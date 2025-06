Mineralressourcenschätzung der Goldvorkommen auf dem Projekt Barrambie

– Neometals Limited veröffentlicht eine Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Lagerstätte Ironclad im unternehmenseigenen Goldprojekt Barrambie.

– Die vermuteten Mineralressourcen belaufen sich laut Schätzung auf rund 250.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 1,6 g/t, das entspricht 13.000 Unzen Gold.

25. Juni 2025 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT) (Neometals oder das Unternehmen) gibt mit Freude die erste MRE für das Prospektionsgebiet Ironclad im Goldprojekt Barrambie (das Projekt Barrambie) in Westaustralien bekannt, an dem das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt.

Die MRE (siehe Tabelle 1) wurde erstellt, um die historischen, nicht-JORC-konformen Schätzungen zu untermauern. Die Erstellung erfolgte, wie in der kürzlich veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens zur Goldstrategie angeführt Alle Einzelheiten zur Goldstrategie des Unternehmens finden Sie in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 10. April 2025 mit dem Originaltitel Gold Strategy).

, im Einklang mit dem vorläufigen Zeitplan für das Juni-Quartal 2025. Die MRE bezieht sich auf die Mineralisierung im Nahbereich des historischen Untertagebaubetriebs Alle Einzelheiten zu den historischen Daten und Explorationsprogrammen der Unternehmen, die hier vor Neometals aktiv waren, finden Sie in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 23. September 2024 mit dem Originaltitel Barrambie Gold Exploration Target.

und basiert vorwiegend auf Bohrungen im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, RC) sowie Rotationsbohrungen mit Luftspülung (Rotary Air Blast, RAB), die in geringer Tiefe (im Allgemeinen weniger als 75 Meter tief) abgeteuft wurden.

Lagerstätte Kategorie Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt (g/t) Unzen Gold

Ironclad Vermutete R. 0,5 g/t 250.000 1,6 g/t 13.000

Tabelle 1: Schätzung der vermuteten Mineralressourcen bei Ironclad (Juni 2025)

Die MRE unterstützt die Strategie des Unternehmens, die vorsieht, das Prospektionsgebiet Ironclad wegen der Förderbarkeit der oberflächennahen Mineralisierung vorrangig für eine potenzielle Erschließung und einen Abbau in Betracht zu ziehen.

Als nächste Maßnahmen sind in der Lagerstätte Ironclad die Beurteilung des vor kurzem abgeschlossenen orientierten Diamantbohrprogramms (Ergebnisse sind noch ausständig), die Durchführung von Infill-Bohrungen sowie eine wirtschaftliche Erstbewertung vorgesehen. Außerdem laufen derzeit Planungen für erste Bohrungen in weiteren Zielzonen hoher Priorität auf einer Streichlänge von 40 km entlang der Grünsteinformation im Projekt Barrambie, zu denen die Ziele Mystery, Barrambie Ranges und Kismet zählen.

Chris Reed, Managing Director von Neometals, erläutert:

Diese erste MRE bestätigt uns in unserer Einschätzung des Förderpotenzials auf Ironclad für die nahe Zukunft. Wir werden uns auf Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen, Evaluierungsstudien und das Genehmigungsverfahren konzentrieren, um eine Entscheidung hinsichtlich des Abbaus im Rahmen eines Modells mit Steinbruch und Erzverkauf im nächsten Finanzjahr treffen zu können. Mit dieser MRE erfassen wir lediglich einen ersten Teilbereich einer Zone, die aus mehreren historischen Minen und Prospektionsgebieten entlang des 40 km langen Grünsteingürtels innerhalb unseres Goldprojekts Barrambie besteht. Angesichts der Tatsache, dass im Projekt Barrambie bisher kaum moderne Bohrverfahren zur Auffindung von Gold zum Einsatz gekommen sind, stellt diese MRE für die Lagerstätte Ironclad für uns erst den Beginn einer spannenden Reise dar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80135/Neometals_Barrambie_short_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Schätzung der vermuteten Ressourcen bei Ironclad; Planansicht der Geologie & Bohrungen (historische Daten und Daten aus 2025)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80135/Neometals_Barrambie_short_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: Schätzung der vermuteten Ressourcen bei Ironclad; Querschnittansicht der Geologie & Bohrungen (historische Daten und Daten aus 2025) Hinweis: Bereiche unterhalb des optimierten Grubenmodells wurden nicht klassifiziert und sind auch nicht in der MRE enthalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80135/Neometals_Barrambie_short_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3: Schätzung der vermuteten Ressourcen bei Ironclad; Längsschnittansicht der Geologie & Bohrungen (historische Daten und Daten aus 2025) Hinweis: Bereiche unterhalb des optimierten Grubenmodells wurden nicht klassifiziert und sind auch nicht in der MRE enthalten.

Für die MRE wurden insgesamt 239 RC-/RAB-Bohrlöcher verwendet, einschließlich 9 RC-Löcher zur Verifizierung mit abgewinkelter Bohrführung, die von Neometals im Februar 2025 abgeteuft wurden. Im Rahmen der historischen Bohrungen wurden Löcher mit senkrechter und abgewinkelter Bohrführung in variablen Abständen abgeteuft (senkrechte Löcher in einem Raster von ca. 5 x 5 m und abgewinkelte Löcher in einem Raster von annähernd 25 x 12 m bzw. 30 x 10 m, der von der Oberfläche ausgehend ab einer Tiefe von 50 m auf bis zu 40 x 20 m vergrößert wurde).

Die Schätzung wurde erstellt, um das historische Datenmaterial aus der Zeit vor dem JORC-Code zu verifizieren, das aus oberflächennahen Bohrungen im Nahbereich des alten Untertagebaubetriebs stammt. Alle Einzelheiten zu den historischen Daten finden Sie in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 23. September 2024 mit dem Originaltitel Barrambie Gold Exploration Target.

Ausläufer der Mineralisierung, die über das MRE-Gebiet hinausreichen, wurden noch nicht ausreichend anhand von Bohrungen evaluiert.

Die Goldmineralisierung tritt in zwei unterschiedlichen Ausprägungen und Lokalisierungen auf: in einem Bereich mit Trümmerzonen (der Schwerpunkt der historischen Exploration) innerhalb der Saprolithmineralisierung, der in der Tiefe und entlang des Streichens dann in eine annähernd tafelförmige, steil einfallende und nordwestwärts streichende Scherungs-/Erzgangzone übergeht.

Die Schätzung wurde unter Verwendung der Methode des gewöhnlichen Krigings innerhalb von Wireframes durchgeführt und repräsentiert die aktuellen geologischen Erkenntnisse. Die Klassifizierung vermutete Ressourcen (Inferred) spiegelt die hohe Abhängigkeit von historischen Daten und die Sensitivität des Auswertungs- und Modellierungsansatzes wider.

Über Barrambie

Das Projekt Barrambie beherbergt eine der hochgradigsten Titanlagerstätten der Welt und ist auch äußerst vielversprechend für eine Goldmineralisierung. Seit den 1990er Jahren hat nur sehr wenig Goldexploration auf dem 505 km2 großen Landbesitz von Neometals, der ungefähr 40 km Streichen des Barrambie Greenstone Belts umfasst, stattgefunden. Das Potenzial für eine hochgradige Goldmineralisierung wird durch mehrere historische Minenstandorte mit einem durchschnittlichen Produktionsgehalt von 24,8 g/t belegt. Basierend auf historischen Bohrdaten wurde ein Gold-Explorationsziel für das Projekt Barrambie von 8 Mio. t mit 1,3 g/t Au bis 10,5 Mio. t mit 2,3 g/t Au geschätzt (335.000 bis 775.000 oz). Ausführliche Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Neometals ASX vom 23. September 2024 mit dem Titel Barrambie Gold Exploration Target

Obwohl das Unternehmen in dieser Pressemitteilung eine MRE für das Prospektionsgebiet Ironclad veröffentlicht, sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen des Gold-Explorationsziels für das Projekt Barrambie vorgesehen.

VORSICHTSHINWEIS – EXPLORATIONSZIEL

Die sachkundige Person weist darauf hin, dass die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels konzeptioneller Natur sind und dass keine ausreichende Goldexploration durchgeführt wurde, um die Schätzung einer Goldmineralressource für das Projekt Barrambie (ungeachtet dieser MRE von Ironclad) zu untermauern, und dass es keine Gewissheit gibt, dass zukünftige Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden.

Die sachkundige Person weist ferner darauf hin, dass die Explorationsdaten, auf die sich dieses Explorationsziel stützt, auf Aktivitäten früherer Betreiber basieren und zuvor nicht gemäß dem JORC-Code oder einem seiner Vorgänger gemeldet wurden oder werden können, und die sachkundige Person ist der Ansicht, dass diese Daten indikativ und keine absoluten Messgrößen für das Vorhandensein einer Goldmineralisierung sind.

Neometals ist der Auffassung, dass das Projekt Barrambie Potenzial für mehrere Goldvorkommen aufweist und hat die Goldexploration erstmals seit über 20 Jahren fortgesetzt, um bestehende und neue Ziele zu erschließen und zu erweitern.

Ironclad ist ein fortgeschrittenes Ziel und Gegenstand einer Absichtserklärung aus dem Jahr 1988, die von einem früheren Explorationsunternehmen, Samson Exploration NL, eingereicht wurde und mehrere Minen zur Versorgung einer zentralen Verarbeitungsanlage in Barrambie vorsah. Weitere Informationen finden Sie im WAMEX-Bericht A30688. Diese WAMEX-Berichte können online unter geoview.dmp.wa.gov.au/GeoView unter Angabe der eindeutigen A-Nummer für jeden Bericht aufgerufen werden. Jeder WAMEX-Bericht enthält eine technische Erläuterung der durchgeführten Arbeiten und der erzielten Ergebnisse.

Genehmigt im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director.

Explorationsaktivitäten abgeschlossen

Die sachkundige Person weist darauf hin, dass bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Explorationsergebnisse aus historischen DEMIRS-WAMEX-Jahresberichten Department of Energy, Mines, Industry Regulation and Safety, Western Australia. WAMEX ist die Datenbank für den Western Australian Mineral Exploration Report.

früherer Betreiber stammen. Weitere Explorationen und Bewertungen können das Vertrauen in diese Ergebnisse gemäß den JORC-Standards von 2012 beeinträchtigen. Neometals oder seine sachkundige Person haben keine Informationen erhalten, die sie dazu veranlassen, die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der zuvor gemeldeten Bohrergebnisse und Arbeiten in Frage zu stellen.

Das Unternehmen hat eine Desktop-Bewertung der abgeschlossenen Arbeiten durchgeführt. Es hat die Ergebnisse jedoch nicht umfassend validiert und ist daher nicht so zu betrachten, als würde es diese Ergebnisse in vollem Umfang melden, übernehmen oder bestätigen.

Um die ASX-Börsenvorschrift 5.7 und die damit verbundene FAQ 36 (Bekanntmachungen über den Erwerb von Material – Explorationsergebnisse früherer Eigentümer) einzuhalten, werden Einzelheiten zu historischen Explorationsprogrammen von Unternehmen vor Neometals für die entsprechenden historischen Bohrabschnitte in den Pressemitteilungen von Neometals an der ASX gemeldet: (i) 23. September 2024, mit dem Titel Barrambie Gold Exploration Target; und (ii) 5. Februar 2025, mit dem Titel Maiden Gold Drilling Programme Commences at Barrambie Project, wie in JORC-Tabelle 1, Abschnitte 1 und 2, zusammengefasst, und verweisen auf die WAMEX-Berichtsnummer A. Diese WAMEX-Berichte können online unter geoview.dmp.wa.gov.au/GeoView abgerufen werden, wobei für jeden Bericht die eindeutige A-Nummer verwendet wird. Jeder WAMEX-Bericht enthält eine technische Erläuterung der abgeschlossenen Arbeiten und der erzielten Ergebnisse.

Im April 2024 wurden Stichproben und Schlitzproben an mehreren Prospektionsgebieten, historischen Abbaustätten und strukturellen Zielen entnommen, um historische Daten zu verifizieren und wenig erkundete Trends zu testen. Insgesamt wurden 43 Proben entnommen, deren Beschreibungen und Analyseergebnisse in Anhang 3 der Pressemitteilung von Neometals vom 23. September 2024 mit dem Titel Barrambie Gold Exploration Target aufgeführt sind. Diese Pressemitteilung enthält die detaillierte Grundlage für das Explorationsziel für das Goldprojekt Barrambie, einschließlich der Ergebnisse dieser Analysen und der historischen Daten, die in Bezug auf die relevanten historischen Bohrabschnitte zusammengestellt wurden.

Das erste Goldexplorationsbohrprogramm von Neometals im Projekt Barrambie konzentrierte sich vor allem auf das Prospektionsgebiet Ironclad, das sich im historischen Bergbauzentrum Sugarstone im Norden des Projekts Barrambie befindet. Insgesamt wurden neun Bohrlöcher über 918 m bei Ironclad und zwei Bohrlöcher über 126 m bei Mystery North, etwa 3 km weiter nördlich, abgeschlossen, wie in den Abbildungen 1 bis 3 und den Anhängen 1, 2 und 3 der Pressemitteilung von Neometals vom 20. März 2025 mit dem Titel Exploration Update – Barrambie Gold Assays beschrieben. Diese Pressemitteilung enthält weitere Einzelheiten zu den Explorationsaktivitäten von Neometals zur Meldung der Explorationsergebnisse im Zusammenhang mit dem Goldprojekt Barrambie.

Geplante Explorationsaktivitäten

Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und erfordern systematische Explorationsarbeiten über mehrere Jahre hinweg, um sie zu verifizieren und in zusätzliche Mineralressourcenschätzungen für das Projekt Barrambie umzuwandeln. Die ersten Explorationsarbeiten in der nächsten Laufzeit der Lizenz werden sich auf die Verifizierung und Erweiterung der historischen Daten konzentrieren, darunter:

– Zwillingsbohrungen zur Verifizierung der Lage und des Gehalts der in historischen Daten identifizierten Goldmineralisierung;

– Ausweitung der geochemischen Oberflächenprobenahmen, um sicherzustellen, dass wichtige strukturelle und lithologische Positionen angemessen abgedeckt sind;

– Analyse auf Gold und Pathfinder-Elemente, die mit großräumigen, orogenen Goldmineralisierungen in Verbindung stehen; und

– Folgebohrungen zur Erprobung vorrangiger Ziele.

ERKLÄRUNG DER SACHVERSTÄNIGEN PERSON

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse, Explorationsziele und Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen und Begleitdokumenten, die von Herrn Jeremy Peters zusammengestellt wurden, und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr Peters ist Direktor von Burnt Shirt Pty Ltd, einem Beratungsunternehmen für Geologie und Bergbauingenieurwesen, und verfügt über ausreichende Erfahrung in der Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Explorationsziele und Mineralressourcen in der archaischen orogenen Goldmineralisierung Westaustraliens, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe vom Dezember 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results zu gelten. Herr Peters stimmt der Aufnahme der Angaben in diesem Bericht auf der Grundlage dieser Informationen in der vorliegenden Form und im vorliegenden Zusammenhang zu.

Informationen zu den Explorationsergebnissen und Explorationszielen wurden in den folgenden früheren Pressemitteilungen von Neometals veröffentlicht. Herr Peters war die sachkundige Person für diese Pressemitteilungen. Kopien dieser Pressemitteilungen sind auf der Website des Unternehmens unter www.neometals.com.au/en/investors oder auf der Website der ASX unter www.asx.com.au verfügbar.

(i) 23. September 2024 mit dem Titel Barrambie Gold Exploration Target (Explorationsziel Barrambie Gold); (ii) 5. Februar 2025 mit dem Titel Maiden Gold Drilling Programme Commences at Barrambie Project (Erstes Goldbohrprogramm im Projekt Barrambie beginnt); und (iii) 20. März 2025 mit dem Titel Exploration Update – Barrambie Gold Assays (Explorationsupdate – Goldanalysen aus Barrambie).

Über Neometals Ltd

Das Ziel von Neometals ist es, durch die nachhaltige Produktion wichtiger und wertvoller Materialien, die für eine sauberere Zukunft unerlässlich sind, einen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen vermarktet ein Portfolio nachhaltiger Verarbeitungslösungen, mit denen wichtige Materialien aus hochwertigen Abfallströmen recycelt und/oder zurückgewonnen werden, und betreibt parallel dazu die Exploration und Erschließung eines umweltfreundlichen Bergbaubetriebs im Rahmen seines Goldprojekts Barrambie.

Das Portfolio der in der Entwicklung befindlichen Verarbeitungslösungen des Unternehmens umfasst:

· Lithium-Ionen-Batterie (LiB) Recyclingtechnologie (50 % NMT) – patentierte Technologie, die (über Primobius GmbH) gemeinsam mit dem 150 Jahre alten deutschen Anlagenbauer SMS group GmbH kommerzialisiert wird. Primobius liefert an Mercedes-Benz eine Recyclinganlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Jahr, die derzeit installiert und in Betrieb genommen wird.

· Lithiumchemikalien (70 % NMT) – Patentiertes ELi-Elektrolyseverfahren, das sich zu 30 % im Besitz von Mineral Resources Ltd. befindet, mit dem Ziel, Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgestein zu Betriebskosten im untersten Quartil zu produzieren. Erfolgreich abgeschlossene Testarbeiten im Pilotmaßstab und Planung der industriellen Validierung mit Finanzierungspartnern durch kontinuierliche Demonstrationsanlagenversuche mit dem Ziel eines Geschäftsmodells für die Lizenzierung von Technologien.

· Vanadiumgewinnung (100 % NMT) – Zum Patent angemeldetes hydrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus einem Nebenprodukt der Stahlerzeugung (Schlacke) zu Betriebskosten und einem CO2-Fußabdruck im untersten Quartil. Planung der Nutzung im Rahmen eines Geschäftsmodells für Technologielizenzen. Der Projektfinanzierungsprozess für die erste kommerzielle Anlage ist im Gange (86,1 % NMT).

Das restliche vorgelagerte Mineralien-Asset des Unternehmens weist zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten und Mineralressourcen auf:

· Gold bei Barrambie (100 % NMT) – historisches Gebiet mit hochgradigen Goldvorkommen aus den frühen 1900er Jahren, in dem bisher nur sehr begrenzte moderne Explorationen durchgeführt wurden. Erste Goldexplorationen haben das Potenzial für Goldfunde im Camp-Maßstab aufgezeigt. Im Jahr 2025 wird ein aktives Explorationsprogramm durchgeführt. Barrambie liegt in der Nähe einer Reihe von Goldprojekten im Camp-Maßstab mit bestehender Verarbeitungsinfrastruktur.

· Titan und Vanadium bei Barrambie (100 % NMT) – Die weltweit zweithochgradigste Titanlagerstätte in Hartgestein befindet sich zurzeit in einem Veräußerungsprozess.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80135/Neometals_Barrambie_short_DE_PRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Projekt Barrambie mit Lage, Konzessionsgebiet, Geologie und historischen Produktionszentren von Ironclad MRE.

Die vollständige Pressemitteilung in Englisch ist unter dem folgenden Link abrufbar:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02959937-6A1269868&v=04711220c3a57065317ba4efca4a3459a4e46882

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

