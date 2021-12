Mindset Pharma gibt Einreichung einer internationalen Patentanmeldung für seine mikrodosierten Klasse-3-Wirkstoffe bekannt

Toronto, Ontario — 28. Dezember 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FWB:9DF) (OTCQB:MSSTF) (Mindset oder das Unternehmen), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung für seine neuartigen psychedelischen Wirkstoffe der Wirkstoffklasse 3 bekannt gegeben.

Die Mindset-Wirkstoffklasse 3 besteht aus bestimmten Verbindungen, die Halbwertszeiten aufweisen, welche deutlich über jene vergleichbarer klassischer Psychedelika hinausgehen, ohne dass die Bindungsaffinität am Serotonin-5-HT2A-Rezeptor signifikant abnimmt.

Unsere Klasse-3-Wirkstoffe unterscheiden sich insofern wesentlich von den anderen Wirkstoffklassen, die noch auf unserer Liste stehen, als sie aus unserer Sicht in einer Dosierung ohne halluzinogene Wirkung einen prokognitiven Nutzen haben könnten. Dieser Umstand und auch die längere Halbwertszeit machen sie zu interessanten Arzneimittelkandidaten für die Behandlung fragilerer Bevölkerungsgruppen wie Kinder oder geriatrische Patienten, bei denen die psychedelische Wirkung vermutlich unerwünscht ist, erklärt Joseph Araujo, CSO von Mindset. Wir glauben auch, dass sich solche Wirkstoffe optimal für Indikationen eignen, bei denen eine langfristige mikrodosierte Verabreichung von Vorteil ist, wie z.B. bei ADHS oder Morbus Alzheimer.

Diese Patentanmeldung beansprucht das Prioritätsdatum der von Mindset bereits am 7. Dezember 2020 beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) eingereichten vorläufigen Anmeldung.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es einem Berater des Unternehmens 500.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien gewährt hat, die gemäß den Bestimmungen des vom Unternehmen eingeführten Aktienoptionsplans über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 0,69 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden können. Die Stammaktien, die nach Ausübung der Optionen begeben werden, unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Über Mindset Pharma

Mindset Pharma Inc. ist ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet. Mindset wurde gegründet, um pharmazeutische Assets der nächsten Generation zu entwickeln, die das bahnbrechende therapeutische Potenzial psychedelischer Arzneimittel nutzen. Mindset entwickelt derzeit mehrere neuartige Wirkstoffgruppen mit psychedelischen Wirkstoffen der nächsten Generation sowie ein innovatives Verfahren zur chemischen Synthese von Psilocybin bzw. eigener proprietärer Substanzen.

Weitere Informationen über Mindset erhalten Sie auf unserer Website www.mindsetpharma.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potentiell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden Zusätzliche Informationen zu Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 vom 5. März 2021 enthalten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER HABEN DIESE VERÖFFENTLICHUNG GEPRÜFT ODER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

