie lösen möchten.

– Zweige hinzufügen: Zweige sind Zeilen, die in der Mitte beginnen und Hauptkategorien oder Schlüsselideen zu Ihrem Thema symbolisieren. Die meisten Karten haben vier bis sechs Zweige, aber Sie können so viele hinzufügen, wie Sie möchten.

– Schreiben Sie für jeden Zweig ein Schlüsselwort: Verwenden Sie Schlüsselwörter und kurze Sätze anstelle von langen Sätzen. Auf diese Weise können Sie eine kompakte und leicht zu navigierende Karte erstellen, da Sie alle Ihre wichtigsten Ideen auf einen Blick sehen.

– Ideen hinzufügen: Jede Idee, die Sie abbilden, kann Assoziationen in Ihrem Gehirn auslösen und neue Ideen auslösen, die Sie dann als Unterzweige hinzufügen können. Sie können beliebig viele Unterzweige oder Hierarchieebenen anlegen.

Warum Mindmaps erstellen?

Eine Mindmap ist ein visuelles Denkwerkzeug, das viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Notiz- und Schreibtechniken hat. Wenn Sie sich fragen, warum Sie diese Methode verwenden sollten, sehen Sie sich diese Liste der wichtigsten Vorteile von Mind Mapping an:

– Informationen zum Aufbau der Mindmap

Mindmaps sind eine grafische Darstellung von Informationen, die einzelne Ideen und Konzepte visuell verbindet. Egal wie komplex das Thema ist, eine Mindmap räumt auf und hilft Ihnen, ein größeres Bild zu bekommen.

– Mindmaps ermöglichen ein besseres Auswendiglernen

Mind Maps verwenden eine Vielzahl von Werkzeugen, um das Gedächtnis zu stimulieren, wie zum Beispiel Farben oder Bilder. Diese sind viel einfacher zu merken und abzurufen als Klartext. Darüber hinaus helfen Mindmaps, neue Informationen mit bestehendem Wissen zu kombinieren.

– Mindmaps fördern die Kreativität

Es gibt nur sehr wenige Techniken, die Ihre Kreativität steigern können, wie Mind Mapping. Dies liegt daran, dass Mindmaps Bilder und Schlüsselwörter verwenden, um die Bildung neuer Assoziationen in Ihrem Gehirn anzuregen.

Mehr Infos finden Sie hier: https://dieter-hofer.com/software-meister/

