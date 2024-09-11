Mineralressourcenschätzung 2026 für das Projekt Fondaway Canyon in Nevada von Getchell Gold Corp. verzeichnet ein deutliches Wachstum

Vancouver, BC – 30. April 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (Getchell oder das Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Goldprojekt Fondaway Canyon in Churchill County, Nevada, bekannt zu geben. Die MRE konzeptualisiert potenzielle Tagebau- und Untertagebauszenarien.

Wichtigste Highlights der Mineralressourcenschätzung

– Zunahme der Mineralressourcenschätzung um 21 % durch die Aufnahme von nur 10 neuen Bohrlöchern (3.400 m);

– Anstieg der angedeuteten Mineralressource um 54 % auf 22,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,40 g/t Au für 999.000 Unzen Gold;

– Anstieg der vermuteten Mineralressource um 8 % auf 45,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,25 g/t Au für zusätzliche 1.812.000 Unzen Gold;

– Das MRE-Tagebaumodell wurde in Streich- und Fallrichtung um 50-65 m erweitert;

– Die Goldmineralisierung bleibt für eine weitere Ausdehnung offen; und

– Eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung wurde eingeleitet.

Eine Zunahme der Mineralressourcenschätzung um 21 % auf dem Goldprojekt Fondaway Canyon auf Grundlage von Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.400 Metern belegt den Erfolg des letztjährigen Programms. Nicht weniger bedeutend ist der erneute Anstieg der vermuteten Mineralressource neben der dramatischen Steigerung der angedeuteten Ressource um 54 %. Die Fähigkeit der Mineralressource, über alle Ressourcenklassen hinweg zu wachsen, demonstriert die Robustheit der Lagerstätte und ihr inhärentes Potenzial für weiteres Wachstum, erklärt Mike Sieb, President von Getchell Gold Corp. Ich freue mich darauf, dass die bevorstehende vorläufige wirtschaftliche Bewertung das wirtschaftliche Potenzial von Fondaway Canyon hervorheben wird.

Die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung lauten wie folgt:

Tabelle 1: Fondaway Canyon – gesamte Mineralressourcenschätzung 2026 im Vergleich zu 2024

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Tabelle 2: Fondaway Canyon – Mineralressourcenschätzung nach Zone

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Abbildung 1: Goldgehaltsblöcke und Tagebaumodell der MRE für das Projekt Fondaway Canyon in Draufsicht und Längsschnitt.

Die MRE 2026 stellt eine erhebliche Erweiterung der Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2024 dar, was in erster Linie auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

1. Die Aufnahme von zehn (10) Bohrlöchern, die im Jahr 2025 im Gebiet Central niedergebracht wurden (FCG22-29 bis FCG22-36). Sie durchteuften bedeutende Goldabschnitte durchteuften und erweiterten die Mineralisierung. Die wichtigsten Goldabschnitte aus dem Bohrprogramm 2025 sind in den folgenden Tabellen dargestellt:

a. Tabelle 3: Gebiet Colorado SW (Abbildungen 2 bis 4, 8 und 9)

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b. Tabelle 4: Bereich Mid-Central (Abbildungen 5 bis 9)

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2. Ein Anstieg des Goldpreises pro Unze auf 3.000 US$ gegenüber den im Mineralressourcenmodell 2024 verwendeten 1.950 US$, der den erheblichen Anstieg des Goldpreises in der Zwischenzeit widerspiegelt.

Das Bohrprogramm 2025 zeigte das Potenzial für eine Erweiterung der Goldmineralisierung in Streich- und Fallrichtung (Abbildungen 2 und 5) und damit auch für die Mineralressourcenschätzung.

Oxiddeckschicht

Darüber hinaus wurde bei dieser Iteration der Mineralressourcenschätzung die oberflächennahe Oxiddeckschicht der Ressource modelliert (Tabelle 5). Die Mineralressourcenschätzung für die Oxidkappe ist ein Teil der gesamten Mineralressourcenschätzung, ist in dieser enthalten und macht weniger als 10 % der gesamten Mineralressourcenschätzung aus. Wie erwartet gab es nur geringfügige Änderungen gegenüber der Mineralressourcenschätzung für die Oxidkappe aus dem Jahr 2024.

Tabelle 5: Mineralressourcenschätzung – Oxiddeckschicht

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Vorläufige wirtschaftliche Bewertung

Das Unternehmen hat Forte Dynamics, Inc. aus Fort Collins, Colorado (Forte Dynamics), ein Unternehmen von SLR Consulting Limited, mit der Erstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Goldprojekt Fondaway Canyon beauftragt, deren Fertigstellung für Mitte des Jahres geplant ist.

Die vollständige Dokumentation für die Mineralressourcenschätzung 2026 wird im Rahmen der bevorstehenden PEA veröffentlicht werden.

Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und ist der qualifizierte Sachverständige (im Sinne der Vorschrift NI 43-10), der den Inhalt sowie die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

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Abbildung 2: Profilschnitt Colorado SW, der die Goldabschnitte der Bohrlöcher im Jahr 2025 im Verhältnis zu früheren Bohrungen und den Umriss der Grube aus der MRE 2024 zeigt.

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Abbildung 3: 3D-Blockmodell der Goldgehalte der MRE 2026 – Profilschnitt Colorado SW mit den Bohrlöchern aus dem Jahr 2025.

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Abbildung 4: Blockmodell der Ressourcenklassifizierung der MRE 2026 – Profilschnitt Colorado SW mit den Bohrlöchern aus dem Jahr 2025.

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Abbildung 5: Profilschnitt Mid-Central, der die Goldabschnitte der Bohrlöcher aus dem Jahr 2025 im Verhältnis zu früheren Bohrungen und den Umriss der Grube aus der MRE 2024 zeigt.

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Abbildung 6: 3D-Blockmodell der Goldgehalte der MRE 2026 – Profilschnitt Mid-Central mit den Bohrlöchern aus dem Jahr 2025.

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Abbildung 7: Blockmodell der Ressourcenklassifizierung der MRE 2026 – Profilschnitt Mid-Central mit den Bohrlöchern aus dem Jahr 2025.

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Abbildung 8: 3D-Blockmodell der Goldgehalte aus der MRE 2026 – Längsschnitt Central Zone mit den Bohrlöchern aus dem Jahr 2025.

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Abbildung 9: 3D-Blockmodell zur Ressourcenklassifizierung der MRE 2026 – Längsschnitt Central Zone mit den Bohrlöchern aus dem Jahr 2025.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung 2026:

1. Die MRE wurde von Kevin Hon, B.Sc., P.Geo., Senior Resource Geologist bei APEX, erstellt. Herr Hon ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und zeichnet für die Erstellung der Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 13. April 2026 verantwortlich. Michael Dufresne, M.Sc., P.Geo., President und CEO von APEX, hat eine Begutachtung der Schätzung vorgenommen.

2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Definition der oben aufgeführten vermuteten Ressourcen als angedeutete bzw. nachgewiesene Mineralressourcen nicht aus. Es ist allerdings aus praktischen Überlegungen zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen im Zuge der weiteren Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Eine Gewähr dafür, dass die hier erwähnten Mineralressourcen in der Zukunft zu Mineralreserven umgewandelt werden können, gibt es nicht. Die Schätzung der Mineralressourcen kann von diversen Faktoren, wie z.B. Umweltauflagen, Genehmigungen, Gesetzen, Eigentumsansprüchen, Steuerfragen, soziopolitischen Faktoren, Marketingmaßnahmen oder anderen relevanten Aspekten maßgeblich beeinflusst werden. Die Schätzung der Mineralressourcen hierin erfolgte unter Anwendung der in Kanada üblichen Richtlinien für Mineralressourcen- und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. Die sogenannten CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines wurden vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council genehmigt (CIM 2014 und 2019).

3. Die Mineralressourcenschätzung wird durch die Daten von 546 Reverse-Circulation- und Diamantbohrlöchern auf insgesamt 20.460 m untermauert, die die mineralisierten Bereiche durchschnitten haben.

4. Die Mineralressource wird mit einem niedrigeren Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au für das konzeptionelle Tagebauszenario und 1,5 g/t Au für das konzeptionelle Untertageabbauszenario gemeldet. Die niedrigeren Cutoff-Gehalte und die potenziellen Abbauszenarien wurden unter Anwendung folgender Parameter berechnet: Abbaukosten = 2,75 US$/t (Tagebau); G&A = 2,00 US$/t; Verarbeitungskosten = 17,00 US$/t; Gewinnungsraten = 84 %, Goldpreis = 3.000,00 US$/oz; Royalties = 1 %; und Mindestabbaubreiten = 1,5 m (Untertagebau), um die Anforderung zu erfüllen, dass die gemeldeten Mineralressourcen vernünftige Aussichten für einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau aufweisen.

5. Die ursprünglichen Au-Gehalte wurden auf 1,5 m zusammengesetzt, wobei in den mineralisierten Bereichen insgesamt 13.471 Mischproben generiert wurden, einschließlich 11.548 Mischproben für die Zone Central, 1.267 für die Zone Mid-Realm / South Mouth und 654 für die Zone Silica Ridge / Hamburger Hill.

6. Die Interpolation der Gehalte erfolgte mittels Ordinary Kriging (OK) unter Anwendung von 1,5-m-Mischproben (Blockgröße von 3 mal 3 mal 3 m).

7. Für die mineralisierten und nicht mineralisierten Zonen wurde eine Dichte von 2,74 g/cm³ angewendet.

8. Die Mineralressourcenschätzung wird als angedeutet oder vermutet kategorisiert und anhand der Datendichte, der Datenqualität, des Vertrauens in die geologische Interpretation und des Vertrauens in die Robustheit der Gehaltsinterpolation klassifiziert. Die angedeutete Kategorie wurde durch eine Suchellipse definiert, die sich 75 m entlang der Hauptachse, 35 m entlang der Nebenachse und 10 m vertikal erstreckt. Darüber hinaus waren mindestens 3 Bohrlöcher erforderlich, von denen 9 Proben gemeldet werden, wobei höchstens 3 Proben pro Bohrloch zulässig sind. Die vermutete Kategorie wurde anhand einer Suche von bis zu 120 m definiert, wobei mindestens 1 Probe pro Bohrloch von mindestens 2 Bohrlöchern erforderlich war.

9. Die hochgradige Deckelung, die durch eine statistische Analyse unterstützt wurde, wurde für jede Zone mit zusammengesetzten Daten abgeschlossen und mit 35 g/t Au für die Zone Central, keine Au-Deckelung für die Zone Mid Realm / South Mouth und mit 10,2 g/t Au für die Zone Silica Ridge / Hamburger Hill festgelegt.

10. Die Anzahl der Tonnen und Goldunzen wurde auf die nächsten Tausend gerundet. Etwaige Unstimmigkeiten in den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen. Der Metallgehalt ist in Feinunzen angegeben (Tonnen mal Gehalt (g/t) / 31,10348).

11. Der Autor ist sich keiner bekannten umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, eigentumsbezogenen, steuerbezogenen, soziopolitischen oder marketingbezogenen Probleme oder anderer relevanten Probleme bewusst, die die Mineralressourcenschätzung erheblich beeinflussen könnten.

12. Der Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 13. April 2026 und der Stichtag für die Datenbank der Bohrungen, die zur Erstellung dieser Mineralressourcenschätzung verwendet wurden, ist der 10. Februar 2026.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung 2024:

1. Die Mineralressourcenschätzung 2024 (MRE 2024) ist im technischen Bericht mit dem Titel The Preliminary Economic Assessment of the Getchell Gold Corp. Fondaway Canyon Project, Nevada, USA (PEA) enthalten, dessen Stichtag der 15. Januar 2025 ist. Die PEA wurde am 23. Januar 2025 bekannt gegeben, am 7. Februar 2025 eingereicht und ist auf SEDAR+ verfügbar.

2. Die PEA wurde von Forte Dynamics Inc. aus Fort Collins, Colorado (Forte Dynamics), als leitendem Berater gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Forte Dynamics war der Studienleiter für die Minenplanung, die Designparameter sowie die Betriebs- und Investitionskostenschätzungen. Die PEA wurde von Forte Analytical Inc. (metallurgische Studien, Prozessdesign, Prozessanlagen und Infrastruktur des Anlagenstandorts) und APEX Geoscience Ltd. (Mineralressourcenschätzung) unterstützt.

3. Die MRE 2024 wird mit einem niedrigeren Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au für das konzeptionelle Tagebauszenario und 1,75 g/t Au für das konzeptionelle Untertageabbauszenario gemeldet. Die niedrigeren Cutoff-Gehalte und die potenziellen Abbauszenarien wurden unter Anwendung folgender Parameter berechnet: Abbaukosten = 2,70 US$/t (Tagebau); G&A = 2,00 US$/t; Verarbeitungskosten = 15,00 US$/t; Gewinnungsraten = 92 %, Goldpreis = 1.950,00 US$/oz; Royalties = 1 %; und Mindestabbaubreiten = 1,5 m (Untertagebau), um die Anforderung zu erfüllen, dass die gemeldeten Mineralressourcen vernünftige Aussichten für einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau aufweisen.

4. Vollständige Einzelheiten zur MRE 2024 entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 10. September 2024 und der PEA.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

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(416) 230-6454

kmate@capitalmarketsadvisory.ca

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