  • Mit der strategischen Übernahme von Xynthor AI baut 31 Concept seine Führungsposition im Bereich der nächsten Generation von DPI (Deep Packet Intelligence) aus

    Die Übernahme stärkt die Deep-Packet-Intelligence-Plattform von 31 Concept mit revolutionärer KI-nativer Technologie zur Verhinderung von Datenverlusten.

    Dubai, VAE / Access Newswire / 29. September 2025 / 31 Concept (31C), ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger, führender Cybersicherheitsinnovator, gab heute die strategische Übernahme von Xynthor AI Software Inc. bekannt. Das kanadische Unternehmen ist Pionier im Bereich KI-nativer Lösungen zur Verhinderung von Datenverlusten (DLP). Diese Übernahme stärkt das Engagement von 31 Concept für die Weiterentwicklung von Deep Packet Intelligence (DPI) sowie für die Unternehmens- und Datensicherheit in einer KI-zentrierten Welt.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81193/31Concept_2909DE_PRCOM.001.png

    31 Concept & Xynthor

    Durch die Integration von Xynthors DLP for AI Era mit der DPI-Expertise von 31C wird die kombinierte Plattform die umfassendste KI-bezogene Sicherheitslösung auf dem Markt bieten. Dieser Schritt entspricht dem wachsenden Bedarf an Sicherheitssystemen, die moderne KI-gesteuerte Arbeitsabläufe bewältigen können.

    Warum das wichtig ist

    Der Aufstieg generativer KI-Tools wie ChatGPT und Claude hat die Fähigkeiten traditioneller DLP-Systeme, die für strukturierte Daten und statische Regeln entwickelt wurden, überholt. Aufsehenerregende Vorfälle, darunter die versehentliche Weitergabe von proprietärem Quellcode durch Samsung-Ingenieure, die ChatGPT nutzten, unterstreichen die Dringlichkeit von KI-spezifischen Sicherheitsvorkehrungen.

    Misha Hanin, der CEO von 31C, betont: Die Konvergenz von KI und Cybersicherheit ist der bedeutendste Paradigmenwechsel, den unsere Branche je erlebt hat. Mit herkömmlichen Methoden lassen sich die dynamischen, kontextbezogenen Datenflüsse der heutigen KI-Umgebungen nicht mehr bewältigen. Mit dieser Übernahme sind wir Vorreiter einer völlig neuen Kategorie von KI-nativen Sicherheitslösungen.

    Die bahnbrechende Technologie von Xynthor

    Xynthor bietet mehrere einzigartige Alleinstellungsmerkmale:

    AI Data Guardian: Verhindert mithilfe von NLP-gesteuerter Erkennung, dass sensible Informationen das Unternehmen verlassen.

    Air-Gapped-Architektur: Die Analyse bleibt innerhalb der Umgebung des Kunden, sodass Datenschutz und Compliance gewährleistet sind.

    Kontextbezogene Intelligenz: Reduziert Fehlalarme durch KI-gesteuerte Klassifizierung und Verhaltensanalyse.

    Privater LLM-Schutz: Ermöglicht die sichere Nutzung interner großer Sprachmodelle ohne Offenlegung nach außen.

    Nahtlose Integration: Funktioniert mit der bestehenden Infrastruktur und unterstützt gleichzeitig gesetzliche Bestimmungen wie HIPAA und die DSGVO.

    Umfassende Plattform für das KI-Zeitalter

    Die integrierte Plattform erweitert DPI um Echtzeit-Richtlinienmanagement, adaptive Bedrohungserkennung und Verhaltensanalytik. Außerdem optimiert sie die Compliance mit DSGVO, HIPAA, PCI DSS und kommenden KI-Governance-Standards.

    Boris Heismann, CTO von 31C, erklärte: Wir reagieren nicht nur auf aktuelle Bedürfnisse, sondern antizipieren auch die Herausforderungen von morgen. Die Kombination von DPI mit KI-nativem DLP schafft eine zukunftsfähige Sicherheitsplattform.

    Strategische Auswirkungen

    Die weltweiten Kosten für Datenverstöße belaufen sich im Durchschnitt auf über 4 Mio. $ pro Vorfall und die durch KI verursachten Risiken nehmen weiter zu. Durch die Vereinigung von DPI und KI-nativem DLP positioniert sich 31C als weltweit führendes Unternehmen, das in der Lage ist, diese kritischen Herausforderungen zu bewältigen.

    Diese Übernahme steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von 31C, zu der auch leistungsabhängige Anreize gehören, die an den Erfolg der Produkte von Xynthor geknüpft sind. Beide Unternehmen werden auch weiterhin von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kanada aus operieren und ihre Stärken bündeln, um Innovationen voranzutreiben und die Marktexpansion zu fördern.

    Über 31C

    Das in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründete Unternehmen ist ein auf Deep Packet Intelligence, Unternehmenssicherheit und Datenschutz spezialisiertes Cybersicherheitsunternehmen. Sein innovativer Ansatz macht es zu einem vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen, Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit.

    Über Xynthor AI

    Xynthor AI mit Sitz in Kanada entwickelt KI-native Sicherheitsplattformen zum Schutz von Organisationen, die generative KI einsetzen, und gewährleistet so sowohl Sicherheit als auch Compliance im KI-Zeitalter.

    Weitere Informationen zu den DPI-Lösungen der nächsten Generation von 31C finden Sie unter 31c.io.

    Kontaktinformation
    Misha Hanin
    CEO
    misha.hanin@31c.io

    QUELLE: 31 Concept

