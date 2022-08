Mit Gold einen schwachen Euro absichern

Bei vielen verschiedenen Krisen und Problemen war Gold immer beliebt, dies gilt umso mehr, wenn der Euro schwächelt.

Blickt man auf das nominale Bruttoinlandsprodukt, so hat sich in den letzten zehn Jahren das europäische um 27 Prozent erhöht, das amerikanische dagegen um, in Euro gerechnet, rund 79 Prozent. Die Konsequenz ist, dass relativ betrachtet, sich die Europäer weniger kaufen können. Importe wurden teurer als Exporte, denn der Euro verlor an Kraft, er ist schwächer geworden. Eine starke Währung ist etwas Positives, denn sie sichert hohe Einkommen und verbessert die Kaufkraft. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass die Fed energischer gegen die Inflation vorgeht als die Europäische Zentralbank. Mit erwarteten drei Prozent beim US-Leitzins dürften die USA Europa übertreffen. Falls nun der Euro schwächelt und unter einen US-Dollar fällt, kann Gold dem Anleger helfen. Denn verkauft er sein Gold, nachdem der Euro gefallen ist, erhält er mehr Geld, solange der Goldpreis in US-Dollar gleichbleibt.

Schwache und unterbewertete Währungen sind nur von Vorteil, wenn es um die Zeit nach einer Rezession oder um eine Zeit der wirtschaftlichen Entwicklung geht. Aber auf Dauer bringt eine schwache Währung keine Vorteile. Produkte und Dienstleistungen billig anzubieten, macht keinen Sinn. Eine starke Währung dagegen sorgt für Verbesserungen beim Angebot und kann Trends setzen.

Daher wäre eine starke Währung wünschenswert, damit wären schneller steigende Leitzinsen und damit ein stärkerer Euro besser. Jedenfalls sollte physisches Gold für Investoren als Absicherung ebenso ein Muss sein wie ein Engagement in Goldminenaktien, um ein Depot damit zu diversifizieren. Hervorragend gelingt dies mit Royalty-Gesellschaften wie Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty.

Osisko Gold Royalties – https://youtu.be/1LTHxgrpX7Q – besitzt in Nordamerikan mehr als 165 Lizenzgebühren und Streams. Im zweiten Quartal 2022 erwirtschaftete das Unternehmen Rekordeinnahmen.

Das Portfolio von Gold Royalty – https://youtu.be/omgImsRwJX8 – beinhaltet mehr als 190 auf Gold ausgerichtete Royalties.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

