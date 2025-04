Mit dem Tallbike von München nach Peking

13.000 Kilometer zugunsten der Deutschen Krebshilfe

Bonn (fei) – Am 1. Mai 2025 um 10.00 Uhr brechen die Freunde Tommaso Weller (23) und Jakob Wall (24) vom Münchener Odeonsplatz zu ihrer 13.000 Kilometer langen „Tallbike Against Cancer-Tour“ nach Peking auf, um Spenden für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln. Tommaso fährt auf seinem selbstgebauten Tallbike, Jakob mit einem normalen Mountain-Bike. Ziel ist es, eine Spendensumme von 13.000 Euro zu erreichen – einen Euro für jeden gefahrenen Kilometer.

Seit Langem hegen die beiden Freunde den Wunsch, ihre große Leidenschaft – das Bikepacking, eine Mischung aus Radfahren, Abenteuer und Minimalismus – in den Dienst einer guten Sache zu stellen. Ihre Wahl fiel auf die Deutsche Krebshilfe, die sich seit über 50 Jahren als Bürgerbewegung für Krebspatientinnen und -patienten einsetzt mit dem Ziel, Heilungschancen für alle Betroffenen zu ermöglichen.

„Das großartige Engagement von Tommaso und Jakob zugunsten der Deutschen Krebshilfe ist überwältigend. Wir haben den größten Respekt davor, dass die beiden jungen Biker sich der Herausforderung einer 13.000 Kilometer langen Tour von München nach Peking stellen. Es erfüllt mich darüber hinaus mit großer Freude, zu sehen, wie die Vision Mildred Scheels weiterlebt und sich Menschen im ganzen Land für Betroffene engagieren“, sagt Dr. Franz Kohlhuber, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.

Der frühe Tod des Onkels

Ausschlaggebend für die Entscheidung der beiden Biker, Spenden für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln, war die Erfahrung mit der Krankheit Krebs in Tommasos Familie: Christian, der Bruder von Tommasos Mutter, verstarb im Alter von nur 13 Jahren an Leukämie. Der Onkel, den Tommaso nie kennenlernen durfte, war ein leidenschaftlicher Bastler und Tüftler – genauso wie Tommaso heute. „Ich habe mich häufig gefragt, was mein verstorbener Onkel aus seinem Leben gemacht hätte, wenn er nicht an Krebs erkrankt wäre. Seine Krankheit und sein früher Tod sind für meine gesamte Familie unendlich traurig gewesen“, sagt Tommaso Weller. „Diese tragische Geschichte hat mich inspiriert, mein eigenes Leben „voller“ zu leben und mich für die Deutsche Krebshilfe zu engagieren.“

Die beiden Bikepacker wollen die chinesische Hauptstadt in 120 Tagen erreichen. Tommaso hat sein Tallbike selbst entworfen und mit dem Fahrradingenieur Ralf Holleis gebaut sowie mit allen wichtigen Details ausgestattet, um die 13.000 Kilometer lange Reise über den halben Erdball erfolgreich zu meistern. Von München aus biken Tommaso und Jakob durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Russland, Kasachstan, durch die Mongolei bis in die chinesische Hauptstadt Peking, wo sie Ende August eintreffen möchten.

Tourstart „Tallbike Against Cancer“

Sonntag, 1. Mai 2025, Odeonsplatz, 80539 München, Treffpunkt: 9:30 Uhr, Start: 10:00 Uhr.

_Hier geht es direkt zur „Tallbike Against Cancer“- Spendenaktion._

Über die Deutsche Krebshilfe

Die Deutsche Krebshilfe wurde vor über 50 Jahren – am 25. September 1974 – von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist ebenfalls Mitinitiator des Nationalen Krebsplans sowie Partner der „Nationalen Dekade gegen Krebs“. Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung – unter anderem der Krebsforschung – in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: www.krebshilfe.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Krebshilfe

Frau Charlotte Weiß

Buschstr. 32

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 0228-7299096

web ..: https://www.krebshilfe.de/

email : presse@krebshilfe.de

Die Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation. Ihr Ziel ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Die Deutsche Krebshilfe fördert Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe.

Pressekontakt:

Deutsche Krebshilfe

Frau Charlotte Weiß

Buschstr. 32

53113 Bonn

fon ..: 0228-7299096

email : presse@krebshilfe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frag Paula: Endo Health unterstützt PCOS-Betroffene mit innovativer App Kfz-Service Dessau: für jedes Problem die richtige Lösung