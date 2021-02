Mit dem Digital Logbook von Schneider Electric auf Wartungstour

Skalierbare Lösung unterstützt bei der Präventiven Wartung

Ungeplante Wartungsarbeiten können hohe Kosen verursachen. Neben Produktionsausfällen und Störung von globalen Lieferketten verkürzen Maschinenausfälle auch die Lebenszeit von Anlagen und schlagen sich so doppelt negativ in der Bilanz nieder. Wie kann eine Wartungsstrategie aussehen, die hier vorsorglich Ausfälle vermeidet? Es gilt, das richtige Maß zu finden, denn Wartung besteht aus einer korrektiven und einer präventiven Komponente: einerseits also Arbeiten, die nach einem Ausfall anstehen, andererseits Arbeiten, die vor einem Ausfall durchgeführt werden. Kosten für korrigierende Maßnahmen können sehr hoch sein, jedoch durch vorbeugende Wartung gesenkt werden. Aber je öfter vorbeugende Maßnahmen vorgenommen werden, umso höher sind wiederum die Kosten dafür. Die Wahl der richtigen Wartungshäufigkeit und des richtigen Zeitplans kann knifflig sein und es gibt keine richtige Antwort. Mit dem Digital Logbook hat Schneider Electric eine skalierbare Lösung für die Präventive Wartung entwickelt.

Lesen Sie hier, wie das Digital Logbook ihre Wartungsstrategie unterstützt: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/on-maintenance-tour-with-digital-logbook.jsp

Über den Schneider Electric Solution Insights Blog

Im Solution Insights Blog von Schneider Electric finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric.

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

