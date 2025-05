Mit Charme, Kreativität und Freude erproben angehende Verwaltungsfachangestellte ihren Arbeitsalltag

Umschüler*innen des BFW Leipzig haben die Möglichkeit in einer Lernbehörde ihre Fähigkeiten zu erproben. So auch die Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung.

Was für ein mitreißendes Erlebnis – so macht Lernen wirklich Freude! Wie jedes Jahr, kurz vor der betrieblichen Lernphase, versammelt sich die Lernbehörde der fiktiven „Gemeinde Auensee“ der Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung (m/w/d), um das erlernte Wissen live in einer Gemeinderatssitzung auf die Probe zu stellen. Auch am 21.05.2025 wurde wieder deutlich: Lernen kann spannend und unterhaltsam sein!

Rund 30 Gäste, darunter engagierte Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Personalberater*innen im Reha-Management, ließen sich von den 16 Teilnehmer*innen, die in der Rolle der Gemeinderäte auftraten, auf eine spannende Reise durch die Welt der kommunalen Verwaltung mitnehmen. Der Tag begann natürlich mit einem wichtigen Thema: der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Sorgfältig wurde diese geprüft und die Tagesordnung einstimmig genehmigt.

Dann ging es gleich mit etwas Erfreulichem weiter und zwar der offiziellen Gratulation zu einer Eheschließung. Die Stimmung war herzlich und festlich.

Plötzlich aber brach Unruhe aus! Ein Gemeindemitglied, in diesem Fall eine Tierschützerin, betrat den Saal und beschwerte sich lautstark über ihren vermeintlichen Ausschluss bzw. die angeblichen Schwierigkeiten mit der Teilnahme an der Sitzung. Sie vermutete hinter dem Vorgehen ihr Engagement für die ornithologische Schutzarbeit an der Auenseer Urwaldstelze. Natürlich war diese unerwartete Störung Teil des Plans – eine Übungsszene, die den Alltag in der Verwaltung realistisch widerspiegeln sollte.

Die angehenden Verwaltungsfachangestellten ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und meisterten die Situation souverän. Mit professionellem Auftreten und klarem Kopf lenkten sie das Geschehen zurück auf die Tagesordnung.

Es ging nahtlos weiter mit den geplanten Themen. Von der Erörterung zur „Änderung der Marktsatzung“ über die rechtlichen Möglichkeiten bei einer nicht ordnungsgemäßen Endreinigung der Marktstände bis hin zur „Namensführung Bad Auensee“ und den damit verbundenen kommunalrechtlichen Fragen, wie den „Kommunalabgaben im Zusammenhang mit der Namensänderung“, war alles vertreten. Auch die gewerberechtliche Einordnung eines Flohmarktes stand auf dem Programm, ebenso wie eine Wortmeldung und die Beschlussfassung zum „Verzicht auf Strafanzeigen durch die Verkehrsbetriebe bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne Fahrschein“. Ergänzt wurde das Ganze durch die Vorstellung eines neuen Marketingkonzepts für die Gemeinde Auensee sowie eine rechtliche Erörterung und Beschlussfassung im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit gegenüber einer fiktiven Firma.

Die Aufgaben in der Lernbehörde und die fiktive Gemeinderatssitzung dienen dazu, das erlernte Fachwissen zu festigen und praktisch anzuwenden – eine essenzielle Vorbereitung auf die betriebliche Lernphase die nunmehr ansteht.

Im Rahmen der Lernbehörde und in Vorbereitung auf die stattgefundene Sitzung hat die Klasse VFA 24/2 zudem ein beeindruckendes Amtsblatt sowie Marketingflyer für den geplanten Triathlon gestaltet. Die Teilnehmenden der Umschulung haben in vollkommener Eigenregie die Versammlung geplant, organisiert und vorbereitet.

Wir möchten allen Teilnehmenden herzlich für ihr Engagement, ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen danken. Für ihre berufliche Zukunft wünschen wir ihnen alles erdenklich Gute und viel Erfolg! Ebenso gilt unser Dank den engagierten Ausbilderinnen und Ausbildern sowie allen Unterstützenden, die die kaufmännischen Berufe im BFW Leipzig voranbringen und vielen Menschen eine zweite Chance auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen.

Was genau ist die Lernbehörde „Gemeinde Auensee“?

Die Gemeinde Auensee ist mehr als nur ein Ausbildungsort – sie ist eine fiktive Lernumgebung, in der angehende Verwaltungsfachangestellte tief in die Praxis der Kommunalverwaltung eintauchen können.

Innerhalb von 4 Wochen durchlaufen sie 4 verschiedene Dezernate und übernehmen reale Aufgaben, die in einer echten Kommune anfallen. Von Bürgergesprächen bis hin zur Erstellung von Bescheiden. Zentraler Bestandteil ist ebenfalls die hier beschriebene (fiktive) Gemeinderatssitzung. In dieser praxisnahen Simulation übernehmen die Teilnehmenden die komplette Organisation und Durchführung einer Gemeinderatssitzung, von der Erstellung der Einladung und der Ausarbeitung von Vorträgen bis hin zur Moderation der Sitzung selbst.

Die realitätsnahe Simulation mit Ausbildern und anderen Teilnehmenden als Bürger bereitet die Teilnehmenden optimal auf die Herausforderungen der mündlichen Abschlussprüfung vor. In Rollenspielen werden Kommunikationsfähigkeit und Bürgerfreundlichkeit geübt – Kompetenzen, die in der Kommunalverwaltung unverzichtbar sind.

Seit 35 Jahren ist das Berufsförderungswerk Leipzig als Spezialist auf dem Gebiet Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) tätig. Hier werden Menschen ausgebildet und bedarfsorientiert unterstützt, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben scheiden mussten. Mit individuellen Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen werden neue Möglichkeiten für den Weg zurück ins Arbeitsleben angeboten. Die Angebote als überregionaler Dienstleister auf den Gebieten Beratung, Diagnostik und Assessment, Qualifizierung, Prävention und Rehabilitation stehen neben der Hauptstelle in Leipzig auch in der Außenstelle in Chemnitz zur Verfügung. Die beruflichen Trainingszentren (BTZ am BFW) in Leipzig und Chemnitz, ergänzen das Angebot speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger Beitrag nicht nur um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, sondern diese tragen auch durch die Orientierung am Arbeitsmarkt zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wirtschaft bei.

Darüber hinaus bietet das BFW Leipzig verschiedene Fortbildungsangebote für Unternehmen an. Hierbei werden die Wünsche von Industrie und Wirtschaft nach bedarfsgerecht ausgebildeten Arbeitskräften berücksichtigt. Auf Wunsch werden die Fachkräfte arbeitsplatzbezogen, berufsbegleitend und individuell geschult.



