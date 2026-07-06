Mit 95 Jahren in Haft: Südkoreas Strafverfolgung eines religiösen Führers löst internationale Besorgnis aus

Renommierter Forscher bezeichnet die Situation als „Schandfleck für Südkoreas demokratische Glaubwürdigkeit“, da der Justizminister einem laufenden Verfahren vorweggreift

– Ein 95-Jähriger sitzt wegen Vorwürfen ohne Gewaltanwendung im Zusammenhang mit einer politischen Partei hinter Gittern

– Hochrangiger Beamter zitiert öffentlich die Heilige Schrift, um eine religiöse Minderheit zu verurteilen

– Inhaftierung verstößt angeblich gegen die UN-Mandela-Regeln und die Grundsätze der WGAD

SEOUL, Südkorea “ 6. Juli, 2026 “ Die internationale Kritik an der Inhaftierung und Strafverfolgung von Lee Man-hee, dem 95-jährigen Vorsitzenden der Shincheonji-Kirche Jesu, sowie an den jüngsten öffentlichen Äußerungen des südkoreanischen Justizministers Jeong Seong-ho nimmt zu.

Am 30. Juni gab Minister Jeong auf seinem Social-Media-Account bekannt, dass gegen den Vorsitzenden Lee während seiner Haft Anklage erhoben worden sei, und schrieb, dass „eine strenge strafrechtliche Bestrafung entsprechend seiner Verantwortung unvermeidlich ist“. Er schloss den Beitrag mit einem Zitat aus Matthäus 7,15: „Hütet euch vor falschen Propheten.“ Die Shincheonji-Kirche Jesu ist eine christliche Glaubensgemeinschaft, die 1984 in Südkorea gegründet wurde.

Dr. Massimo Introvigne, ein italienischer Religionssoziologe, hat in der Fachzeitschrift „Bitter Winter“, die sich mit Religionsfreiheit und Menschenrechten befasst, zwei Artikel zu dieser Situation veröffentlicht: den ersten am 24. Juni 2026, in dem er die Inhaftierung von Vorsitzender Lee zum Zeitpunkt seiner Festnahme kritisierte, und einen zweiten am 2. Juli 2026, in dem er detaillierte Kritik an den öffentlichen Äußerungen von Minister Jeong übte.

Inhaftierung des 95-jährigen Vorsitzenden: „Die Inhaftierung eines betagten religiösen Führers verstößt gegen internationale Standards“

Vorsitzender Lee wurde am 24. Juni unter anderem wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz in Gewahrsam genommen und am 30. Juni, während er sich noch in Haft befand, offiziell angeklagt. Die Ermittler werfen Lee vor, zwischen Juli 2021 und Januar 2024 die Aufnahme von rund 50.000 Shincheonji-Mitgliedern in die People Power Party (PPP) organisiert zu haben, um die Vorwahlen der Partei für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu beeinflussen.

Dr. Introvigne argumentierte, dass die Inhaftierung eines älteren religiösen Führers in einem Fall, der weder Gewalt noch andere schwere Straftaten beinhalte, nicht den Verhältnismäßigkeitsstandards entspreche, wie sie in den Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen (den „Mandela-Regeln“) sowie in den von der UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen formulierten Grundsätzen festgelegt sind.

Er stellte einen Zusammenhang zwischen diesem Fall und dem von Han Hak-ja her, der 83-jährigen Vorsitzenden der Vereinigungskirche (Familienverband für Weltfrieden und Vereinigung), die in einem anderen Fall in Haft saß, und warnte: „Dies ist kein Problem, das sich auf eine einzige religiöse Gruppe beschränkt – es zeichnet sich ein Muster ab, bei dem wiederholt Haftmaßnahmen gegen ältere religiöse Führer eingesetzt werden.“

Unmittelbar nach der Festnahme erklärte die Shincheonji-Kirche Jesu, dass „Vorsitzender Lee und die Kirche in jeder Phase der Ermittlungen, einschließlich der Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsmaßnahmen, uneingeschränkt kooperiert haben“, und bezeichnete die Festnahme als „im Grunde eine körperliche Bestrafung, die einem 95-jährigen Verdächtigen auferlegt wurde“.

Öffentliche Äußerungen des Justizministers, die sich gegen eine bestimmte Religion richten: „Ein Verstoß gegen die Neutralität des Staates“

Was Dr. Introvigne als besonders beunruhigend empfand, war der Zeitpunkt der Äußerung von Minister Jeong. Jeong forderte öffentlich „strenge strafrechtliche Sanktionen“ genau an dem Tag, an dem gegen den in Untersuchungshaft befindlichen Vorsitzenden Lee offiziell Anklage erhoben wurde. Introvigne merkte an, dass die öffentliche Forderung nach Bestrafung durch den für das Justiz- und Strafverfolgungssystem zuständigen Beamten zu Beginn eines Verfahrens die Gefahr birgt, als Vorverurteilung des Ausgangs wahrgenommen zu werden.

Dr. Introvigne wies zudem darauf hin, dass die Verwendung eines Bibelverses durch einen Amtsträger, der den Angeklagten in ein negatives Licht rücken könnte, im Widerspruch zum staatlichen Grundsatz der religiösen Neutralität stehen könnte. Da öffentliche Äußerungen eines amtierenden Justizministers wahrscheinlich nicht nur als persönliche Meinung, sondern faktisch als offizielle Position der Regierung verstanden werden, argumentierte er, dass solche Äußerungen weitaus größere Vorsicht erfordern.

Die zentrale Frage wird sein, ob Zwang ausgeübt wurde

Die rechtliche Frage, um die es in diesem Fall im Kern geht, ist nicht, dass Mitglieder einer politischen Partei beigetreten sind, sondern ob sie dazu gezwungen wurden. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, die Beweise deuteten auf eine organisierte Kampagne zur Zwangsanmeldung hin, während die Shincheonji-Kirche Jesu behauptet, die Mitglieder seien weder durch Gewalt noch durch Anweisungen dazu gezwungen worden.

Dr. Introvigne prognostizierte, dass der Ausgang des Verfahrens davon abhängen werde, welche Beweise und welche rechtlichen Argumente zum Nachweis der Nötigung herangezogen würden. Er argumentierte, dass „diese Anklagen die Gefahr bergen, gewöhnliches bürgerschaftliches Engagement zu kriminalisieren, nur weil die Betroffenen einer religiösen Minderheit angehören“, und fügte hinzu, dass „Shincheonji-Mitglieder wie alle anderen südkoreanischen Bürger das Recht haben, einer politischen Partei beizutreten und einen Kandidaten zu unterstützen“.

Dr. Introvigne erklärte, der Fall werde in internationalen Kreisen, die sich mit Religionsfreiheit befassen, nicht nur als Frage der Schuld oder Unschuld einer bestimmten Religionsgemeinschaft aufmerksam verfolgt, sondern auch als Test dafür, „ob ein demokratischer Staat dieselben Maßstäbe in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte auf Religionsgemeinschaften anwendet, die umstritten sind oder als Minderheiten eingestuft werden“.

Wenn Äußerungen hochrangiger Regierungsvertreter den Anschein erwecken, die Unabhängigkeit der Justiz, das Recht eines Angeklagten auf Verteidigung oder die politische Freiheit von Gläubigen zu beeinflussen, geht der Schaden über die Fairness eines einzelnen Falles hinaus – er kann das Vertrauen in das Bekenntnis des Staates zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten untergraben. Eine echte Demokratie, so sagte er, müsse Minderheitengruppen dieselben Verfahren und Rechte garantieren wie allen anderen auch.

Dr. Introvigne bezeichnete die Situation als „Schandfleck für Südkoreas demokratische Glaubwürdigkeit“ und sagte, dies sei „eine Angelegenheit, der die Welt Beachtung schenken sollte“.

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