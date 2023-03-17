Mit der KfW-40-QNG-Investmentimmobilie zum Eigenkapital für das Familienheim

Viele Privatanleger wollen ihr Kapital heute arbeiten lassen, zugleich aber in einigen Jahren ein Eigenheim kaufen. Rocket House Immobilien hat einen Ansatz entwickelt, der beides verbindet.

Der Wunsch nach Wohneigentum ist für viele Familien ungebrochen. Gleichzeitig entwickelt sich der Markt üblicherweise so, dass sich Kaufgelegenheiten nicht planen lassen. Wer heute liquide ist, steht deshalb häufig vor einer praktischen Frage: Kapital ungenutzt auf dem Konto lassen, bis irgendwann das passende Eigenheim auftaucht – oder mit einer Kapitalanlageimmobilie bereits jetzt Vermögen aufbauen und später flexibel in das Familienheim wechseln? Im Mittelpunkt steht eine vermietete Neubauimmobilie im Standard KfW-Effizienzhaus 40 mit QNG-Nachweis. KfW-40 beschreibt den energetischen Standard eines Gebäudes, das mit einem deutlich geringeren Energiebedarf betrieben werden soll als ein Referenzneubau. Der QNG-Nachweis – das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude – geht darüber hinaus: Er bewertet Nachhaltigkeit auch über Kriterien entlang des Gebäude-Lebenszyklus, über Aspekte wie Komfort, Barrierefreiheit und Sicherheit sowie über ökonomische Merkmale der Gebäudelogik. Für Vermieter ist das ein Qualitätsprofil, das sich in Betriebskosten, Vermietbarkeit und späterer Marktgängigkeit niederschlagen kann.

„Viele Familien denken beim Eigenheim in Zeiträumen von fünf bis zehn Jahren“, sagt Markus Schmidt, Gründer von Rocket House Immobilien (https://www.rocket-house.de). „Das ist lang genug, um heute bereits eine Kapitalanlage aufzubauen, aber kurz genug, um von Anfang an einen Exit mitzudenken.“ In der von Rocket House strukturierten Strategie wird die Investmentimmobilie so gewählt und kalkuliert, dass sie über die Haltedauer Vermögen aufbaut und nach Ablauf der Spekulationsfrist (in der Regel zehn Jahre) verkauft werden kann, um den Erlös als Eigenkapital in den Eigenheimkauf zu überführen. Der Kauf des Familienheims wird damit nicht auf das „Sparen bis zum Stichtag“ reduziert, sondern auf einen geplanten Vermögensbaustein gestützt, der während der Zeit bereits laufend wirkt. Rocket House Immobilien ist bei diesem Projekt Ansprechpartner für Investoren. Markus Schmidt begleitet Interessenten bei der Prüfung der Kennzahlen, bei der Einordnung der Vermietungsannahmen und bei der Strukturierung des Investments entlang der eigenen Steuer- und Vermögenssituation.

Die Wirkung entsteht aus drei Komponenten: Vermietung, Finanzierung und steuerlicher Abschreibung. „Ein gutes Investment beginnt nicht mit der Frage, wie viel Steuern man spart, sondern ob die Immobilie sich im Vermietungsmarkt behauptet“, so Schmidt. „Wenn Standort und Mieteinnahmen tragen, kann die Abschreibung in der Aufbauphase sehr viel Liquidität freisetzen.“ Gerade bei KfW-40-QNG-Neubauten können Mieteinnahmen auf ein modernes Objekt mit planbarer Bewirtschaftung treffen. Parallel wirken steuerliche Mechaniken, die für einkommensteuerpflichtige Anleger entscheidend sein können: die degressive AfA mit fünf Prozent sowie – bei Erfüllung der Voraussetzungen – die Sonderabschreibung nach § 7b EStG mit fünf Prozent jährlich über vier Jahre. In der Kombination steigen die Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren deutlich an. Das kann die Steuerlast senken und Liquidität freisetzen, die nicht konsumiert werden muss, sondern in Tilgung, Rücklagen oder Vermögensaufbau fließen kann. Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktion: Monat für Monat wird die Lücke zwischen Wert und Restschuld größer, sodass Mieter und Finanzamt weitere Eigenmittel für den späteren Immobilienkauf für den Eigentümer ansparen.

Ein wesentlicher Baustein ist zudem der positive Cashflow. Wer eine Immobilie so strukturiert, dass nach Miete, Finanzierung, Bewirtschaftung und Rücklagen ein Überschuss verbleibt, schafft nicht nur laufende Entlastung, sondern verbessert häufig auch die eigene Finanzierungsposition. „Für Banken ist nachvollziehbar, wenn jemand nicht nur Eigentum besitzt, sondern mit einer Immobilie bereits einen soliden Finanzierungsverlauf nachweisen kann“, sagt Schmidt. „Ein positiver Cashflow und ein stabiler Track Record aus einer laufenden Immobilienfinanzierung sind in Gesprächen über ein späteres Eigenheim kein Nachteil – im Gegenteil.“ Die Strategie bleibt dabei bewusst flexibel für den Fall, dass das Eigenheim früher gekauft wird als ursprünglich geplant. Wenn sich beispielsweise nach fünf oder sechs Jahren die passende Immobilie findet, muss die Investmentimmobilie nicht zwangsläufig sofort verkauft werden. In solchen Konstellationen kann – je nach Beleihungsgrenze und bankindividueller Bewertung – häufig ein Nachrangdarlehen in Betracht kommen, mit dem sich ein zusätzlicher Beleihungsspielraum erschließen lässt. Praxisüblich liegt dieser Spielraum oft im Bereich von zehn bis 20 Prozent des Immobilienwerts, wobei die konkrete Höhe von Restschuld, Objektbewertung, Bonität und der jeweiligen Bankpolitik abhängt. Der Effekt: Eigenkapital für den Eigenheimkauf kann gestärkt werden, ohne den Investmentbaustein voreilig aufzulösen.

„Entscheidend ist, dass man das Investment von Anfang an nicht als Endpunkt versteht“, betont Schmidt. „Wie bei Wertpapieren sollte man die Verkaufsoptionen mitdenken: Wer könnte später Käufer sein, wie marktgängig bleibt das Objekt, und wie sieht die Rechnung nach Steuern und Kosten aus?“ Wer diese Perspektive früh einnimmt, richtet Auswahl und Struktur an einer einfachen Leitfrage aus: Kann die Immobilie über Jahre stabil vermietet werden – und lässt sie sich später gut veräußern, wenn das Eigenheim ansteht? Rocket House Immobilien begleitet Privatanleger bundesweit bei der Strukturierung solcher Strategien. Dabei steht nicht die Einzelimmobilie im Vordergrund, sondern der Ablaufplan: Einstieg, Haltedauer, steuerliche Wirkung in der Aufbauphase, Finanzierungspuffer und Exit-Option. „Familien brauchen Verlässlichkeit, aber auch Beweglichkeit“, so Markus Schmidt. „Eine gut strukturierte KfW-40-QNG-Kapitalanlage kann beides liefern: laufende Wirkung heute und ein geplantes Eigenkapital-Fenster für das Eigenheim von morgen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rocket House Immobilien

Herr Markus Schmidt

Holbeinstraße 37

41063 Mönchengladbach

Deutschland

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Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 0170 5200599

web ..: https://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

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