Mit der Cybus Connectware App für ctrlX AUTOMATION ist ab sofort fabrikweite Vernetzung möglich

Fabrikweite Vernetzung bei jeder Shopfloor- und Systemarchitektur

Die Industrial IoT Edge Software Cybus Connectware ist ab sofort für Kunden der Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth im ctrlX Store erhältlich. Cybus Connectware stellt den vollumfänglichen und automatisierbaren Datenfluss zwischen Shopfloor und IT her und ergänzt damit die modulare Steuerungsplattform ctrlX CORE um wertvolle System- und Geräte-Konnektivität.

Die Kollaboration zwischen IT und OT beschleunigt den kulturellen Wandel in der Fertigungs- und Produktionsindustrie auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Sowohl Bosch Rexroth als auch Cybus haben OT/IT Kollaboration frühzeitig als Innovationstreiber erkannt und verfolgen die gemeinsame Mission, Grenzen zwischen OT und IT aufzuheben.

„Der Grad der Automatisierung schreitet in allen Branchen stetig voran. Das erfordert Lösungen, die die Vernetzung mit verschiedensten Systemen ermöglichen und sich nahtlos in die bereits bestehende digitale Infrastruktur einfügen. In Cybus Connectware sehen wir die Software, mit der diese Offenheit und Flexibilität vorangetrieben wird. Darum freuen wir uns, dass Cybus auf unserer Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION vertreten ist“, begrüßt Hans Michael Krause, Director Product Management ctrlX World, den neuen Partner Cybus.

Fabrikweite Vernetzung bei jeder Shopfloor- und Systemarchitektur

Das Zusammenspiel der modularen Steuerungsplattform ctrlX CORE und Cybus Connectware schafft eine einzigartige Infrastruktur zur fabrikweiten Vernetzung: Während die leistungsfähige Steuerungsplattform ctrlX CORE mühelos Maschinen und standardisiert Shopfloor Assets anbindet, aggregiert Connectware die gesammelten Daten und übermittelt sie standardisiert und nahezu in Echtzeit an jegliche Systeme, Clouds, Datenbanken oder Applikationen.

„Um fabrikweite Vernetzung zu erreichen, realisieren Fabrikbetreiber sehr individuelle Digitalisierungsprojekte, bei denen nicht skalierbare Insellösungen entstehen können. Wird die kommunikationsfähige ctrlX CORE für OT Vernetzung durch die skalierbare Cybus Connectware für die IT Vernetzung ergänzt, erreichen Fabriken die fabrikweite Vernetzung mühelos und bleiben gleichzeitig unabhängig und offen für andere Module und Anwendungen“, erklärt Peter Sorowka, CEO bei Cybus.

Installation über die Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION

CtrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth ist eine Automatisierungsplattform. Sie ermöglicht die Installation von Apps zur Fabrikvernetzung. Kunden der Plattform können sich Cybus Connectware als App ab sofort über ctrlX AUTOMATION im ctrlX Store unter https://www.ctrlx-automation.com herunterladen.

Cybus GmbH: Dateninfrastruktur für die vernetzte Fabrik

Cybus ist ein 2015 gegründeter Spezialist für Dateninfrastruktur in Smart Factories aus Deutschland. Mit seiner Software Cybus Connectware stellt Cybus den vollumfänglichen und automatisierbaren Datenfluss zwischen Shopfloor und IT sicher. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://www.cybus.io.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cybus GmbH

Frau Lara Ludwigs

Osterstraße 124

20255 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 22 85 86 85 13

web ..: https://www.cybus.io

email : presse@cybus.io

.



Pressekontakt:

Cybus GmbH

Frau Lara Ludwigs

Osterstraße 124

20255 Hamburg

fon ..: +49 40 22 85 86 85 13

web ..: https://www.cybus.io

email : presse@cybus.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Galerie Smaltlight auf der Kunstmesse Art International Zurich 2021