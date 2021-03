Mindset Pharma ernennt den führenden Molekular-Pharmakologen & Rezepturexperten Dr. Joseph Gabriele zum Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses

Toronto, Ontario, 8. März 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FSE:9DF) (Mindset oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Dr. Joseph Gabriele, einem auf Signaltransduktion im Zentralnervensystem spezialisierten Molekular-Pharmakologen zum Mitglied seines wissenschaftlichen Beratungsausschusses (Scientific Advisory Board) bekanntzugeben. Dr. Gabriele ist Spezialist für Molekular-Pharmakologie, transdermale Verabreichung und Rezepturchemie mit natürlichen pharmazeutischen Molekülen. In seiner Funktion als Mitglied des Scientific Advisory Board von Mindset wird Dr. Gabriele das Unternehmen in Bezug auf klinische- und Produktrezepturstrategien beraten.

Dr. Gabriele war führend an der Entwicklung der transdermalen Wirkstoffverabreichungsplattform delivraTM beteiligt, die auf die Verabreichung von Medikamenten über die Haut in die Dermis, das Kreislaufsystem oder die Muskulatur ausgelegt werden kann. Als Mitbegründer von Delivra Corp. im Jahr 2007, entwickelten Dr. Gabriele und sein Team eine transdermale Plattform, die kleine Biologika bis große Peptide in einer zielgerichteten spezifischen Weise über die Hautschichten transportieren kann. Als Industriepartner des National Research Council of Canada betreibt Dr. Gabrieles Team Forschung in analytischen/molekularen Biologielabors in Quebec und Ontario, Kanada.

Im Verlauf seiner Karriere erwarb Dr. Gabriele zahlreiche Auszeichnungen einschließlich des Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Studentship Award in Pharmakologie, ein Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) Graduate Scholarship, und ein Ontario Mental Health Foundation Postdoctoral Fellowship. Im Jahr 2007 erhielt er den International Congress on Schizophrenia Research „New Investigator Award“ und im Jahr 2008 den Hamilton Health Sciences „New Investigator Award.“ Im Jahr 2018 wurde Dr. Gabriele als Ernst & Young Entrepreneur of the Year in der Kategorie Gesundheitsfürsorge ausgezeichnet. Dr. Gabriele hat weitreichende Erfahrung in Start-Up-Unternehmen, die Produkte der medizinischen Wissenschaft und Gesundheitsfürsorge vertreiben.

James Lanthier, Chief Executive Officer von Mindset, kommentierte: Mindset ist begeistert, Dr. Gabriele als Mitglied des Scientific Advisory Board zu begrüßen. Mindset wird von Dr. Gabrieles großer Erfahrung in der Entwicklung von Medikamenten und Verabreichungsprodukten profitieren, was für die Weiterentwicklung von Mindsets Medikamenten zu klinischen Studien unabdingbar ist.

Mitglieder des wissenschaftlichen Beratungsausschusses (Scientific Advisory Board) des Unternehmens sind neben Dr. Gabriele Dr. Malik Slassi, Dr. Michael Ragowski und Dr. Guy Higgins.

Als Vergütung für seine Dienste als Mitglied von Mindsets Scientific Advisory Board wird Dr. Gabriele insgesamt 800,000 Stammaktien am Unternehmenskapital, ausgegeben in Tranchen, erhalten. Der Ausgabepreis wird dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange am Tag direkt vor der Ausgabe entsprechen. Vorstehendes ist vorbehaltlich des Erhalts aller behördlichen und anderer Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

James Lanthier

Chief Executive Officer

jlanthier@mindsetpharma.com

Jason Atkinson

VP, Corporate Development

jatkinson@mindsetpharma.com

Über Mindset Pharma Inc.

Mindset Pharma ist ein Unternehmen zur Arzneimittelforschung und -entwicklung, das sich auf die Entwicklung optimierter und patentierbarer Psychedelika der nächsten Generation zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Störungen mit ungedeckten Bedürfnissen konzentriert. Mindset wurde gegründet, um pharmazeutische Assets der nächsten Generation zu entwickeln, die das bahnbrechende therapeutische Potenzial psychedelischer Medikamente nutzen. Mindset entwickelt mehrere neuartige Familien von psychedelischen Wirkstoffen der nächsten Generation sowie ein innovatives Verfahren zur chemischen Synthese von Psilocybin zusammen mit seinen eigenen proprietären Verbindungen. www.mindsetpharma.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potentiell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden. Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis). Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

