Mit Kapitaleffizienz zu einer kostengünstigen Produktion?!

Machbarkeitsstudie, Großprobe und ,Perron West‘ formen eine hochgradige Gold-Story in Québec und Ontario.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Exploration Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Amex Exploration Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 11. Mai 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die jüngste Machbarkeitsstudie für ,Perron‘ zeigt ein sehr robustes Phase-1-Szenario. Parallel bringen Genehmigungen, Grade-Control-Daten, eine angekündigte Finanzierung und das neue ,Perron‘-West-Bohrprogramm AMEX Exploration Inc. (WKN: A2DJY1) in eine entscheidende Entwicklungsphase.

Gold bleibt der Rückenwind – Amex liefert die Projektantwort!

Gold bleibt eines der zentralen Themen an den Rohstoffmärkten. Der Preis des Edelmetalls notierte am 8. Mai 2026 laut Reuters wieder oberhalb von 4.700,- USD je Unze und lag auf Wochensicht erneut im Plus. Gleichzeitig ist der Markt weiterhin stark von Inflations-, Zins- und Geopolitik-Erwartungen geprägt. Gerade in diesem Umfeld rücken Entwicklungsunternehmen mit klar definierter Projektökonomie, hoher Erzqualität und einem nachvollziehbaren Weg in Richtung möglicher Produktion in den Fokus.

Dazu kommt…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Dieser Artikel basiert auf öffentlich verfügbaren Unternehmensmeldungen, Unternehmensgrafiken und Marktdaten. Die technischen und wirtschaftlichen Angaben zu ,Perron‘ wurden nicht eigenständig verifiziert, sondern aus den genannten Unternehmensquellen übernommen. Für technische Angaben sind die von Amex benannten Qualified Persons maßgeblich.

o Amex Exploration Inc., „Amex Delivers a Positive Feasibility Study for Development of the ,Perron‘ Gold Mine“, 13. April 2026.

o Amex Exploration Inc., „Amex Exploration Receives Key Permits for ,Perron‘ Bulk Sample and Completes Financial Guarantee Requirement“, 30. März 2026.

o Amex Exploration Inc., „Amex Drills 22.27 g/t Au over 6.40 m and Finalizes Bulk Sample Grade Control Program“, 31. März 2026.

o Amex Exploration Inc., „Amex Commences 15,000 m Drill Program at ,Perron‘ West in Ontario and Hires IR Firm“, 16. April 2026.

o Amex Exploration Inc., „Amex Exploration Announces up to C$43.5 Million Private Placement of Common Shares“, 5. Mai 2026.

o World Gold Council, Gold Demand Trends Q1 2026, Central Banks, 29. April 2026.

o Reuters, Gold set for weekly gain as markets focus on US-Iran peace deal prospects, 8. Mai 2026.

o BaFin, Hinweise zu Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen; BCSC/CSA, NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects.

o Intro Bild: stock.adobe.com

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Ersteller und Vergütung: Ersteller dieser Veröffentlichung ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. SRC swiss resource capital AG unterhält nach den vorliegenden Angaben eine entgeltliche Investor-Relations-/Marketingbeziehung mit Amex Exploration Inc. JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach Angaben des Erstellers gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Erwartungen und Einschätzungen, unter anderem zu möglichen Produktionsszenarien, Großprobe, Zeitplänen, Genehmigungen, Toll Milling, Finanzierung, Exploration, Projektentwicklung, Goldpreis, Wirtschaftlichkeit und Neubewertungspotenzial. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und können sich als unzutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Veröffentlichung, soweit gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben.

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