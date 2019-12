Mit Bachata und kulturellem Austausch schneller Spanisch lernen

Die deutsch-dominikanische Sprachschule Instituto Intercultural del Caribe (IIC) feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsaktion auf ihre 2020-Spanischkurse.

Spanisch lernen mit Musik und Spaß

Am Samstag feierte das IIC sein Jubiläum mit einem großen Fest an seinem Institut in Sosúa. Der Gründer und Besitzer der Schule, Thomas Fritsch, ehrte insbesondere die beiden langjährigen Mitarbeiter Nena Hernandez und Susano Nuñez für ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Im Anschluss setzten die zahlreichen nationalen und internationalen Gäste gleich in die Praxis um, wofür das Institut steht: Sprachen lernen mit Spaß und kulturellem Austausch. Beim Karaoke übten sich die dominikanischen Studenten in deutschen Schlagern, während die Spanisch-Kursteilnehmer aus Europa und Nordamerika die Bachata-Hits von Romeo Santos schmetterten.

Programm 2020 bietet viel Lokalkolorit

Zum Jubiläum präsentiert die Schule in ihrem Spanischkurs-Programm 2020 etliche neue Kurse, vom einwöchigen Urlaubssprachkurs über lernintensive Einzeltrainings und mehrwöchige Studienaufenthalte bis zu Kombiprogrammen für Sportbegeisterte und Kulturinteressierte, um Land und Leute kennenzulernen.

Die Spanischintensivkurse des IIC sind in Deutschland in sieben Bundesländern für den Bildungsurlaub anerkannt, in den USA für sogenannte „academic credits“ durch die Seton Hill University in Pennsylvania.

Gute Vorsätze für 2020 werden belohnt

Für Kurzentschlossene bietet die Schule jetzt eine besondere Jubiläumsaktion: Wer zwischen dem 23. und 31. Dezember einen Spanischkurs für 2020 am IIC in der Dominikani¬schen Republik bucht, zahlt 25 Prozent weniger auf den Kurs und bekommt einen einwöchigen Tanzkurs gratis dazu. Informationen gibt es auf der Website http://iic-spanish.com; das neue Kursprogramm kann per E-Mail angefordert werden unter info@iic-spanish.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Frau Tanja Hölzer

La Puntilla 2 El Batey

57000 Sosua

Deutschland

fon ..: +18095713185

web ..: http://iic-spanish.com

email : t.hoelzer@iic-spanish.com

Das IIC ist die Spanischabteilung des deutsch-dominikanischen Sprach- und Kulturinstituts EDASE. Das Institut zählt zu den gröbten Veranstaltern von Spanisch-Fremdsprachenkursen in der Dominikanischen Republik und wird in Europa von namhaften Sprachreiseagenturen wie Enforex/donQuijote, ESL, Media Touristik und LAL-Sprachreisen vertre¬ten. Neben Spanischunterricht für Sprachreisende bietet das Institut über sein Schwesterinstitut Casa Goethe Deutsch- und Englischkurse für die lokale Bevölkerung an. Das Institut führt zwei Schulen, eine in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo, die andere im kleinen Badeort Sosua bei Puerto Plata an der Nordküste des Landes.

Pressekontakt:

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Frau Tanja Hölzer

La Puntilla 2 El Batey

57000 Sosua

fon ..: +18095713185

web ..: http://iic-spanish.com

email : t.hoelzer@iic-spanish.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Cartier veröffentlicht NI 43-101-konformen Fachbericht zur ersten Mineralressourcenschätzung für den Zentralen Goldkorridor im Konzessionsgebiet Chimo Mine auf SEDAR Standortanmietung und -vermietung mit FRAMELESS MEDIA