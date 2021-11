Mit dem Lehrgang Online-Shop Manager zum E-Commerce-Experten werden

Mit dem E-Commerce-Lehrgang Onlineshop-Manager (ECA) schafft die eCommerce Akademie einen neuen Standard bei der Ausbildung von heutigen E-Commerce-Experten.

Als Online-Shop Manager am Puls der Zeit: E-Commerce-Lehrgang

Im Digital Business zählt der Online-Handel zu den wichtigsten Trends der heutigen Zeit. Die Anzahl der verschiedenen Shopsysteme ist groß und der Internethandel wächst stetig. Jobs im E-Commerce bieten damit sehr gute Zukunftsperspektiven.

E-Commerce Lehrgang Schwerpunkte: Einen erfolgreichen Online-Shop aufbauen



Durch die Kombination von E-Commerce-Fachwissen mit Best Practices aus dem Online Marketing- und Organisationsumfeld erhalten die Teilnehmer des Lehrgangs innerhalb kurzer Zeit das gesamte Rüstzeug, um erfolgreich einen Online-Shop aufbauen und führen zu können.

Schwerpunkte der E-Commerce-Weiterbildung sind User Experience Management, Content Commerce sowie E-Commerce-Sortimentsmanagement. Verschiedene Checklisten und E-Commerce-Tools sind im Lehrgang kostenlos inklusive.

E-Commerce-Lehrgangs-Inhalte & Module

Der Lehrgang Onlineshop-Manager (ECA) besteht aus vier Basis-Modulen und drei Vertiefungs-Modulen. Die Basis-Module werden als Online-Module belegt und sind je Modul mit ca. vier Stunden angesetzt. Die Vertiefungs-Module können entweder ebenfalls als Online-Module belegt werden oder als Offline-Module an einem der eCommerce Akademie Seminarcenter.

Inhalte Onlineshop-Manager (ECA) Basis-Module (Online-Module):

* E-Commerce & E-Business Grundlagen

* E-Commerce Strategie & Konzeption

* Webanalyse & E-Commerce Intelligence

* Online Marketing & Growth Hacking

Inhalte Onlineshop-Manager (ECA) Vertiefungs-Module (Online- oder Offline-Module):

* Usability & UI Entwicklung

* Content Commerce

* E-Commerce Sortimentsmanagement

Die durchschnittliche Lehrgangsdauer beträgt in der Regel 5-9 Wochen. Der Start in den Lehrgang Onlineshop-Manager (ECA) ist jeweils zu Monatsbeginn möglich.

Die Betreuung während der Weiterbildung findet durch einen persönlichen E-Commerce-Coach statt. Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat Onlineshop-Manager (ECA), welches Sie als E-Commerce-Experte auszeichnet.

