Mission Seniorenbetreuung – Ab sofort im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Ludwigsburg

Marbach am Neckar, den 25. Juli 2022 – Das Unternehmen Mission Seniorenbetreuung vermittelt ab sofort die Seniorenbetreuerin Frau Heike Reges. Und zwar im Kreis Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis.

„Fakt ist, immer mehr Angehörige können selbst nicht mehr die Betreuung eines geliebten Menschen auf sich nehmen, weil sie beruflich und/oder familiär zu stark eingespannt sind. In manchen Fällen wohnen sie auch zu weit weg“, so Sven Bergmann und Katja Jäschke, Gründer von Mission Seniorenbetreuung.

Frau Heike Reges kommt ein oder mehrmals in der Woche vorbei und entlastet Angehörige, die einen Senior in der Familie haben, der Hilfe im Alltag braucht. Jeweils für zwei oder mehr Stunden. Je nachdem, was genau gemacht werden muss.

Frau Reges betreut Senioren in ihren eigenen vier Wänden und macht all das, was eine Pflegekraft nicht leistet: Fahrdienste, Wäsche machen, Putzen und Aufräumen, Kochen, Begleitung bei Arztbesuchen, Einkaufen gehen, Hilfe beim Spazierengehen, Hilfe bei der Freizeitgestaltung und Gesellschaft leisten.

Frau Heike Reges bietet stundenweise Seniorenbetreuung an in:

Kreis Ludwigsburg:

Affalterbach, Asperg, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Gemmrigheim, Großbottwar, Hemmingen, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Löchgau, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, Markgröningen, Möglingen, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Remseck am Neckar, Sachsenheim, Schwieberdingen, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

Rems-Murr-Kreis:

Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Berglen, Burgstetten, Fellbach, Kernen im Remstal, Kirchberg an der Murr, Korb, Leutenbach, Oppenweiler, Rudersberg, Schwaikheim, Sulzbach an der Murr, Waiblingen, Weinstadt, Weissach im Tal, Winnenden

Über Mission Seniorenbetreuung:

Mission Seniorenbetreuung ist das erste Unternehmen, das ausschließlich Seniorenbetreuer vermittelt, die fließend Deutsch sprechen, die versichert sind, die Steuern zahlen, die vertrauenswürdig sind, die mobil sind und die verlässlich sind.

Mehr Informationen: https://mission-seniorenbetreuung.de

Pressekontaktdaten:

Frau Katja Jäschke

Telefon:

Email:

Web:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mission Seniorenbetreuung

Herr Sven Bergmann

Königstraße 26

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 157 80907032

web ..: https://mission-seniorenbetreuung.de

email : info@mission-seniorenbetreuung.de

