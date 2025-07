Mit Martha Möwe auf Schatzsuche – Das Sommer-Sonne-Kinderbuch-Abenteuer von Heiko Volz

Pünktlich zur Ferienzeit erscheint mit Martha Möwe auf Schatzsuche der zweite Band der humorvollen Kinderbuchreihe von Heiko Volz – ein Rezensionsexemplar stellen wir gern bereit.

Pünktlich zur Sommer- und Reisezeit erscheint ein neues Abenteuer aus der beliebten Kinderbuchreihe rund um die freche Möwe Martha: „Martha Möwe auf Schatzsuche“ ist der zweite Band der Trilogie von Autor Heiko Volz, Autor der SWR Kultfiguren „Äffle & Pferdle“ oder dem pinken Schwarzwaldbuben „Der schüchterne Uwe“. Auch ist er bekannt als „Pirat Neckarschreck“-Darsteller, einem Kinderferienprogramm, dass es seit 2021 auf dem Neckar gibt, die Piratenabenteuer hierfür schreibt er auch.

Nach dem Erfolg von „Martha Möwes Weihnachtsgeschenk“ (Neuauflage im Herbst) folgt nun ein farbenfrohes Sommerabenteuer, das kleine und große Leser begeistert: Martha, das norddeutsche Möwenmädchen, und ihr Freund Sven Storch aus dem Schwarzwald finden eine geheimnisvolle Schatzkarte – und machen sich auf den Weg in die Karibik. Ob sie den Schatz von Captain Schmuddelbart heben oder ob der windige Pirat Flitzekacke ihnen zuvorkommt, bleibt spannend bis zum Schluss!

Unterwegs begegnet das ungewöhnliche Duo neuen Freunden wie dem charmanten Lucky Leguan oder der weisen Schildkröte Tante Sigi, die zeigt: Man muss nicht schnell sein, um ans Ziel zu kommen. Die Geschichte vermittelt mit viel Witz und Herz zentrale Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft – eingebettet in eine turbulente Piratengeschichte voller Fantasie, Tiere und ferne Länder.

Das Buch richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren und eignet sich ideal zum Vorlesen oder ersten Selberlesen. Der feine Humor und viele liebevolle Details machen „Martha Möwe auf Schatzsuche“ auch für Erwachsene zum Vergnügen.

Für den besonderen Charme sorgen die farbenfrohen, modernen Illustrationen der Grafikdesignerin Sibylle Mayer, die in einer internationalen Verlagsgruppe arbeitet.

Die Trilogie erscheint im Freiburger Verlag „spielen und lernen“:

* _Martha Möwe auf Schatzsuche_ (ab 9. Juli 2025 im Handel)

* _Weihnachten mit Martha Möwe_ (erscheint im September 2025)

* _Martha Möwe bei den Außerirdischen_ (Frühjahr 2026)

Ein Muss für alle kleinen Abenteurer – und ein ideales Geschenk für die Sommerferien.

Bibliographie:

Heiko Volz/Sibylle Mayer

Martha Möwe auf Schatzsuche

Hardcover, 22 x 22 cm

52 Seiten, durchgehend farbig ab 5 Jahre

ISBN 978-3-96304-050-4

15,00 EUR [D], 15,50 EUR [A]

Autor und Illustratorin:

Heiko Volz wurde 1961 in Calw geboren, er wuchs im Schwarzwald und auf den Fildern auf. Er ist gelernter Verlagskaufmann, studierte Wirtschaftswerbung und Marketing. Viele Jahre war er als Führungskraft in internationalen Medienkonzernen tätig. 2002 machte er sich als PR- und Marketingberater und Journalist selbständig. Mehrere Jahre war er Redakteur und Moderator bei einem privaten Fernsehsender tätig, produzierte auch TV-Beiträge für eine bundesweite Nachrichtenagentur. Jahrzehntelang war er der Autor und die Äffle-Stimme der SWR-Kultfiguren Äffle & Pferdle. Seit einigen Jahren verkörpert er den Piraten Neckarschreck bei der Neckar-Personen-Schifffahrt Berta Epple. Die Abenteuergeschichten für das Kinderferienprogramm schreibt es selbst.

2021 debütierte er auch zum Kinderbuchautor. Eine weitere Kinderbuchreihe ist „Der schüchterne Uwe“. Volz engagiert sich mit interaktiven Lesungen in der Leseförderung in Kitas und Schulen.

Sibylle Mayer wurde 1965 in Stuttgart geboren und wuchs in Sindelfingen, nahe Stuttgart, auf. Die gelernte Grafik- und Webdesignerin war zunächst als Grafikdesignerin in verschiedenen Werbeagenturen tätig. Sie wechselte dann zu Verlagen. Seit vielen Jahren ist sie in einer internationalen Mediengruppe. Nebenbei arbeitet sie als freie Illustratorin

Beide leben und arbeiten in Stuttgart.

Wenn Sie Interesse an einem Rezensionsexemplar, Vorabmaterialien oder dem Kontakt zum Autor haben, dann melden Sie sich gerne einfach bei uns.

